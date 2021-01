“No lo hice con intención”: Vicente Fernández se disculpa y habla sobre el video en el que toca a una mujer

En los últimos días, el nombre de Vicente Fernández se ha relacionado con distintos temas más allá de su carrera como uno de los cantantes más importantes que ha dado nuestro país. Para empezar, se metió en una enorme bronca cuando lo señalaron junto a su familia de mover sus influencias para conseguir la vacuna del COVID-19; sin embargo, recientemente dió de qué hablar por un video que causó polémica en redes sociales.

Todo comenzó cuando apareció en el internet de las cosas un video en el que podemos ver al llamado Charro de Huentitán tomándose una foto con tres mujeres. Hasta ahí “todo normal” considerando la relevancia que tiene Chente en México –y que cualquiera quisiera una selfie con él–, pero lo que llamó la atención e indignó a miles de personas fue que en esa misma grabación el intérprete le toca un seno sin su consentimiento a una chica.

Vicente Fernández habla sobre la polémica

Luego de que su nombre se volviera tendencia y que la chica involucrada explicara lo que pasó en aquel momento, Vicente Fernández habló sobre las imágenes que se hicieron virales y por las cuales lo acusaron de abuso sexual. Resulta que el cantante de “Mujeres Divinas” le dio una entrevista exclusiva a su ex nuera, la periodista Mara Patricia Castañeda, donde aprovechó para aclarar todo lo que se está diciendo sobre él.

En dicha plática, Chente menciona que recibía a varias personas en su famoso rancho, Los Tres Potrillos. Además de cantarles a aquellos que llegaban a su propiedad con el fin de conocerlo, también se tomaba fotos con ellos y fue ahí donde apareció la joven del video, que lo visitó en 2017 y que en palabras del papá de Alejandro Fernández, no recuerda en absoluto. Pero lo interesante es que explicó sus acciones en dichas imágenes y se disculpó.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago, ví que era el estómago y sentí que se iba sentir ofendida, subí la mano y cuando la subo tomaron la foto, pero nunca lo hice así (gesto de querer agarrarle los pechos), no, no, no, si algo tengo es respetar al público; pero sí quiero pedir una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y reconozco que hice mal. Pero no sé si fue bromeando, no sé. Le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con intención”.

Chente dice que nunca fue su intención hacer eso

Más tarde, Vicente Fernández dio otras palabras un tanto polémicas, pues dijo que si él tuviera la intención de hacer otra cosa con la chica, las cosas hubieran sido muy distintas y por lo tanto no fue acoso:

“Si lo hubiera hecho con intención no lo hago allí, la haya llevado a las caballerizas pero no, yo ni me acuerdo cómo pasó. Me hubiera dicho (tentón) ahí en el momento y yo le hubiera pedido disculpas, pero te juro que yo me ponía muy nervioso de ver tanta gente. Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella”.

Además, señaló que desde que este tema apareció en la televisión, decidió no volver a prenderla porque eran puros chismes. Chente continuó declarando que le extrañaba que hubieran pasado tres años y que tanto el video como la chica aparecieran en redes sociales, además dijo que se sentía triste que toda esta situación manchara su nombre: “Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui santo y todos lo saben, pero nunca me vieron”.

Tras la entrevista, a Mara Patricia Castañeda también la criticaron por supuestamente fue “a modo”. Si quieren escuchar de viva voz su explicación y lo que declaró Vicente Fernández sobre todo este caso, pueden adelantarle al 8:36 a continuación: