Comprar alimentos o bebidas en la calle es un volado porque no tenemos la certeza de dónde ni cómo se preparan los productos que vamos a consumir. Y no nos mal entiendan. No queremos decir que todos los puestos que se encuentran en la calle sean peligrosos, de ninguna manera, pero son tantos, que desde luego existe un riesgo.

Y la historia que les vamos a presentar, es un ejemplo de cómo debemos ser más cuidadosos y selectivos a la hora de comprar algún producto alimentario o de bebida en la calle. Resulta que un video que ha dado la vuelta en redes sociales, muestra a un sujeto llenando un par de garrafas con agua de un registro, de la coladera.

Lo peor es que se acusa que este hombre vende aguas frescas en una plaza…

¿Dónde sucedió esto?

Ahora bien. El video de menos de un minuto, muestra cómo un hombre llena dos de esas garrafas con agua de registro en la Plaza de San Francisco en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara. Llena dos, pero en su “cochecito”, tiene un par de cubetas y otra garrafa más llena de agua que se ve del mismo color que las que acaba de llenar… sí, tienen un color.

El video fue grabado por un hombre que al final dice “Ahí van las aguas frescas de a 10 pesos“ mientras el hombre se aleja. De acuerdo con algunos medios que realizaron entrevistas en el lugar, el sujeto del video vende aguas frescas en la misma plaza de donde sacó el agua, lo cual resulta grave considerando los riesgos a la salud.

En una de las entrevistas, señalan que no es el único vendedor de la Plaza de San Francisco que hace eso. Y que de hecho, también se ha utilizado agua de la fuente del lugar para realizar distintas labores informales como lavar coches, bañarse, y en el caso del video, hacer aguas frescas.

De tamarindo que sabe a limón pero es de horchata

Vender agua fresca es una actividad bastante común del comercio informal. Personas, ya se en un carrito o en una bicicleta, traen garrafas de aguas de varios sabores como horchata, limón, tamarindo o jamaica, que son los sabores más populares. Y su costo, el cual depende del tamaño del vaso, es barato comparado con un refresco.

Además, está el detalle de que se trata de agua de fruta natural, algo mucho más “sano” que comprar una soda azucarada. Sin embargo, como mencionamos al principio, es casi imposible determinar de dónde viene el agua con la que los preparan… y en este video se revela que al menos uno de ellos lo hace con agua de coladera.

De acuerdo con Milenio, algunos usuarios de redes sociales compartieron imágenes de un puesto de tacos donde se ve el mismo “carro” que traía el sujeto del video que saca agua del registro. El mismo medio indica que el puesto está a una cuadra de donde se grabó al hombre.

Actualmente, el registro ya fue sellado. Aquí les dejamos el video: