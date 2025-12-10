Lo que necesitas saber: Sin un orden en particular, les dejamos los 10 proyectos revelación que siempre recordaremos por haber irrumpido en el mainstream en 2025.

El 2025 nos dejó sonidos frescos que escuchamos a lo largo del año, proyectos que nos tomaron por sorpresa y que se perfilan a darnos mucho más material en los próximos años. Aunque ha sido un año con muchísimos proyectos nuevos, destacamos a 10 que nos cautivaron y se quedaron en nuestras playlists.

10 propuestas que nos cautivaron en 2025

Macario Martínez, el inesperado cantautor viral

“Sueña lindo corazón, sueña lindooo”, resonó todo el año a través de memes, clips y esto se lo debemos a la rola con la que Macario se dio a conocer. La historia triunfal del barrendero que se viralizó por TikTok y tocó en Pa’l Norte y el Vive Latino después, nos conmovió desde febrero (por acá te dejamos toda la historia).

Más allá de lo viral, Macario llegó para quedarse. En octubre escuchamos su disco Si Mañana Ya No Estoy, en el que lució su capacidad para crear melodías y letras sencillas pero llegadoras. A base de guitarras y arreglos sutiles en metales y sintetizadores, el “sueña lindo corazón” mostró ser mucho más que una rola viral.

Kevis & Maykyy nos volaron la cabeza con barras y producción

A mediados de año escuchamos en repetición un disco titulado LOS CHICOS DEL NORTE, de un par de MCs mexas que trajeron barras frescas y una producción impecable. Escuchamos influencia de Control Machete, Beastie Boys y Cypress Hill, con un giro contemporáneo con sampleos a Alex Lora y Lolita Ayala, y referencias actuales.

Kevis & Maykyy nos sacaron risas con barras inteligentes, en las que igual hablan de futbol o de dar conciertos, y su producción es poderosa, por lo que estaremos muy atentos a lo que anuncien en 2026.

Rocket, la banda que revive el rock alternativo de los 90

Rocket se ha destacado como una banda con una influencia de diversos estilos del rock alternativo, especialmente noventero. Algunas canciones se acercan al shoegaze de la vieja escuela, otras rescatan el sonido enérgico un poco lo-fi del noise rock de Sonic Youth, y aun así tienen una identidad sonora propia.

Sin duda, la mayor inspiración de Rocket se nota en la potencia melódica de sus guitarras, las cuales tienen una influencia muy marcada por los dos primeros discos de Smashing Pumpkins. Rocket trae una idea de revival que nos emociona muchísimo y ojalá pronto se den una vuelta por México pronto.

El dance punk de Model/Actriz que lanzó un discazo

Lo tétrico y bailable se unió este año con el lanzamiento de Pirouette, el segundo disco de Model/Actriz, con el que irrumpió en el mainstream y nos pusieron a bailar con una paleta sonora bastante obscura.

Si lo tuyo es algo subversivo, obscuro pero bailable, la idea de Model/Actriz es para ti. Es un proyecto que nos emociona por la capacidad que tiene para equilibrar lo obscuro y bailable en un dance punk con el que bailarás sí o sí.

El fenómeno de Sombr, que sonó por todos lados

Sombr es el nombre artístico de Shane Michael Boose, un fenómeno que logró ir de hacer pop lo-fi en su cuarto al Billboard 100. Shane hacía música en su cuarto en la pandemia, y ahora se presenta en escenarios como el Lincoln Theatre o The Fillmore, en una carrera catapultada por el impacto de sus rolas en redes sociales. Ojito que seguramente lo veremos pronto en México.

Su sonido lo podemos ubicar en el indie rock y alt-pop con atmósferas ambient minimalista. Sus influencias innegables incluyen el pop elegante The 1975, la sensibilidad sombría de Phoebe Bridgers, y las atmósferas magistrales que crea Justin Vernon en su proyecto Bon Iver.

El Euro-Country atípico de CMAT conquistó el 2025

El Euro-Country es un género extraño que CMAT llevó a la cima durante 2025, con todo y nominación al Mercury Prize. Este fue el año en el que CMAT llegó a todos lados, y a pesar de Ciara Mary-Alice Thompson ya tenía discos, EURO-COUNTRY es su obra más icónica, con la que irrumpió en el mainstream.

Su sonido mezcla pop pegajoso, producción con tintes de electrónica con juegos vocales, y una presencia permanente de cuerdas elongadas y guitarras acústicas. Éntrale a EURO-COUNTRY antes de que se de un rol por México próximamente.

El collage sonoro e hipnótico de los de Malcriada

Malcriada es uno de esos proyectos indefinibles que te quedas escuchando por curiosidad y para salirte de proyectos que repiten fórmulas que tu oído conoce. Este par mexa nos tomó por sorpresa con un synthpunk y darkwave que nos recuerda a Crystal Castles, pero con más descaro y mucho más glitch.

Hay bastante rave, y una producción muy cuidad por parte de Pepe Pecas y Mathilde Sobrino, quienes además narran historias reflexivas o nos regalan joyitas instrumentales que no necesitan de versos para hacerte bailar:

La Texana nos presentó su post-punk mexicano en 2025

Hay géneros que podemos escuchar por horas sin cansarnos, y el post-punk es uno de ellos, en todas sus formas e idiomas, siempre será bien recibida esa combinación de riffs en guitarra, bajos pegajosos, baterías aceleradas y mucho pero mucho reverb.

Con La Casa Que Cae, La Texana abrió el corazón con una producción clásica del género, que nos fascinó. Tiene espacio para sonar juguetón, y es innegable la influencia clásica de lo post punkero de Caifanes, quizás con guiños a Fobia (“Vientos de Santa Ana”), y unas letras bastante poéticas.

El dance rock descarado y divertido de supermodel*

supermodel* es un proyecto musical y artístico liderado por Frankie Beanie, un productor estadounidense que vive en Los Ángeles. Lanzado apenitas en junio de 2025, el proyecto debutó con el sencillo “i used to live in england”, un banger absoluto que no saldrá de tus audífonos por un buen rato.

supermodel* fusiona ritmos de dance‑rock, con bases de bajo, percusiones de funk y elementos indie/rock lo-fi con una entrega ácida y descarada por parte de Beanie. El resultado es minimalista pero hipnótico, con referencias culturales pop que tiene una herencia innegable de los míticos LCD Soundystem, con algo del minimalismo genial y elegante de Beck y hasta algo del rap lento de slowthai. Es imperdible.

Anttonias nos ilusiona con un sonido de garage latino

Anttonias es una de esas bandas que te renuevan la esperanza en un género, por recuperar las bases de algo que te late, pero además aportan algo nuevo y que le da identidad a su proyecto. Esta bandota emergente de Chile nos tiene hipnotizados con su propuesta. Es un gran momento para volverse su fan.

El nombre de la banda parece ser un juego consciente con el de la vocalista (Antonia), lo que da una pista sobre la dimensión personal del proyecto y el protagonismo de su voz como eje central de la identidad sonora. En este caso, hay clásicos como The Ramones o Anthony and The Johnsons como inspiración.

Menciones honoríficas a las que hay que seguir

El 2025 tuvo música para dar y regalar, y aquí les dejamos más proyectos que nos sorprendieron y que deben escuchar para entender este gran año:

La world music enérgica de Obongjayar

Maruja nos mostró que el jazz y el rock pueden unirse

Leon Thomas y su funk fusión que nos dejó picados

Hotline TNT y su shoegaze que capturó a Jack White y Butch Vig

Strawberry Lace mezcló algo de Catfish and the Bottlemen y Linkin Park