“Un gran ejemplo”: Mujer de 70 años concluye la primaria en Yucatán

Dicen por ahí que dentro de un año desearás haber comenzado hoy… Y sí, hay mucha razón en ello. Pero también es importante recordar que nunca es tarde para dar el primer paso y alcanzar ese sueño que tienes en mente. Ejemplo perfecto de ello lo dio una mujer de Yucatán, quien a sus 70 años, ¡concluyó la primaria y ya recibió su certificado!

Doña María Luisa, la mujer de 70 años que concluyó la primaria este fin de semana allá en Yucatán

Esta maravillosa historia le pertenece a la señora María Luisa Paredes Durán, quien vive por los rumbos del municipio de Muna, en el bello estado antes mencionado. A través de sus redes sociales, nada menos que el gobernador Mauricio Vila presumió el momento en que esta mujer de 70 años recibió su certificado.

“En Muna, tuve el honor de entregarle su certificado de primaria a Doña María Luisa. A sus 70 años quería aprender a leer. Muchas gracias por enseñarnos que nunca es tarde para aprender, eres un gran ejemplo para todos los yucatecos“, escribió el gobernador en su cuenta de Facebook.

Doña María Luisa concluyó sus estudios de primaria en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), institución que también presumió en sus redes el logro de la mujer a sus 70 años. La entrega del certificado que avala los estudios de la señora fue entregado en la Plaza Comunitaria del Instituto este sábado.

Empezó la primaria hace tres años porque quería leer solita su biblia

De acuerdo con información de Milenio, la mujer se decidió a comenzar la primaria hace tres años, en el 2018. Doña María Luisa tenía el deseo de superarse y también de (mira tú qué hermoso) leer la biblia sin ayuda de nadie.

“Nunca creí que podría tener estudios, pues desde chica mi mamá y abuela me enseñaron a dedicarme a las labores del hogar, entonces me animé a entrar a la escuela motivada porque pudiera solita leer la biblia“, indicó Doña María Luisa, quien, además de leer y escribir, también aprendió a resolver operaciones matemáticas y hasta le echa un ojo a las tareas de sus nietos.

“Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia; antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo, es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo“ (¡¡¡Ouuuuu!!).

La mujer de 70 años se convirtió, naturalmente, en el orgullo de toda su familia. La señora tiene un hijo, seis nietos y 10 bisnietos ya. “Nunca es tarde para aprender, y acudir a esta escuela me ha cambiado la vida; ahora actividades como leer, hacer el mandado y otras cosas ha sido más fácil desde que estudio”.