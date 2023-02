Fíjate, Paty: Ya hasta el gobierno le entró a la polémica de 'Ventaneando' y Yuridia

Y sí, los del programa de la ventanita no están soportando… En los últimos días miles de usuarios en redes sociales comenzaron a cancelar a Pati Chapoy y a su equipo de Ventaneando, esto luego de que la cantante Yuridia recordara el body-shaming que sufrió por parte de esta producción.

Si no se enteraron del chisme o les dio flojera buscarlo, les contamos brevemente: Todo comenzó por el fragmento de una entrevista que Pati Chapoy dio al Escorpión Dorado, donde reveló la razón por la cual Yuridia ya no acepta entrevistas en Ventaneando.

Yuridia aclaró que no odia a Ventaneando ni a Pati Chapoy

“No somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda”, dijo la tía Pati.

Yuridia no se quedó callada y a través de sus redes sociales dejó en claro que si no daba entrevistas al programa de TV Azteca era porque constantemente Pati Chapoy y compañía la atacaban por su aspecto físico. Y no sólo eso, sino que iniciaron una campaña de desprestigio en su contra.

Pero no se olvida de los comentarios gordofóbicos, los ataques y más que Ventaneando hizo en su contra

“Yo no tengo nada en contra de Ventaneando y especialmente contra Pati Chapoy, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura de mi vida”, indicó la cantante a sus seguidores.

Claro que lo ocurrido tuvo grandes consecuencias para Yuridia, pues Ventaneando era uno de los programas de televisión más vistos y eso también provocó que muchas personas y reporteros comenzaran a atacar incluso a los hermanos y papás de la cantante.

Así como la manera en la que eso afectó a su salud mental

“Se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Ellos creen que al hablar de una persona (…) nada más se queda en la noticia, pero no, ellos tienen influencia sobre las personas”, detalló Yuridia sobre su relación con Ventaneando.

“Contemplé morirme. Yo pensé que dejar de existir era lo mejor y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar”, dijo Yuridia sobre el tema.

En redes sociales muchos se fueron en contra de Pati Chapoy y los de Ventaneando

El tema escaló rápidamente en redes sociales, porque sí muchos memes y lo que quieran, pero es real que tanto Pati como Pedro Sola, Daniel Bisogno y más periodistas de espectáculos en nuestro país se caracterizan por atacar a famosos, especialmente a mujeres, con comentarios de este tipo.

Ejemplos podemos decir muchos y hasta hay videos al respecto: Yalitza Aparicio, María José, Cazzu, Camila Cabello, y Anitta son algunas de las mujeres a las que el equipo de Ventaneando ha violentado a nivel nacional y en tiempos donde, se ha repetido al cansancio, la gente debería ya dejar de criticar cuerpos ajenos.

Los conductores más que disculparse, culparon a Yuridia de no controlar sus emociones…

Para sorpresa de nadie, los miembros de Ventaneando salieron en el programa a decir que Yuridia tenía la culpa de tomarse los comentarios personal, pues ella no sabe cómo manejar sus emociones y su ‘labor’ es decir las cosas como son. O sea, pa pronto se lavaron las manos.

Incluso seguro vieron un corto con el que la televisora del Ajusco salió a dar la exclusiva del programa a través de Pedrito Sola, quien habló muy sorprendido de saber cómo los comentarios agresivos de Ventaneando hacia Yuridia la pudieron afectar tanto cuando ella tenía 18 años.

Por su parte Yuridia indicó que ella no esperaba ya nada de Ventaneando, pues ellos tienen fama de esto: “Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas”, aseguró Yuridia.

Y bueno, desde entonces el programa de chismes ha comenzado a bloquear a diestra y siniestra a quienes les han cuestionado el tema o les han pedido un disculpa para Yuridia. Algo que se ha hecho tan viral que ya hasta el gobierno entró al quite.

Ya hasta el gobierno salió al quite y defendió a Yuridia de los dichos de Pati Chapoy y Ventaneando

Y es que está sábado 11 de febrero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó las cosas denigrantes que Pati Chapoy lanzó contra Yuridia en el programa “La Academia” hace varios años, y recordó que eso es un delito.

“Reconocemos que los medios de comunicación masiva son actores clave para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres; sus contenidos, expresiones y comentarios en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad”, indica la comisión en un comunicado.

La dependencia indicó que Yuridia fue violentada y discriminada en un medio de difusión masivo

La Conavim indicó que aunque ya pasaron varios años de esos comentarios, éstos han “servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad, toda vez que la “gordofobia” limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con cuerpos no hegemónicos, afectando su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta puede derivar en trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso”.

Asimismo recordó que al hacer dichos comentarios en un espacio de difusión masivo, Pati Chapoy incurrió en actos discriminatorios que se pueden tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Y pidió a los demás medios de comunicación no hacer lo mismo que Ventaneando

Asimismo la comisión pidió a los medios de comunicación a sumarse para combatir todo tipo de violencias contra las mujeres “a través de contenidos que dignifiquen la imagen de las mujeres atendiendo a la diversidad e interculturalidad del país”.

Las dudas que nos deja esto son: ¿realmente eso va a suceder? ¿Será el fin de Ventaneando? ¿Aún hay gente que sí ve ese programa? ¿Ofrecerán una disculpa los del programa y TV Azteca le dará un curso de sensibilzación a toda su plantilla? Lo averiguaremos…