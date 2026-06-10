Lo que necesitas saber: Te contamos sobre 10 cosas que pasaban en el mundo de la música en 1994, año en el que EEUU organizó su primer mundial de fútbol.

Con todo el furor que estamos viviendo por la Copa del Mundo en Norteamérica, es imposible no ponernos un poco nostálgicos. Y es que, para los que ya nos truena la rodilla, hablar del mundial en Estados Unidos nos transporta a aquel lejano verano de 1994.

Mientras en las canchas veíamos a Jorge Campos con sus uniformes fluorescentes, a Romário reventando redes y a Roberto Baggio volando aquel trágico penal, el mundo allá afuera estaba girando a una velocidad vertiginosa. Musicalmente hablando, 1994 no fue un año cualquiera; fue uno de los años más importantes y revolucionarios en la historia de la música moderna. Para bien y para mal.

Te dejamos 10 cosas que estaban pasando en el mundo de la música mientras Estados Unidos organizaba su primer mundial en 1994.

La trágica partida de Kurt Cobain

Empezamos con la noticia que sacudió a toda una generación. El 5 de abril de 1994, apenas un par de meses antes de que rodara el balón en el Mundial, el líder de Nirvana decidió quitarse la vida en su casa de Seattle. Con la muerte de Kurt, el grunge perdió a su máximo estandarte y la “Generación X” se quedó desorientada, en búsqueda de nuevos ídolos y sonidos.

El nacimiento de una leyenda llamada Oasis

Mientras el grunge vivía su luto en América, del otro lado del charco, en Manchester, dos hermanos que se la pasaban (y siguieron) peleando estaban a punto de cambiarlo todo. En agosto de 1994, Oasis lanzó su álbum debut, Definitely Maybe. Fue un trancazo de actitud, guitarras distorsionadas y coros de estadio (“Live Forever”, “Supersonic”). En cuestión de semanas, se convirtió en el debut más vendido en la historia del Reino Unido hasta ese momento.

Whitney Houston dominó absolutamente los Grammys

Para que vean el contraste de la época: mientras los chavos escuchaban guitarrazos en MTV, la Academia de Grabación estaba en otro mundo. En la ceremonia 36 de los Grammys (celebrada en marzo de 1994), la reina indiscutible fue Whitney Houston. Se llevó el Álbum del Año por la banda sonora de The Bodyguard y Grabación del Año por el mega himno “I Will Always Love You”. Como dato curioso, la Canción del Año fue “A Whole New World” de la película de Aladdin.

El estallido mundial del pop-punk con ‘Dookie’

Febrero del 94: unos californianos llamados Green Day lanzaban un disco llamado Dookie. Con canciones de tres minutos sobre la apatía, la ansiedad y el aburrimiento, Billie Joe Armstrong y compañía metieron el punk a las casas de millones de adolescentes. De repente, todos querían tocar la guitarra gracias a rolones como “Basket Case” y “When I Come Around”.

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La batalla campal de lodo en Woodstock ’94

Para celebrar los 25 años del mítico festival de 1969, se armó Woodstock ’94 en agosto. Pasó a la historia como el “Mudstock” (por la cantidad de lodo debido a las lluvias). ¿El momento más icónico? Green Day armando una guerra de lodo masiva con el público mientras tocaban, y Nine Inch Nails saliendo al escenario completamente bañados en barro para dar una de las presentaciones más brutales de su carrera. Además, NIN nos acababa de regalar ese mismo año The Downward Spiral:

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Blur lanza una obra maestra: ‘Parklife’

Si Oasis puso la actitud, Blur puso la ironía y el sonido definitivo de la Inglaterra cotidiana. En abril de 1994, Damon Albarn y compañía lanzaron Parklife, un disco que retrataba a la perfección la vida británica de los noventa. “Girls & Boys” sonaba en todas las discotecas y la guerra de bandas entre Blur y Oasis (la famosa Batalla del Britpop) era de lo que todos hablaban.

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Un lanzamiento histórico de The Notorious B.I.G.

El hip-hop de la Costa Oeste (con Snoop Dogg y Dr. Dre) dominaba el mundo entero, hasta que en septiembre de 1994, meses después del mundialun gigante de Brooklyn lanzó Ready to Die. Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G., puso a Nueva York y a la Costa Este de nuevo en el mapa con clásicos como “Juicy” y “Big Poppa”. Un disco fundamental para entender la evolución del rap.

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El disco azul de Weezer que comenzó su carrera

En mayo, el reciente luto del grunge vio un rayo de esperanza cuando cuatro nerds rockeros sacaron un disco con una portada azul que parecía foto de anuario escolar. El The Blue Album de Weezer fue un éxito instantáneo, pero gran parte de la culpa la tuvo el video de “Buddy Holly” dirigido por Spike Jonze.

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La explosión definitiva del rock mexicano con ‘Re’ y ‘El Nervio del Volcán’

Aterrizando de vuelta en nuestro país, 1994 marcó el año en que el rock nacional tuvo dos discazos históricos. El 29 de junio, Caifanes lanzó El Nervio del Volcán y puso a todo el país a cantar “Afuera” y “Aquí no es así”. Apenas unas semanas después, el 22 de julio, Café Tacvba soltó su obra maestra: Re.

Con sus 20 canciones saltando sin miedo de la música norteña al punk, al trío y al ska, dejaron claro que la identidad mexicana cabía en cualquier género. Fue el verano que cambió por completo nuestra forma de escuchar y entender la música en español.

El epílogo perfecto: ‘MTV Unplugged in New York’

Para cerrar el año con el corazón en la mano, en noviembre de 1994 se lanzó el disco oficial del MTV Unplugged de Nirvana (que se había grabado a finales del 93). A la luz de la muerte de Kurt meses atrás, el disco se sintió como un funeral público, una despedida dolorosísima. La versión de “Where Did You Sleep Last Night” sigue poniendo la piel de gallina a cualquiera que la escuche.

Y ahí lo tienen, mientras la selección mexicana nos rompía el corazón en penales contra Bulgaria, la música atravesó momentos difíciles y salieron joyas que, más de tres décadas después, seguimos cantando a todo pulmón. Qué año fue 1994.