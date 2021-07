¡OLV! Checa cómo los asistentes de una feria en EU evitaron que un juego mecánico se desplomara

La unión hace la fuerza, suele decirse comúnmente. Y para ejemplo, nada como lo que sucedió esta semana en una feria de los Estados Unidos. Resulta que un grupo de personas lograron evitar que un juego mecánico se desplomara y todo quedó captado en video.

De acuerdo con el portal UpNorthLive, sucedió el pasado jueves por la noche, durante el National Cherry Festival que se celebra año con año en Michigan. Todo era risas y diversión aquella noche hasta que, repentinamente, uno de los juegos mecánicos comenzó a balancearse de una forma extraña cuando estaba en pleno funcionamiento (¡OLV!).

Oh sí, mientras un grupo de personas estaba a bordo del juego conocido como Magic Carpet Ride, éste comenzó a moverse de un lado a otro desde su base, lo que obviamente provocó que los testigos que se encontraban alrededor se asustaran por el miedo de que la atracción cayera y provocara una auténtica tragedia.

Pero lo bueno de este caso es que los asistentes que se percataron de lo que pasaba, a sabiendas de que las personas dentro del juego estaban en un grave peligro, decidieron actuar pata intentar ponerlos a salvo.

Una a una, se acercaron a la atracción a pesar del riesgo y comenzaron a subirse en el barandal de ésta. La idea era que, con su peso, el juego mecánico lograra estabilizase hasta que finalizara su movimiento.

Gracias a eso, en este momento estamos contando la historia de cómo estas personas evitaron una tragedia y no de lo contrario. Aquella noche todo terminó bien, pues finalmente el juego mecánico dejó de balancearse y girar, permitiendo que todos los ocupantes bajaran sanos y salvos. Se reporta que necesitaron bastantes bolillos para eso del susto, pero ahí quedó la cosa.

Bystanders at the #CherryFestival in Traverse City, #Michigan rushed over to stop a carnival ride from tipping over pic.twitter.com/GQfAP9VEUy

— ‎ ‎Oswaldo Royett (@oswaldosrm) July 10, 2021