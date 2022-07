Hermano cayó la ley: "Detienen" a niño en el AICM por llevar pistolas de juguete en su mochila

No, no detuvieron al niño, antes de que empiecen… Según la Circular Obligatoria de Seguridad Aeronáutica vigente en México, la cual indica qué objetos están permitidos y no al momento de abordar un avión en los aeropuertos de México, están prohibidas las armas de juguetes u otros objetos que se parezcan a una.

La razón de ello es quizá es un poco obvia, sin embargo, se sabe que muchos y muchas aprenden de las cosas que puede y no llevar durante sus viajes al momento de pasar por el filtro de seguridad y tener inconvenientes con las autoridades. Todos hemos pasado por eso alguna vez.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Un niño quería llevar sus pistolas de juguete en un vuelo del AICM

Sino pregúntenle al niño del reciente TikTok viral que nos topamos en internet, quien junto con su familia fue “detenido” (por un momento) por las autoridades del aeropuerto antes de pasar a la sala de abordaje. ¿La razón? las dos pistolas de juguete que llevaba en su mochila de Mario Bros.

Con la canción “Hermano, cayó la ley” de fondo, en el clip posteado por el usuario Jorge Chávez, podemos ver a oficiales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) revisando las armas de juguete que el pequeño caballero no sabía que no debía ingresar al avión.

Foto: @jorch.ch (TikTok)

Lo “detuvieron” en el filtro de seguridad y de paso provocó que revisaran el equipaje de su familia

Pero eso no fue todo, ya que como era de esperarse las autoridades tuvieron que inspeccionar el equipaje de todos los pasajeros que iban con el niño (por si las dudas), quienes sin duda aprendieron algo nuevo para la próxima vez que vayan de viaje.

Acá les dejamos el video en cuestión que bien pudo haber salido en programas como ‘Alerta Aeropuerto’:

Nunca está de más el conocer cuáles son los objetos permitidos y prohibidos en los aeropuertos de México (incluido el AICM)

Como les contamos hace unos meses, en la actualidad las reglas al momento de viajar en aviones (las cuales cambiaron luego del atentado a las Torres Gemelas en 2001) prohiben viajar con armas de fuego, navajas, cuchillos, bombas o materiales explosivos, salvo casos muy extraordinarios.

Sin embargo, también se sabe que en el equipaje de mano no se deben de cargar con líquidos que excedan los 100 mililitros y cuyos envases no pueden rebasar en conjunto el litro de capacidad, esto para evitar algún tipo de atentado (como pudo haber ocurrido en 2006).