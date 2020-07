10 datos curiosos del disco debut de los Foo Fighters que probablemente no sabías

Lo que comenzó como un proyecto por diversión del baterista de Nirvana, Dave Grohl, se convertiría en una de las bandas de rock de estadio más grandes de la historia. Los Foo Fighters lanzaron hace 25 años un disco que iniciaría una discografía de 9 discos hasta ahora, que ha musicalizado la vida de muchos y que nos ha hecho gritar donde sea que se presenten, teniendo en Grohl un frontman desquiciado que, con todo y una pierna rota tras un concierto, no se ha sabido alejar del escenario.

Afortunadamente para nosotros, Dave se sentó a componer canciones tras la partida de Kurt Cobain, lo que resultó en un disco debut de doce canciones y en que retomara su amor por grabar en un estudio y también por tocar en vivo.

10 datos curiosos sobre este disco homónimo –y debut– de los Foo Fighters

1– El disco fue completamente grabado por Dave Grohl en todos los instrumentos, salvo por una colaboración en la guitarra de “X Static”, en la que tocó Greg Dulli. Como ahora lo sabemos, Grohl es un multi instrumentista que se enfoca en guitarra y batería, pero para este disco, él tocó todo lo demás.

2.- El video para “I’ll Stick Around” lo dirigió Jerry Casale de Devo, porque Dave quería una estética similar a la banda sin plagiarlos descaradamente. El segundo sencillo de la banda los muestra en pantalla tocando mientras un alien/virus/objeto desconocido los rodea flotando.

3.- Antes de formar a la banda que saldría de gira con Grohl para promocionar el álbum, Tom Petty lo invitó a tocar un par de canciones en Saturday Night Live, y después a que se uniera a The Heartbreakers. Cuando supo de su proyecto, Petty lo apoyó para que siguiera con los Foo. Esta decisión fue clave para que reclutara después a Pat Smear, Nate Mendel y William Goldsmith como la primera alineación de la banda.

4.- “Exhausted” es la canción favorita de Dave Grohl de ese disco. En una entrevista reciente, reveló, además de su amor a esta canción, que el sonido distorsionado tan identificable de esta rola, se debe a que se grabó en un amplificador hecho en una lata de gasolina con una pequeña bocina, que necesitaba pilas para funcionar. “Si las baterías estaban lo suficientemente usadas, esa cosa sonaba como una distorsión apocalíptica que era muy cool”.

5.- Las letras de las canciones se hicieron con mucha prisa y con poco sentido, lo que no era importante para Dave. Con siete días para grabar quince canciones, no se consideraba un gran letrista, e inclusive ha reconocido que muchas de las letras que no tenían sentido antes, ahora lo han adquirido.

Algunas de las letras se hicieron en 20 minutos, con una pista ya grabada, por lo que escribía lo que se le viniera a la mente, y ha admitido que en muchas de las canciones usó palabras que ni siquiera lo son. Y como ejemplo, una excelente canción sin sentido:

6.- La intención del disco era mantener la identidad de Grohl secreta. Se dice que tras la era de Nirvana, Dave planeaba únicamente lanzar cien copias del álbum y usar el nombre Foo Fighters como imagen para que nadie lo relacionara las canciones. Después de firmar con la disquera, eligió la estética extraterrestre con una pistola de una ópera espacial ficticia como portada e inclusive, la disquera en la que se lanzó, dependiente de Capitol y fundada por Grohl, tiene el nombre Roswell Records, por el famoso incidente alienígena que sucedió en esa ciudad de Nuevo México en 1947.

7.- El video para “Big Me” comenzó la tradición de la banda para hacer comedias cortas que nada tienen que ver con las letras de sus canciones. Burlándose de mentos con su propia marca de dulces, Grohl y compañía tuvieron la idea de usar para algo totalmente distinto sus videos musicales. Hoy recordamos también lo divertidos que son “Learn to Fly” y hasta “Everlong”, como joyas que nos hacen reír.

8.- Para los 20 años del disco, Grohl consideró volver a grabarlo con la banda completa, a lo que Taylor Hawkins, ahora baterista de la banda, le dijo que sería la peor idea y que los fans lo odiarían, por lo que decidió quedarse con la grabación original.

9.- No podremos escuchar el álbum completo en alguna gira futura, ya que Dave ha declarado que odia cuando las bandas hacen eso, ya que le parece presuntuoso y simplemente flojo que toquen un disco pasado en un show.

10.- El nombre de la banda, y del disco, viene de la fascinación que Dave tenía en su infancia con los aliens. En 2007, dijo en una entrevista que a los 10 u 11 años, tenía la idea romántica de que existía algo más fuera de nuestro planeta, de que no estamos solos.