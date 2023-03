La valentía no es una palabra sencilla, en particular porque tiene una gran cantidad de significados. Para unos es la posibilidad de conquistar los miedos. Para otros es ponerle el cuerpo a las metas no rendirse. Pero podemos estar de acuerdo es que ser valiente es llamarse Viridiana Álvarez y conquistar las cinco montañas más altas del mundo.

Esta mexicana es simplemente un humano excepcional. Una conferencista, administradora de empresas, experta en la industria automotriz, que además (y por sobre todas las cosas) es una alpinista destacada que ha visto el horizonte desde las cimas más altas del planeta.

Viridiana Álvarez en sus expediciones/ Imagen: Facebook Viridiana Álvarez

Esta mujer tuvo la capacidad de convertir un sueño en una realidad. Para lograrlo, tuvo que renunciar a su vida cómoda detrás de un escritorio. Cambió las llamadas y los emails por el aire congelado de Rusia. Con paciencia aprendió el oficio y tras escalar y escalar, sin pretextos en el medio, pasó del campamento base al infinito.

¿Los logros de Viridiana Álvarez?

La historia de Viridiana Álvarez es por de más inspiradora, entre otras porque nació en Aguascalientes, un estado en el que no hay montañas de ningún tipo. Entonces, comenzó su entrenamiento hasta los 28 y jamás soñó que iba a conseguir todo lo que un alpinista puede soñar en tan sólo siete años.

En un inicio, el montañismo era un hobby que poco a poco se convirtió en la vida misma. Se enfocó primero en el Pico de Orizaba (en más alto de México) y una vez que lo logró se fue a Argentina para conquistar la cima de la montaña más grande de América, el Aconagua.

Muchas de sus expediciones las hizo con óxigeno. / Facebook Viridiana Álvarez

Para subir al Everest tardó casi 42 días. Tuvo que aprender a lidiar con una serie de obstáculos como el clima, la salud, la altura desmedida y las ganas de abandonarlo todo. Asimismo, se vio en la necesidad de trazar rutas y luego combarlas cuando fuera necesario.

Después se sumaron más montañas a su prontuario. La Kanchenjunga, Lhotse y en particular la K2 que no sólo es la más alta del mundo, sino, según los expertos, una de las más peligrosas. Respecto a esta última alguna vez dijo:

“Abril del 2019 iba camino hacia Katmandú, Nepal ha iniciar la expedición rumbo a la montaña más grande del mundo en la Cordillera del Himalaya. Sentía que todos a mi alrededor se burlaban de mí, no muchas mujeres han logrado esta hazaña.”

Viridiana conoce todos los obstáculos que hay en el camino./ Facebook: Viridiana Álvarez

El esfuerzo se fue sumando, hasta que súbitamente llegaron los reconocimientos. Viridiana se convirtió en la primera mujer en haber escalado las cinco montañas más grandes del mundo.

Cinco enseñanzas que nos deja la historia de Viridiana Álvarez

Al dedicarse a algo tan precario y tan complicado como es el alpinismo, los escaladores aprenden grandes lecciones sobre la existencia. Consejos que nos pueden servir a los mortales para escalar la cima hacia nuestra propia vida.

Con esto en mente, hemos juntado cinco aprendizajes que Viridiana ha querido compartir con el mundo y que nos puede servir.

Así son las noches en las montañas./ Facebook Viridiana Álvarez

“Los sueños se cumplen, pero no se cumplen solos hay que ir tras ellos.” “El éxito para mí, en una expedición es subir y bajar con vida, la cima es otra cosa.” “Para subir una montaña en 80% es mente y el 20% esfuerzo físico.” “Para mí el éxito, es la persona en la que te conviertes cuando te retas, creces y eres mejor persona” “Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco.”

¿Y ustedes, cuándo escalan su Everest personal?