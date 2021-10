¿Pa’ la otra? Joven llora porque no consiguió boletos para el concierto de Coldplay

No cabe duda de que en las últimas horas, el nombre de Coldplay ha sonado fuerte en México, ¿la razón? Después de casi cinco años, la banda británica regresará a nuestro país para promocionar su nuevo álbum de estudio, Music of the Spheres. Sin embargo, contra todo pronóstico, las cosas con la preventa se salió de control y muchas personas no alcanzaron a comprar sus boletos, pero nadie tuvo una historia tan triste como el joven que les presentaremos.

El 19 de octubre, todos los fans mexicanos de Chris Martin y compañía perdieron la cabeza y estuvieron llenos de estrés cuando se enteraron que había una fila virtual para comprar boletos para el show que el grupo dará el próximo 3 de abril de 2022 en el Foro Sol de la CDMX. A pesar de que hubo quien esperó con paciencia y logró, la realidad es que fueron mayoría los que se quedaron con las ganas de tener una entrada para este showsazo.

La triste historia de un joven que quiso comprar boletos para Coldplay

Sin embargo, en medio de los memes que nos dejó la preventa de boletos para el concierto de Coldplay en la Ciudad de México (que por cierto, ACÁ los pueden checar) y el anuncio de una segunda fecha en la capital chilanga, apareció un caso bastante sad, el de un joven que quería un boleto para la presentación de la banda en nuestro país y al parecer, el destino –o más bien su tarjeta– no quería que los viera en vivo y a todo color.

Resulta que un joven llamado Johnny, publicó en su cuenta de TikTok la triste historia que vivió a la hora de buscar entradas para el show de la agrupación. A través de un video mencionó que entró bastante contento a la bendita fila virtual y a pesar de que estaba detrás de 29 mil 913 personas, nunca perdió la esperanza que comprar un boleto. Estuvo durante 1 hora y media en espera hasta que por fin logró, pero ahí les va el plot twist.

La villana de esta historia: su tarjeta de crédito

Después de que Ticketmaster le diera una entrada para el concierto de Coldplay en la CDMX, por supuesto que el joven se emocionó. Sin embargo, ocurrió un pequeño detalle: la página de internet rechazó su tarjeta de crédito. Luego de intentar comprar ese boleto, el sistema los liberó y fue ahí donde esta pobre alma en pena se dio cuenta de que su tarjeta venció un mes antes… Pero contra todo pronóstico, continuó intentando.

Al regresar a la terrible fila virtual, notó que ahora habían 92 mil 285 personas adelante que como él, querían asegurar un lugar en el concierto de la banda británica. No supimos en qué terminó toda esta historia pero seguramente y considerando la demanda de este show, es muy probable que no haya logrado encontrar otros boletos disponibles. Moraleja: chequen muy bien la fecha de vencimiento de su tarjeta, porque nunca sabrán cuándo les jugará una mala broma.