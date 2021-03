¿Y eso? YouTube ya no mostraría el número de ‘dislikes’ en sus videos

Existen videos en YouTube que trascienden dentro de la plataforma al romper el récord de ‘likes’ o vistas brindadas por los usuarios. Sin embargo, también es verdad que existen otros materiales que toman la misma relevancia gracias al número de ‘dislikes’ (no me gusta) que reciben por parte de la comunidad de YouTube.

El ‘rewind’ del año 2018, “Baby” de Justin Bieber, y “Despacito” de Luis Fonsi son algunos de los videos que han recibido la mayor cantidad de dislikes en la historia de YouTube, por parte de personas que no dudaron en expresar su opinión sobre si les gustó o no un contenido subido al famoso sitio web (es más, no dudamos que muchos de ustedes lo haya hecho).

Y si bien algunos videos podrían merecerse muchos de los dislikes que recibieron, también es una realidad que en internet hay grupos de personas que se dedican a tirar hate a los videos de ciertos creadores por alguna razón en específico (que va más allá de si éste es bueno o malo). Un problema con el que YouTube ha tratado de lidiar desde hace unos años y que pronto podría llegar a su fin.

La plataforma ha dado a conocer que en las próximas semanas comenzará pruebas con grupos pequeños de usuarios para eliminar el número de ‘dislikes’ que aparecen en sus videos, por lo que ahora sólo mostraran la cantidad de ‘me gusta’ que reciba cada material. O al menos así será para los usuarios que sólo se dedican a ver videos.

“En respuesta a los comentarios de los creadores sobre su bienestar y las campañas dirigidas de dislikes, estamos probando algunos diseños nuevos que no muestran el recuento de ‘dislike’ del público”, indicó YouTube a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que sólo los creadores de contenido podrán ver dichas cifras.

“Para los espectadores, si están en este experimento, aún pueden dar me gusta o no a un video para compartir comentarios con los creadores y ayudar a ajustar las recomendaciones que ve en YouTube”, agregó la plataforma quien dejó en claro que el botón de ‘dislike’ aún existirá, aunque el número de ‘no me gusta’ ya no será visible.

Creators, you’ll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you’re in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021