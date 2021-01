Muy modernos: WhatsApp Web aumenta la seguridad usando huella digital y desbloqueo facial

Desde hace algunos días, WhatsApp ha estado en la conversación de miles de personas luego de que aparecieran los famoso nuevos términos de uso y política de privacidad en la aplicación. Fue ahí cuando muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué tan segura estaba su información usando este servicio de mensajería; sin embargo, las cosas están a punto de cambiar en la versión de computadoras porque la seguridad aumentará considerablemente.

El acceso a a la app web y de escritorio siempre ha sido muy fácil. Basta con escanear un código QR desde tu celular y listo, ya la puedes usar en tu equipo Windows o Mac. Esto es algo que funciona bien, pero que tiene alguno que otro problema en lo que a seguridad se refiere, pues cualquiera puede ver las conversaciones de otra persona. No es sencillo pero tampoco imposible revisar todo lo que alguien platica por ahí.

Es por eso que buscando mejorar la experiencia y la confianza de todos los usuarios que a diario usan la versión web, WhatsApp decidió tomar cartas en el asunto. Resulta que ahora para acceder desde tu computadora, antes de escanear el código tendrás que comprobar que eres tú utilizando el reconocimiento facial o tu huella digital para vincular tu dispositivo móvil; claro, aprovechando los sistemas operativos que tengan esta función.

Esto por supuesto que limitará la posibilidad de que alguien más pueda vincular dispositivos a tu cuenta de la aplicación sin ti. Y por si no fuera suficiente, se agrega a las medidas de seguridad existentes, que muestran un aviso en tu teléfono cada vez que ocurre un inicio de sesión en las versiones web o de escritorio, y la capacidad de desvincular dispositivos desde tu teléfono en cualquier momento haciendo prácticamente un click.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021