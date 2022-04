Envíos de 2 Gb, reacciones, comunidades y las nuevas mejoras que WhatsApp traerá

WhatsApp cambia constantemente y nuevamente, se prepara para agregar nuevas funciones con el fin de mejorar nuestra experiencia como usuarios. Pero ahora, no hablamos de una sola actualización, sino de varias que llevarán la aplicación a otro nivel a través de este concepto nuevo al que llaman Comunidades.

A grandes rasgos, esta es una ampliación de los conocidos grupos de WA, pero contempla un montón de oportunidades que prometen hacer más ágil y optimizar la gestión de chats grupales para administradores, entre otras cosas. Acá les explicamos cómo está toda la onda y qué se viene con esta nueva entrega.

Y todo esto, ¿qué son las nuevas Comunidades de WhatsApp? Como decíamos, se trata de una actualización que te permitirá gestionar de mejor manera los chats de grupos. Es decir, los administradores podrán crear una comunidad y dentro de ella, organizar conversaciones en grupos específicos.

Un ejemplo: si se trata de una comunidad escolar, la nueva función permitirá que el director o directora del colegio organice grupos enfocados en anuncios para padres de familia, otro grupo solo para maestros u otros trabajadores, alguno más donde se gestionen diferentes clases, todo dentro de un mismo ‘paraguas’ (por decirlo de alguna manera)… y así aplica para cualquier ámbito en el que deseemos ocupar la función de Comunidades, ya sea en el trabajo, las juntas de vecinos, la familia o lo que ustedes gusten y manden.

Si somos administradores o somos parte de un montón de grupos en WhatsApp, esto sin duda nos permitirá buscar más fácil ciertas conversaciones porque luego se traspapelan en la aplicación entre tanto chat.

WhatsApp no solo implementa esta actualización de Comunidades; también pone a nuestro alcance algunas funciones nuevas que son el paso a la mejora de la experiencia en los chats grupales (ya sea que pertenezcan a una comunidad o no dentro de la aplicación). Esta es la lista de funciones anunciada:

Reacciones: justo como sucede en Facebook Messenger cuando estamos hablando con un amigo y podemos reaccionar a su mensaje con un emoji. Bueno, ahora esa función llegará a los grupos de WA.

Borrado por el administrador: ahora los administradores de los grupos de WhatsApp podrán eliminar los mensajes que no consideren apropiados sean suyos o de otro participante dentro del chat. Y el mensaje borrado, aparecerá para todos los miembros del grupo.

Envío de archivos más pesados: siempre era un relajo enviar archivos por WA (foto, video, documentos, etc) pues solo se permitía data con cierto peso en megabytes. Ahora, se ampliará el envío y se podrán mandar archivos de hasta 2 gigabytes. ¡Por fin!

Ampliación de llamadas para más participantes: ahora, se podrán realizar llamadas grupales con hasta 32 personas dentro del grupo. Esto será un aliviane total para esa parte en la que resulta mucho mejor una llamada que solo chatear.

Ya explicamos qué es Comunidades en WhatsApp, ya les dijimos cómo está el rollo con las funciones nuevas que se incorporarán en los grupos…. ahora, veamos que podrán hacer los administradores y los usuarios individuales. Como dijimos, un administrador podrá eliminar mensajes (sean suyos o de otros miembros) en los grupos, pero no serán sus únicas posibilidades.

Los administradores también podrán incorporar a sus comunidades grupos preexistentes, organizar nuevos chats grupales, eliminar grupos de determinada comunidad, eliminar usuarios de manera individual, enviar comunicados masivos y más. Para los usuarios individuales, se habilitará la opción de especificar quiénes pueden agregarlos a otro grupo (y eso aplicará también dentro de Comunidades).

Los miembros de un grupo también podrán salir de los chats grupales sin de manera ‘silenciosa’, es decir, sin que se despliegue la notificación de ‘este usuario ha salido del grupo’. Ahora sí, la conversación en WhatsApp está lista para dar el brinco al siguiente nivel. Las actualizaciones y nuevas funciones se irán implementando poco a poco en los meses venideros, así que agárrense porque en una de esas, ustedes serán de los primeros en probar todo esto.

📣 We’re excited to announce a new feature rolling out later this year called Communities!

With Communities, you’ll be able to bring related groups together in a way that helps you organize meaningful connections easily and privately. pic.twitter.com/PyhXJmSr4T

— WhatsApp (@WhatsApp) April 14, 2022