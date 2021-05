La youtuber Maire Wink denuncia presunta secta sexual de Ricardo Ponce

Hace unas horas la youtuber Maire Wink denunció, a través de un video subido a su canal, una presunta secta sexual del coach Ricardo Ponce, sujeto que se autodenomina “creador de la sanación” y quien hoy es señalado de utilizar sus retiros espirituales para abusar sexualmente de las mujeres que acuden a ellos.

En la grabación Maire Wink indica que ella y Ponce se conocieron el pasado mes de febrero, cuando fue invitada a un retiro espiritual que el ‘sanador’ realizó en Quintana Roo. Al parecerle un hombre elocuente y que de verdad se dedicaba a ayudar a los demás con sus emociones, no le vio inconveniente a pagar miles de pesos que cuesta dicha actividad.

Maire Wink conoció a Ricardo Ponce en un retiro que él organizó

La youtuber comienza el video asegurando que el motivo de su denuncia pública es alertar a otras mujeres para que no les ocurra. “Lo recomendé en mis historias de Instagram. Después viví y vi cosas muy turbias de ese lugar y de Ricardo que no me gustaría que nadie más viviera, mucho menos si alguien llegó ahí por recomendación mía”, indicó Wink en su videoclip.

Maire Wink relató que desde su llegada al retiro sintió el coqueteo por parte de Ricardo Ponce, quien sexualizaba todas las pláticas que sostenía con ella mientras la animaba a dejar fluir “su energía sexual” y a no tenerle miedo al amor. La youtuber dice que no lo sabía entonces, pro Ponce trataba de manipularla para que tuviera sexo con él.

El coach coqueteaba con Maire Wink y la animaba a tener sexo

Un día durante el retiro los participantes tuvieron una dinámica llamada “Túnel de los ángeles”, en donde las personas formaban un túnel en el que posteriormente pasaban. Mientras lo hacían, los involucrados recibían “palabras de amor” por parte de sus compañeros de retiro, y en el caso de Maire, cuando salió del túnel Ponce estaba esperándola.

“Yo estaba bañada en lágrimas. Me dijo “que bonita te ves llorando’… Sí me enganché un poquito”, dijo Maire Wink en la grabación, detallando que lo turbio sucedió cuando terminó el retiro que duró todo un fin de semana, ya que Ricardo Ponce le pidió a Maire que no se retirara y la invitó al bar del hotel en el que se encontraban.

Un día la llevó a una oficina y tuvieron sexo, algo que Ricardo Ponce quería grabar con un celular

“Llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído ‘no te vayas a ir’, estaba muy enganchada con este hombre ‘sensible’, terminando el retiro, nos vamos al bar del hotel con su staff e invitados”, relata Maire Wink. “Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo ‘chupámela’ y no hubo más que el sexo más burdo de la historia, pero él buscaba su celular para grabar” agregó.

La youtuber menciona que después de eso regresaron al bar, en donde se presentó una pelea por alguien que descubrió a Ricardo teniendo sexo oral con una chica nueva de su staff. “Mientras se desataba la pelea, Ricardo coqueteaba con otra de sus invitadas”, afirma Maire Wink quien en ese momento se dio cuenta que Ponce hacía eso con la mayoría de las mujeres que asisten a sus retiros.

Más testigos han confirmado el modus operandi de este coach

Al final de su video, Maire presenta varios testimonios que confirman el ‘modus operandi’ de Ricardo Ponce: seduce a las mujeres que acuden a sus retiros espirituales (los cuales cuestan entre 50 y 70 mil pesos), las graba teniendo relaciones sexuales y organiza orgías con ellas, como si fuera una secta sexual.

Aunque una de las víctimas de Ponce interpuso una denuncia ante las autoridades de Quintana Roo, esta persona fue demandada por el coach que la acusó de supuestamente haberle pedido dinero para no decir nada. Hasta el momento Ricardo Ponce no ha dicho nada al respecto, aunque ya limitó los comentarios en sus redes sociales.