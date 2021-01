“No debió tocar mi cuerpo”: Mujer explica lo sucedido en el video con Vicente Fernández

La polémica con Vicente Fernández ha tomado vuelo en los recientes días. Por un lado, el interprete y su familia han sido señalados por presuntamente ‘mover palancas’ con el objetivo de conseguir la vacunación contra la COVID. Y desde otra parte, el longevo cantante ha sido señalado por presuntamente haber violentado a una joven.

Esto último surgió de una fotografía que comenzó a circular en redes sociales esta semana. En aquella imagen, ‘El Chente’ aparece tomándose una foto con tres mujeres. A una de ellas, como se aprecia con detalle, le toca un seno sin su consentimiento.

La polémica imagen con Vicente Fernández

Fue a través de TikTok que se dio a conocer dicha imagen y como era de esperarse, los usuarios de todas las plataformas la comenzaron a compartir. Vicente Fernández se toma una foto con una mujer mayor de edad, una niña y una joven.

Esta última es quien posa a lado del reconocido Charro de Huentitán, mismo que la abraza por la cintura. Sin embargo, Fernández se sobrepasa y extiende su mano sobre el busto derecho de la chica, quien en primera instancia parece no reaccionar.

La chica en cuestión se identifica como @trplexxx en la red social antes mencionada y fue ella misma quien compartió un video en su cuenta personal. En el mismo clip, se alcanza a apreciar cómo el cantante de regional mexicano incluso hace presión sobre el busto de la chica.

La polémica, desde luego, se abrió en ambos sentidos. Un sector de la gente señaló al artista por su acción aludiéndolo como acosador. Por otra parte, diversos internautas se atrevieron a cuestionar si la joven en realidad ‘se dejó’ tocar ya que no parece reaccionar al tocamiento… Pero ella ya explicó la situación.

“Me sentí violentada”

Tras viralizarse su video, Lex (como se identifica ella) volvió a subir un video para explicar la situación tras la polémica generada. La tiktoker comentó que esa foto se tomó en 2017 y que ella no tuvo reacción en el momento ya que usaba un sostén con relleno, lo que impidió que sintiera el ‘manoseo’ sobre todo porque la mano de Fernández tocaba por la parte de abajo.

“Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto. Me sentí super violentada, muy enojada con el señor. Todos lo están defendiendo“, dijo la usuaria. “Me hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es”, remata Lex. Cabe destacar que una parte de usuarios y seguidores del cantante han dicho en redes que ella pudo incitar la acción.

“No me importa que el sea Vicente Fernández. Él no debió haber tocado mi cuerpo son mi permiso… Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo“, concluyó la joven en su video de aclaración.