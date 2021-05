“Ya he vivido mi vida”: Paciente COVID de 85 años cede su cama a un hombre joven y muere en casa

¡Ayyyy! En esta vida hay historias que nos destrozan el corazón… y luego está la de este hombre. Un anciano de 85 años de edad, enfermo de COVID-19, realizó un conmovedor gesto al ceder la cama del Hospital donde era atendido para que un hombre joven pudiera sobrevivir a la enfermedad.

Sucedió en la India —país que se las está viendo negras con eso de la lucha contra el coronavirus— a finales de abril. De acuerdo con la información del medio local India Today, Narayan Dabhalkar se contagió de coronavirus y fue hospitalizado en el centro médico Indira Gandhi Rughnalaya, en la localidad de Nagpur.

Al mismo hospital llegó un hombre de 40 años que también se encontraba en estado grave por el contagio de COVID-19. Su mujer suplicaba por una cama para que fuera atendido, pero ante el colapso que sufre el sistema de Salud de India por la crisis que se vive en el país, le informaron que no había camas disponibles.

El anciano de 85 años vio a la mujer suplicando fuera del área de urgencias del centro médico, y para sorpresa de los trabajadores de la salud que lo atendían, pidió que le dieran su cama. El señor Narayan les comentó que él ya era un hombre mayor, que había vivido toda una vida y que salvar la vida del hombre joven debía ser prioridad.

“Tengo 85 años. Ya he vivido mi vida. Salvar al joven es más importante. Sus hijos son pequeños… por favor, denle mi cama”, expresó el adulto mayor al personal médico del Hospital. Los trabajadores de la salud insistieron en que su salud era delicada, pues tenía una deficiencia importante de oxígeno, así que lo mejor era permanecer recibiendo atención en el lugar.

Octogenarian @RSSorg Swayamsewak Shri Narayan Dabhalkar Ji truly exemplified what ‘Sewa Paramo Dharma’ is like in real life.

He gave up his hospital bed for a younger covid patient.

Though he is no more with us, his selfless act for the greater good of humanity is inspiring!🙏🏼 pic.twitter.com/YoAOODnEpN

— Y. Satya Kumar (@satyakumar_y) April 28, 2021