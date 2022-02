¿Será? 10 artistas que podrían aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI

Estamos a unos días del Super Bowl LVI y la emoción para muchos está a todo lo que da. No sólo por la final que corresponde al aspecto deportivo, también lo decimos por el ansiado show de medio tiempo que este 2022 nos tiene con las expectativas por los cielos.

Este año los encargados del show de medio tiempo serán nada más y nada menos que cinco de los artistas más reconocidos y exitosos dentro de la industria del hip-hop en los últimos años. Sí, hablamos de Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, quienes se reunirán el SoFi Stadium de Los Ángeles para dar un show épico (o eso esperamos).

El próximo 13 de febrero presenciaremos el show de medio tiempo del Super Bowl LVI

Como bien saben, los anfitriones del medio tiempo siempre cuentan con artistas invitados que aparecen de manera sorpresiva para hacer aún mejor sus presentaciones. Ahí tenemos ejemplos bastante conocidos como el de Beyoncé en el show de Coldplay o Lenny Kravitz acompañando a la grandiosa Katy Perry.

Este año estamos seguros de que los invitados sorpresa no faltarán en el show de medio tiempo del Super Bowl, pues cada uno de los cinco encargados del show cuentan con un amplio catálogo de colaboraciones que bien podríamos ver sobre el escenario el próximo 13 de febrero.

10 artistas invitados que esperamos ver en el show de medio tiempo del Super Bowl

Así que acá les enlistamos 10 artistas que con suerte se aparecerán en el medio tiempo del Super Bowl LVI, así como las razones por las cuales creemos que su presencia sería posible:

1.- SZA

Del lado de Kendrick Lamar quizá sea una de los nombres que más esperamos el próximo domingo. Y es que Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA, es una de las artistas que recientemente colaboró con K-dot para la rola “All The Stars”, perteneciente a la banda sonora de la película ‘Black Panther’.

La canción fue un éxito rotundo, ya que Kendrick y SZA homenajearon a la cultura africana, y al convertirse en un sencillo conocido y aclamado no dudamos que pueda sonar el próximo 13 de febrero.

2.- Ice Cube y todo el N.W.A.

Dr. Dre y Ice Cube crecieron en Compton y formaron una amistad que se consolidó con la creación del grupo N.W.A., considerado como muchos como el estandarte del gangsta rap. Género musical donde Dre, Ice, DJ Yella, Eazy-E, MC Ren y Arabian Prince destacaron por sus letras explícitas.

Aunque a finales de los 80 la relación de Ice Cube y Dr. Dre se fracturó luego de que el también actor abandonara N.W.A., tiempo después los dos se reconciliaron y hasta aparecieron juntos en videos musicales o presentaciones como la de Coachella en 2016, donde los integrantes del grupo se reunieron con todo y Ice incluido. ¿Se repetirá este año dicha hazaña?

3.- Lauryn Hill

Que a los 23 años se convirtiera en una de las artistas de hip-hop más exitosas y multimillonarias en la industria, sólo nos indicaba que Lauryn Hill era el diamante en bruto que la industria de la música necesitaba. Y en teoría así fue, aunque la cantante decidió no dejarse someter y vivir su carrera como creía era correcto.

El nombre de Lauryn Hill no debería que faltar en el show de medio tiempo del Super Bowl si es que los involucrados buscan homenajear y enaltecer la historia del hip-hop, pues ella es una de las mujeres más importantes del género y también una de las colaboraciones que Mary J. Blige tuvo en ‘Mary’, el álbum que cambió su carrera.

4.- Baby Keem

Kendrick Lamar no ha lanzado música nueva desde ‘Black Panther: The Album’, publicado en 2018. Desde entonces los fans del llamado ‘Kung-fu Kenny’ siguen a la espera de que el MC de Compton sorprenda con un sencillo propio, ya que el último que escuchamos fue un dueto que hizo con Baby Keem el año pasado.

“Family Ties” fue la colaboración que trajo momentáneamente a Kendrick Lamar a los terrenos de la música. Y considerando que la canción recibió bastante atención (y que el rapero Baby Keem es su primo), no nos sorprendería verlos a este par en el medio tiempo del Super Bowl.

5.- Tupac

Técnicamente es imposible pensar que veríamos a Tupac Shakur sobre el escenario del medio tiempo. Sin embargo, hay bastantes razones para creer que este año en el medio tiempo habrá un tributo al rapero que, a 26 años de su muerte, aún es considerado como la figura máxima dentro de la industria del hip-hop.

En primera porque 2pac colaboró con Snoop Dogg y Dr. Dre en vida y a través de canciones como “2 of Amerikaz Most Wanted” y “California Love” respectivamente. En segunda, porque Eminem también trabajó con 2pac, aunque lo hizo al producir el álbum póstumo ‘Loyal to the Game’ que contenía material inédito de Shakur.

La tercera y más importante es que Dre fue el responsable del holograma de Tupac que apareció durante su presentación de Coachella en 2012 y el cual provocó reacciones de todo tipo, por lo que no dudamos que este 2022 el productor busque repetir la misma fórmula para traer a Tupac a un escenario. ¿Se imaginan?

6.- Drake

Otro de los nombres que también ha sonado bastante como posible invitado al medio tiempo de este 2022 es Drake, quien literalmente ha hecho equipo con todos los involucrados para la edición del show que se llevará a cabo en un par de días.

Drake ha colaborado con Kendrick Lamar (en “Poetic Justice”), Dr. Dre (a quien le escribió rolas cuando tenía 19 años), Eminem (le rindió homenaje en su rola ‘Chicago Freestyle’ y también unió fuerzas con él en “Forever”), así como la misma Mary J. Blige (en “Mr. Wrong”).

En el caso de Snoop Dogg, Drake sólo ha hecho equipo con su alter ego Snoop Lion, aunque creemos que ya quedó claro que si alguien merece ser invitado al show de medio tiempo, es él.

7.- Missy Elliot

Desde el anuncio de los encargados del show de medio tiempo de este año se criticó que sólo una mujer participara en el evento, pues esto sólo evidenció una vez más la falta de equidad que existe en la industria de la música. Una que de entrada muchos hemos presenciado en miles de ocasiones.

Pensando en que Mary J. Blige podría romper un poco esa brecha de género durante el medio tiempo al tener invitadas que al igual que ella destacan en el género del hip-hop, uno de los primeros nombres que se nos viene a la mente es el de Missy Elliot, con quien Blige ha colaborado en varias ocasiones.

8.- Schoolboy Q

Amigo incondicional de Kendrick Lamar (fue el encargado de escribir el “Good Kid, m.A.A.d City: A Short Film” en la portada de dicho disco), Schoolboy Q tiene colaboraciones con K-dot y hasta con el mismo Dr. Dre, algo que de entrada ya nos hace creer que lo veremos en el show de medio tiempo mientras “Collard Greens” suena a todo volumen.

9.- Jay Z

Jay Z es un caso similar al de Drake en este conteo, pues de igual forma el rapero y empresario estadounidense ha participado en varios sencillos exitosos que han lanzado los encargados del show de medio tiempo este 2022, como ocurrió con “Bitch Don’t Kill My Vibe”, en el caso de Lamar, o “Renegade” como ocurrió cuando unió fuerzas con Marshall Bruce Mathers III.

La verdad es que Jay-Z tiene bastante tiempo sin publicar música nueva y actualmente no es muy común verlo en un escenario. Pero hay que aclarar, el medio tiempo del Super Bowl no es cualquier cosa y con algo de suerte podríamos toparlo por ahí (o eso deseamos).

10.- Rihanna

De todas nuestras predicciones esta es quizá la más improbable y ambiciosa. Y es que a pesar de que RiRi ha trabajado al lado de Kendrick Lamar en la canción “Loyalty” o con Eminem para la famosa “Love The Way You Lie”, el hecho de que la cantante de Barbados esté embarazada hace todo más complicado al momento de hablar de una aparición en el show de medio tiempo.

Aunque bueno, bien dicen que la esperanza es lo último que puede y quien quita nos llevemos la sorpresa de verla sobre un escenario de nuevo, pues los años pasan y ella cada vez da menos señales de que regrese a dar shows.