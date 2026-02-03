Lo que necesitas saber: Jill Biden y William Stevenson se divorciaron en 1975.

¿Recuerdan a William Stevenson? Se casó con Jill Biden (actual esposa de Joe Biden), en 1970. Bueno, pues actualmente enfrenta acusaciones por homicidio en primer grado.

El caso se vuelve todavía más extraño. Las primeras investigaciones lo apuntan como el principal sospechoso en la muerte de Linda Stevenson, su entonces esposa.

William Stevenson acusado de homicidio

La policía del condado de New Castle, arrestó a William Stevenson de 77 años de edad por el homicidio de Linda Stevenson el pasado 28 de diciembre del 2025, aparentemente tras una disputa doméstica.

Linda fue hallada inconsciente en la sala de su casa y aunque la policía intentó reanimarla, fue declarada muerta unos minutos más tarde. El problema para William, es que las investigaciones lo ponen como el culpable principal en la muerte de quien era su esposa.

“El lunes 2 de febrero de 2026, tras una extensa investigación de varias semanas sobre la muerte de Linda Stevenson, de 64 años, detectives de la Unidad de Investigaciones Criminales de la División, en coordinación con el Departamento de Justicia de Delaware, presentaron el caso ante un gran jurado”.

Si bien, se dice que cooperó con la policía y no se resistió al arresto, tendrá que demostrar su inocencia. Por ahora, se encuentra recluido en la Institución Correccional Howard Young luego de no pagar su fianza de $500 mil dólares.

Stevenson y Jill se casaron cuando ella tenía apenas 18 años y se encontraba estudiando la Universidad, mientras que él, tenía 23. Duraron casados aproximadamente 5 años y en el 1975, finalmente se divorciaron.

Dos años después Jill se casó con Joe Biden y posteriormente se convirtió en primera dama de Estados Unidos.