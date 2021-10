Cumbiones brgs: Así suena la versión ‘elegante’ de “El paso del gigante” que hizo este tiktoker

Una de las cosas que más nos gusta de TikTok es que siempre vamos a encontrar todo tipo de contenido curioso. Y es que hay de todo en realidad, desde los populares life-hacks hasta videos de parodias y otros contenidos divertidos. Sin embargo, ninguno se compara con este curioso cover de una de las cumbias más populares de México.

Así es: hablamos de “El paso de gigante”, esa rola que todos hemos escuchado alguna vez aunque que tú y tus amigos se hagan los rockeros empedernidos hasta el fin . Pues bien, un tiktoker se aventuró a hacer una versión totalmente diferente de este clásico cumbión dentro de un restaurante fancy…. y lo cierto es que el resultado está curioso.

La versión fancy de “El paso de gigante”

Nos guste o no, “El paso del gigante” es parte del patrimonio cumbiero mexicano y es una de esas rolas que aunque conocemos aunque no seamos los más fanáticos de ese estilo musical. Y si somos honestos -no se hagan-, seguro que han raspado la suela al ritmo de su distintiva melodía.

Este cumbión se lo debemos a Grupo Soñador, originarios de Puebla, quienes sin duda deben saber cuántas fiestas han amenizado desde tiempos inmemorables. Pero bueno, el asunto es que este clásico de la cumbia mexa no pasa desapercibido ni por más que pasen los años, y la prueba está en el cover que un pianista subió recientemente a su cuenta de TikTok.

Daniel Crutze, @crutze.musica, recientemente subió un video a su cuenta en el que lo vemos echarse una versión en piano de este temazo. Y justo como les dijimos antes, no suena nada mal. “El paso el gigante, la versión más fine y elegante”, menciona Daniel llamado de sonidero para luego sentarse a tocar el cover, esto dentro del restaurante Bristo Bleu de Puerto Vallarta. Acá se las dejamos.

También puedes leer: JOVEN LLORA PORQUE NO CONSIGUIÓ BOLETOS PARA EL CONCIERTO DE COLDPLAY

Daniel Crutze, el pianista de TikTok

Si se dan una vuelta por el perfil de TikTok de Daniel, se darán cuenta que tiene bastante contenido donde coverea un montón de canciones y melodías populares en su versión de piano. Y así, por ejemplo, nos encontramos con sus adaptaciones de canciones de The Legend of Zelda, la intro de la PlayStation 1, covers de Elton John, Metallica, Coldplay, Luis Miguel, openings de series como El juego del calamar y más.

De hecho, él es un pianista profesional que en redes es conocido por su preparación como músico de composición clásica. Pero bueno, es bastante interesante ver cómo este tipo de talentosos creadores de contenido aprovechan sus habilidades para hacer videos tan chidos.