OLOV: Video capta a pareja que cae de un balcón mientras discute

Sabemos que no es lo correcto, sin embargo, no podemos negar que algunos de nosotros hemos tenido el impulso de grabar a esas parejas que discuten en los espacios públicos. Y es que más allá del chismecito, muchos de esos videos se convierten en recordatorios de que estar solteros y sin pareja no es tan malo como pensamos.

En internet hay infinidad de videos así, pero podemos decir con toda seguridad que pocos se comparan con el que verán a continuación. Se trata de una grabación viral que muestra el momento exacto en el que una pareja cae de un segundo piso luego de pelearse en un balcón defectuoso. WTF?!

Una pareja cayó de un segundo piso mientras discutía

De acuerdo con medios locales esto ocurrió en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. La grabación de apenas ocho segundos de duración nos permite ver que un hombre y una mujer discuten y se agarran a golpes en un balcón que se encuentra en el segundo piso de una construcción, el cual por cierto no se ve en buen estado.

Y ese detalle es muy importante, ya que la pareja en cuestión pelea tan fuerte que tiran esa parte floja del barandal y se van a estrellar directo con el suelo. Sin duda una caída que nomás’ de verla nos duele la existencia, pero la cual mejor les dejaremos el video para que le echen un ojo:

Pareja discute en balcón y cae de un segundo piso en Rusia pic.twitter.com/33rAFJWIGH — Diego De Luna (@delunadiego) May 30, 2021

Y ahora investigarán al dueño del barandal por lo ocurrido

Sorpresivamente y a pesar de las imágenes que acaban de ver, la pareja en cuestión sólo sufrió de heridas graves. Afortunadamente ninguna de ellas puso en riesgo su vida y actualmente ambos se recuperan en el hospital.

Por otro lado se mencionó que las autoridades comenzarán una investigación para saber si el balcón en cuestión recibía el mantenimiento necesario, pues de lo contrario los dueños deberán responder por lo ocurrido.