10 artistas que representan actualmente a la comunidad LGBT+

Durante mucho tiempo, la comunidad LGBT+ no se ha visto representada como merece en distintos sectores. En el cine, los encargados de contar sus historias han sido aquellos que poco han tenido que ver con todos estas mujeres y hombres, y muchos menos se identifican con los valores e ideales por los que luchan. La música no ha sido ajena a esto, pues en todos estos años han sido muchos los casos de personas que han tenido que luchar contra aquellos que a estas alturas, no los aceptan.

Afortunadamente a lo largo de los años, un montón de artistas decidieron abrirse respecto a su sexualidad para liberarse y así crear música increíble. Pero más allá de componer canciones que todos amamos, lo importante de todos ellos es que a su manera, abrieron paso para que toda una nueva generación se sintiera identificada y sobre todo, que pudieran expresarse libremente a través de este bello arte universal.

La lista de músicos LGBT+ es enorme, abarcando prácticamente todos los géneros que se les puedan venir a la cabeza. Sin embargo, ahora queremos recordar proyectos y artistas que si bien algunos llevan años dentro de la industria, no tienen el reflector de leyendas como Elton John y que actualmente están utilizando sus canciones para representar a esta gran comunidad.

ARCA

Quizá no reconozcan el nombre de Alejandra Ghersi, pero en el mundo de la música es una de las más grandes estrellas, bajita la mano. Bajo el pseudónimo de ARCA, la artista venezolana –pero radicada en España–, se ha consolidado como una de las mejores productoras de música electrónica experimental de los últimos años, pues ha trabajado con un montón de artistas, desde Kanye West, Björk, Kelela y Rosalía hasta FKA Twigs.

La homosexualidad era uno de los más grandes conflictos de su vida, es por eso que el tema está presente en casi toda su trayectoria musical. Pero más allá de eso, se ha consolidado por ser sumamente creativa a la hora de estar en el estudio, que además de componer junto a músicos de renombre, cuenta con tres EP’s y mixtapes, así como con cuatro discos de estudio pero el más reciente KiCk i, es uno de sus mejores trabajos y una declaración de orgullo por ser quien es.

Ver en YouTube

Orville Peck

Desde tiempos inmemorables, el country ha sido un género que han dominado predominantemente hombres heterosexuales, así que la comunidad LGBT+ no se sentía representado con ese peculiar ritmo. Pero todo cambió cuando llegó hace algunos años una persona abiertamente gay que vino a romper el estereotipo y la percepción que se tenía desde hace años en este tipo de música, Orville Peck.

Además de ser sumamente talentoso y de componer canciones espectaculares, llenas de melancolía (gracias a la voz tan profunda que tiene), este verdadero artista ha logrado mantener en las listas de popularidad al country y enamorar al público por completo. Orville está lleno de misticismo, pues siempre aparece como un llanero solitario enmascarado que jamás a mostrado su rostro, pero eso no es lo importante, lo que realmente vale es el poder que tiene su música de enchinarte la piel aunque no seas fan de este género.

Ver en YouTube

Torreblanca

Juan Manuel Torreblanca para nada es nuevo dentro de la escena musical de nuestro país, pues desde el 2010 y gracias a discos como Bella Época y El Polvo en la Luz se ganó el reconocimiento y el cariño de un montón de fans por todo México. Sin embargo, en los últimos años ha decidido abrirse cada vez más respecto a su sexualidad y eso lo ha reflejado a través de sus canciones.

El compositor mexicano prefiere combatir el odio que lamentablemente y en pleno 2020 sigue existiendo en contra de la comunidad LGBT+ con amor, creando algunas rolas que reflejan el sentimiento de aquellos hombres y mujeres que sienten que no encajan por su sexualidad. Torreblanca es el ejemplo de que los años nos hacen crecer como seres humanos y sobre todo, nos traen autoaceptación para ser felices tal cual como somos.

Ver en YouTube

King Princess

Mikaela Straus (mejoro conocida como King Princess) es una de las estrellas jóvenes que la han estado rompiendo en los últimos años, pues su música es un reflejo sincero y puro de lo que ella es. Ella se identifica como una persona no binaria, y todas las experiencias que la han llevado a reconocerse como tal las refleja a través de sus canciones, las cuales se basan principalmente en historias de amor, de esas que nos hacen soltar la lagrimita.

Quizá una de las rolas más hermosas que ha escrito King Princess es “1950”, la cual está inspirada en Carol, una novela que Patricia Highsmith escribió en 1952 y que narra el amor entre dos mujeres, siendo una de las primeras obras literarias que tenían como protagonistas a dos mujeres abiertamente lesbianas. Pero además de ser una excelente compositora, es activista por los derechos LGBT+ y usa su influencia en redes sociales para hablar del tema.

Ver en YouTube

Yves Tumor

Si lo suyo es debrayarse con un artista que los lleve por un montón de sentimientos y géneros en una misma rola, Yves Tumor es el indicado. Desde 2010, Sean Bowie ha demostrado varias facetas a través de sus canciones, que van desde hablar sobre el abuso de autoridad en contra de la comunidad LGBT+ hasta contar en sus composiciones cómo es que en pleno siglo XXI, aún hay personas escandalizadas por la libertad de género.

Con cuatro discos de estudio –Heaven to a Tortured Mind, el más reciente de ellos–, el productor estadounidense se ha ganado el respeto de la industria musical por entrarle duro a la experimentación, donde no importa si es rock, electrónica o lo que sea, todo cabe en un mismo lugar si sabes acomodarlo a la perfección. Sigan al pendiente de Yves Tumor, porque es un tipo que pinta para seguir rompiéndola.

Ver en YouTube

Christine and The Queens

Una de las mujeres que se ha ganado con todo derecho ser el estandarte actual por excelencia de la comunidad LGBT+, es sin duda Héloïse Letissier –mejor conocida por todos como Christine and The Queens. Así como la gran mayoría de los artistas de esta lista, la cantante y compositora francesa rompió muchos esquemas desde que se declaró como pansexual en 2014.

Christine maneja un discurso, estilo y clase que muy pocas personas han conseguido a lo largo de la historia para levantar la voz a favor de todas esas personas que por años han sido perseguidas. Pero además de su trabajo como activista, su talento tanto en el escenario como en el estudio es innegable, pues es ha demostrado ser una artista pop auténtica, de esas que le pone corazón a todo lo que hace.

Ver en YouTube

Alex Anwandter

La música siempre ha servido como el reflejo de una sociedad, para bien o para mal. En este sentido y después de varios años innovando dentro de la escena musical independiente de Lationamérica, Alex Anwandter se convirtió en un verdadero vocero que lucha por los derechos de todos estos hombres y mujeres que aún siguen siendo señalados por su sexualidad.

A través de suaves melodías synth pop llenas de buena vibra, el músico y chileno se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de su generación. Pero más allá de eso, ha utilizado sus canciones como plataforma para denunciar injusticias, como lo hizo en la rola “Cómo puedes vivir contigo mismo?”, donde menciona el caso de Daniel Zamudio, un joven que lamentablemente murió atacado por un grupo de personas intolerantes, y en la que Alex repudia toda esta clase de actos en su país.

Ver en YouTube

Cariño

Cariño es un grupo español que se ha ganado la atención de los medios y del público en general por muchos motivos, la principal es por el sonido y las letras dentro de sus canciones. Esta banda está formada por Alicia Ros en el bajo, Paola Rievero tocando la guitarra y María Talaverano pegándole duro a los teclados, y en sus rolas hablan de temas como la bisexualidad, así como situaciones comunes que viven las personas LGBT+ y en general.

A través de melodías pegajosas, llenas de vibras ochenteras que te harán mover el esqueleto, este grupo de chicas que te hará recordar aquellas canciones simples y sin tantas pretensiones de cuando eras adolescente. Y esa es básicamente la genialidad de Cariño, que no necesitan usar frases complicadas para hablar del amor sin género, no importa si es para él o ella, todos se pueden identificar con sus canciones.

Ver en YouTube

Esteman

Esteman es uno de los talentos más brillantes que Colombia ha exportado en los últimos años, pues la sutileza de sus melodías y el mensaje en sus canciones (casi siempre del amor) lo han llevado a trabajar con un montón de artistas importantes de nuestro continente, desde Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Carla Morrison, Illya Kuryaki and The Valderramas, Caloncho y más.

Su último disco, Amor Libre, es quizá el más personal de todos pues a través de él, el músico colombiano se abre con su público en un intento de normalizar y naturalizar la homosexualidad para que la gente ya no lo vea como un tabú, donde expone lo importante que es para cualquier ser humano amar y ser amado. Por cierto, hace poco tuvimos a Esteman en la Sopicueva grabando una sesión acústica que estuvo espectacular

Ver en YouTube

Javiera Mena

Para cerrar a esta lista, tenemos a una mujer que lleva años sorprendiéndonos con su música, directamente desde Chile llega hasta nosotros la grandiosa Javiera Mena. Desde hace un buen tiempo (casi dos décadas), la compositora y cantante nos ha sorprendido con discos como Esquemas Juveniles, Mena y Otra Era, donde nos presentó rolas repletas de beats para bailar como si no hubiera un mañana, e ideal para armar una buena fiesta.

Además de su trabajo como artista, Javiera es una figura importante para el movimiento LGBT+ en Lationamérica, siendo una de las principales precursoras de que en en este continente palabras como gay, lesbiana o transexual se normalicen, involucrando por supuesto terminar con el estigma que muchas personas aún tiene al escucharlas para que así, las agresiones en contra de la comunidad paren.