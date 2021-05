El 4 de febrero de 2003, Sofia Juarez desapreció. Un día antes de cumplir cinco años, Sofia fue secuestrada entre las 8 y las 9:15 pm mientras estaba caminando cerca de su casa en Kennewick en el estado de Washington. Su madre y su abuela, con quienes vivía, no volvieron a saber de ella, pero un video reciente de TikTok podría dar pistas de su paradero.

Resulta que una serie de videos de TikTok de una cuenta de entretenimiento, podrían convertirse en la primera fuente de información sobre la desaparición, desde hace 18 años, de Sofia, quien podría ser una mujer de 22 años en situación de calle que se encuentra en Culiacán, Sinaloa. Pero vamos por pasos.

¿Sofia Juarez en Culiacán?

Un conductor de Aká y Allá, cuenta de entretenimiento, se lanzó a las calles de Culiacán a entrevistar distintas personas sobre datos de cultura general. Así encontró, acostada en una banca, a una mujer que dijo llamarse Chanika (también Odalis), tener 22 años y enfrentar una adicción a las drogas.

Mientras le hacía preguntas como “¿De dónde viene la leche de vaca?”, se reveló que esta mujer no sabía de dónde era y necesitaba la ayuda de su familia para enfrentar sus vicios.

Hasta ahí quedó el asunto. Sin embargo, varias personas tanto de la ciudad como de Estados Unidos, escribieron a la cuenta de Aká y Allá en TikTok y en Instagram para decirles que esa mujer podría ser Sofia Juarez, una niña secuestrada en 2003 y cuyo caso no se pudo resolver, dejando un gran impacto en su comunidad.

Acá les dejamos el video del primer acercamiento del conductor con la mujer de 22 años para hacerle algunas preguntas:

En este video, revela su edad y dice que odia cumplir años. Luego mando un saludo a su mamá y su nana, quienes “viven en el otro lado”, y les pide que vayan por ella porque “aquí estoy secuestrada… Pues dicen que estoy secuestrada. Otros dicen que ando en Italia y otros en Japón. Ocupo que vengan por mí porque la verdad no sé si soy de aquí o soy de allá“.

En este video, dice que hace muchos años no ve a su familia, específicamente a su abuela. Y dice que necesitaría la ayuda de “otra persona”, su familia, para poder salir adelante. El conductor pide a la audiencia que ayuden a compartir el video:

Primer contacto con un supuesto familiar

En un video de TikTok, los conductores revelaron que un sujeto se puso en contacto con ellos para decirle que la mujer del video no es Sofia Juarez, y que era familiar de ellos. “Es mi tía”, dijo un hombre. Le pidieron un teléfono, le marcaron y no les proporcionó información sobre el paradero de la mujer del video, también les dijo que no podían verla, pero “la muchacha está bien, mi tía está bien”.

Un caso sin resolver

De acuerdo con NBC, el caso sin resolver de la desaparición de Sofia Juarez, es uno de los más dolorosos dentro de la comunidad de Kennewick. Las autoridades indican que están en contacto con el sujeto que produjo el video para ver si pueden ayudaros a identificar a la mujer que aparece. Lo único que necesitarían es una prueba de ADN.

Hace unos meses, se lanzó un sitio con la imagen de Sofia antes de ser secuestrada, contando la historia de su desaparición. La página levantó el interés de algunos internautas, y la policía contactó a un testigo que vio cómo una niña lloraba mientras una persona desconocida se la llevaba. La descripción de la niña, coincide con la de Sofia al momento de su desaparición.

También dio un dato importante. El testigo vio una van azul o gris, sin ventanas, que estaba estacionada cerca del lugar donde Sofia fue vista por última vez. Eso, y los videos de TikTok, son las pistas más cercanas a dar con el paradero de Sofia Juárez.