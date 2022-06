Si aún con las restricciones a los autos de servicios de transporte mediante aplicaciones —como Uber o DiDi— en el AICM buscas alternativas para poder tomarlos, por acá te dejamos un par de tips que serán útiles.

Sobre todo para que tengas el tiempo medido, ya con la idea de que tendrás que caminar unos pasos —porque hay multas de 43 mil pesos contra Uber o DiDi o cualquier otra aplicación que intente recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Lugares cerca del AICM donde sí se vale pedir Uber o DiDi

Si bien sólo pueden recoger pasaje los taxis que tienen su base en el AICM, vale la pena echar un buen ojo a Google Maps para saber qué puntos están disponibles afuera del Aeropuerto Internacional de CDMX —porque va de nuevo, las restricciones sólo aplican dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Un opción es Boulevard Puerto Aéreo, que está a unos 300 metros —a pie— de las puertas del acceso a la Terminal 1.

Foto: Google Maps.

También puedes tomar un atajo por la calle de Irapuato para salir de la Terminal 1 del AICM —son 16 minutos a pie, de acuerdo con el tío Google Maps, mientras que sin atajo tardarías alrededor de 21 minutos.

Ojo, para salir de la Terminal 1 todo es a pie. Y ya en Boulevard Puerto Aéreo podrás tomar tu Uber o DiDi —les damos esta referencia porque es más fácil que lo ubiquen en vez de tomarlos en cualquier calle en las inmediaciones del AICM.

Oootra opción, un poco más en corto y fácil para salir y esperar tu Uber es la avenida Capitán Carlos León, que está frente a la Terminal 1.

Foto: Google Maps.

También atención por aquí porque si no conoces bien bien la zona, no te arriesgues, el camino hacia Boulevard no es de los más chidos, e intenta salir por avenida Capitán Carlos León o la Línea 4 del Metrobús —más adelante te decimos cómo.

Foto: Google Maps.

Ahora para salir de la Terminal 2 lo puedes hacer por Alberto Santos Dumont hasta topar con el Eje 1 Norte —va de nuevo, dejamos esta referencia porque es de las más conocidas, aunque si no te ubicas en esa zona mejor no arriesgues.

“Multas hasta de 43 mil pesos a taxis de aplicación que operen en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez”. Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Metro y Metrobús

El Metro y Metobús sí que van a tirar un buen paro. Empecemos con la estación Terminal Aérea de la Línea 5 —la amarilla.

Puedes llegar a la estación Terminal Aérea caminando por Boulevard Puerto Aéreo sobre Río Consulado. Antes, tienes que pasar por el paso elevado que está a la altura de los Brody’s La Takería —entre Oriente 35 y Oriente 37.

Tardarás alrededor de 13 minutos, pero en las inmediaciones de la estación Terminal Aérea puedes tomar tu Uber o DiDi.

Foto: Google Maps.

La Línea 4 del Metrobús —que va de Buenavista a la Terminal 1 y 2 del AICM— puede ser una buena opción para salir del Aeropuerto Internacional.

Las áreas de abordaje están en la puerta 7 de la Terminal 1 y la puerta 2 de la Terminal 2 —por 30 pesitos.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Y pues ya tú decides en qué estación bajar para poder pedir tu Uber o DiDi.

Ojo

En entrevista con Adela Micha, el director del AICM Carlos Alfonso Morán explicó que la bronca son las salidas, pero no las llegas. Es decir, si usas Uber o DiDi para llegar al Aeropuerto no habría ningún problema.

Aquí sus palabras:

“Incluso también pueden pedir las unidades de aplicación, no hay ningún problema, lo que no pueden es recoger donde están laborando los taxis autorizados”.