“Un gran vacío en mí”: Este joven hizo su tesis sobre la muerte de su perrito

Todos quienes hemos tenido una mascota conocemos muy bien el dolor cuando se nos llega a ir de esta vida. Se siente horrible, ¿verdad? Para algunos el sentimiento es equivalente a la pérdida de un integrante de la familia, porque finalmente eso se vuelven las mascotas: uno más de la familia. Un estudiante de Perú entiende muy bien esto y por eso hizo su tesis sobre la muerte de su perrito.

La historia de Walter Salas

Se trata de Walter Pequeño Salas, un joven que decidió presentar su tesis sobre el dolor que se vive ante la perdida de una mascota, en este caso su perrito Capitán Morgan, para obtener el grado de bachiller en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Él mismo dio a conocer a través de su cuenta de Facebook su tesis “Experiencia subjetiva sobre el proceso de duelo frente a la pérdida de una mascota”, y explicó por qué consideró importante realizar una investigación sobre este tema… y la neta es que sí, sus argumentos son bastante buenos y merece la atención que el internet comenzó a darle hasta hacer viral su caso.

“Tal como su nombre lo indica, decidí investigar la experiencia de duelo que muchos hemos atravesado al perder a nuestro compañero animal. La idea nació cuando perdí a mi mejor amigo. El Capitán Morgan se fue de mi vida dejando un gran vacío en mí, que ninguna otra persona ni mascota podría llenar“, escribió en su mensaje.

Hizo la tesis sobre la muerte de su perrito ante los comentarios que minimizaban su duelo

El joven narró que muchas personas minimizaron la muerte de su perrito, diciéndole las típicas frases que todos los amantes de los animales hemos escuchado cuando perdemos a nuestra mascota: “es sólo un animal”, “no es para tanto” y otras más. Por eso decidió hacer su tesis de Psicología precisamente sobre la validez del dolor ante una pérdida como la suya.

“Las cosas que sentí cuando murió, lo difícil que fue aceptar que no lo vería de nuevo y debía adaptarme a la vida sin él, son cosas que sentimos en cualquier duelo significativo. Pero, si mi duelo era significativo ¿Por qué habían personas que me decían que solo era un perro o que no era para tanto?”, explica.

Walter menciona que el tema es pionero en América Latina y que le costó un poco de trabajo separar sus sentimientos por la muerte de su perrito de los objetivos de su investigación, pero aceptó el reto y quedó muy satisfecho con los resultados.

“Les comparto mi tesis porque estoy orgulloso de ella, pero, sobre todo, la comparto porque es un tema que debe ser visibilizado por la sociedad. Debemos ser conscientes de lo significativo que puede ser el duelo ante la pérdida de una mascota, lo nocivo que puede resultar no validarlo en personas que lo atraviesan y acercarnos a comprender mejor el duelo en general, tan necesario en el contexto que estamos viviendo”, dijo.

Y sí, esta tesis impulsada por la muerte de un perrito, ya está disponible en la página de la PUCP desde el pasado 9 de marzo, un día antes de que el buen Walter la diera a conocer con orgullo en redes sociales.

…te rifaste, Walter, la neta.