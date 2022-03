“Si te vomitas, te tomas tu vómito”: Captan a maestra maltratando a niño en un kinder

¡Qué persona tan hdlch! Y perdonen que lo digamos así, pero de verdad no hay otra palabra que exprese nuestro sentir al ver el video donde una mujer golpea y amenaza a un niño dentro de un jardín de niños, en el cual irónicamente ella es la maestra y hasta posible psicóloga de los alumnos.

De acuerdo con medios locales esto ocurrió en un jardín de niños que se encuentra en el barrio Porto Alegre de Soacha, en Colombia. En una grabación que ya se viralizó en redes sociales podemos apreciar a la mujer en cuestión que agarra de los brazos al niño para que deje de llorar.

Una maestra fue grabada mientras maltrataba a un niño por llorar

En lugar de calmar al niño, esta mujer decide que es una mejor idea intentar meterle un papel en la boca: “Silencio. No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito”, dice la maestra que continúa diciendo cosas al pequeño como “No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita no lo escucho”.

Mientras el niño no deja de gritar por ayuda (y en su desesperación de que lo suelten), al fondo se oye la voz de otro hombre que en lugar de ayudar al pequeño, le pide que deje estudiar a gusto y se calle. Mejor vean de lo que hablamos, aunque les advertimos que las imágenes están fuertes y les sugerimos discreción:

⚠️IMAGENES SENSIBLES⚠️ Una mujer fue grabada agrediendo a un niño en el barrio Porto Alegre de Soacha, #Cundinamarca en #Colombia, ocurrió dentro de un jardín infantil que funciona en una casa, la mujer inmoviliza de manera violenta los brazos al niño, quien da gritos y llora. pic.twitter.com/iysmUWZfVB — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) March 11, 2022

Las autoridades de Colombia ya tomaron cartas en el asunto

Luego de que el video se viralizara en toda la web y causara una ola de indignación, la Policía de Infancia y Adolescencia en Colombia dijo que ya atendía el caso en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, quienes ya comenzaron una investigación a la escuela y la supuesta profesora.

Por otro lado, el pequeño del video afortunadamente no sufrió de algún daño físico por lo ocurrido. Sin embargo, recibirá atención psicológica en su localidad y mientras las autoridades resuelven las medidas y sanciones que tendrá su maestra por agredirlo.