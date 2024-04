10 documentales de música que puedes ver en streaming (y dónde encontrarlos)

Lo que necesitas saber: ¿Buscas qué ver en la televisión? Acá te decimos 10 documentales de música que puedes ver en streaming (y en qué plataforma encontrarlos).

Para quienes gustan de conocer todo lo relacionado a la música sabemos que a veces no es suficiente con escuchar y/o comprar discos, leer entrevistas, ir a conciertos o hasta seguir a artistas en redes sociales. Y es que hay detalles que ansiamos saber, pero que sólo algunos privilegiados tienen la oportunidad de conocer.

Usualmente son directores, colaboradores o los mismos artistas quienes deciden sacar esos ‘secretos’ o declaraciones especiales para documentales, los cuales más allá de entretenernos también nos permiten ver otro ángulo en la vida y obra de artistas famosos en el mundo.

Liam Gallagher de Oasis, en Knebworth House, Hertfordshire, en 1996. Foto: Brian Rasic/Hulton Archive/Getty Images

Acá enlistamos 10 documentales de música que puedes ver en streaming

Justamente en caso de que estén buscando algo para ver en el fin de semana o simplemente les encanta conocer más cosas de los artistas y su vida en el mundo de la música (o cómo fue que llegaron ahí), así como otros lugares y eventos históricos en la industria, acá les dejamos 10 documentales que pueden ver en streaming (y obvio les decimos en qué plataforma):

10.- ‘Robbie Williams’ (Netflix)

Dirigido por Joe Pearlman, esta docuserie nos muestra el camino a la fama que Robbie Williams recorrió desde los 16 años, cuando su nombre comenzó a figurar junto con la boyband, Take That, hasta su exitosa –pero también criticada– carrera como solista.

Con material inédito, Robbie Williams y personas cercanas a él nos cuentan todos los triunfos que el cantante británico tuvo y lo llevaron a convertirse en uno de los showman más reconocidos de las últimas décadas. Pero también, los excesos y dificultades a las que Robbie tuvo que encarar al mismo tiempo.

9.- ‘Woodstock: 3 Days of Peace and Music’ (En renta por Apple TV+)

Con la edición de Martin Scorsese (sí, el conocido director) y bajo la dirección de Michael Wadleigh, este documental de 1970 narra lo ocurrido en el famoso Festival de Woodstock, evento que tuvo lugar en agosto de 1969 en Bethel, Nueva York, y que marcó un antes y un después en la cultura contemporánea.

8.- ‘Spirits in the Forest’ (En renta por Apple TV+)

No hay nada más emocionante que conocer historias de fans y todo lo que hacen con tal de poder ver a su banda favorita. Ahora, qué mejor cuando la agrupación en cuestión es una tan grande y legendaria como Depeche Mode, y cuando la perspectiva es de fanáticos que viajan a Berlín para verlos en vivo.

El documental fue dirigido por el querido colaborador de la banda, Anton Corbijn, y nos habla del poder de la música de Depeche Mode. Todo acompañado de material grabado en los shows en vivo que la banda dio con su gira mundial ‘Spirit’, en los años 2017 y 2018.

7.- ‘George Michael: Freedom Uncut’ (Paramount+)

Siempre es un deleite ver documentales que nos muestran el lado más humano y menos alejado de los reflectores de nuestros artistas favoritos. Justo uno es ‘George Michael: Freedom Uncut’, un trabajo donde el director David Austin da a conocer la cara más personal del fallecido cantante.

A través de material inédito y testimonios de personas como Madonna, Elton John, Liam Gallagher y más, este documental nos muestra el auge de George Michael en su trayectoria como solista y que lo llevó a ser un ícono en la historia del pop.

‘George Michael: Freedom Uncut‘ también sirvió como un homenaje póstumo para George Michael, quien trabajó en este proyecto autobiográfico. O al menos lo hizo hasta que el 25 de diciembre de 2016 falleció a causa de un paro cardiaco.

6.- ‘Miss Americana’ (Netflix)

Taylor Swift es una de las grandes estrellas de la música y todo lo que haga es tema de interés público. Por eso es que ‘Miss Americana’ resulta todo un descubrimiento, ya que nos muestra una serie de eventos importantes que ocurrieron en la vida y carrera de la cantante cuando desapareció del ojo público, por allá del 2017.

‘Miss Americana’ se da en la época donde el disco Lover (2019) apenas se creaba, pero no hay duda que lo más impactante fue conocer todo lo que Taylor Swift lidió en esos años: un trastorno alimenticio, un juicio por agresión sexual, el diagnóstico de cáncer de su madre, la misoginia en la industria y más que nos dejan ver el lado más vulnerable de la cantante.

Hay una gran variedad de documentales de música en varias plataformas

5.- ‘Beastie Boys Story’ (Apple TV+)

Los másters en el uso del sampleo, el primer grupo de “blancos” en el mundo del hip-hop y el rap de consciencia, o hasta ser de las primeras bandas en entrar al ‘Salón de la Fama del Hip Hop’. Los logros de los Beastie Boys fueron muchos, pero ninguno tan grande el sueño de tres amigos que influyeron al mundo con su música.

En este documental dirigido por Spike Jonze, Mike D y Ad-Rock cuentan la historia de su amistad junto al fallecido Adam Yauch, los inicios de la banda en Nueva York y en una época donde el post punk reinaba la escena musical, así como la reinvención y creatividad que siempre los caracterizaron.

4.- ‘If These Walls Could Sing’ (Disney+)

Cuando hablamos de estudios de grabación segurito lo primero que se les viene a la mente es Abbey Road, y no es para menos. Es probablemente el más conocido en la historia de la música y esto ha sido por albergar a bandas como The Beatles, Radiohead, Oasis, Lady Gaga y otros más, para crear discos que se hicieron clásicos.

Son varios los artistas que han pisado ese mítico lugar en Londres y fue eso lo que llevó a la fotógrafa Mary McCartney, hija de Sir Paul, a contar la historia y legado de Abbey Road a través del documental “If These Walls Could Sing”, el cual incluso presenta testimonios de varios involucrados en la historia del estudio.

3.- ‘Moonage Daydream’ (Max)

En el mundo no ha existido un artista tan polifacético, talentoso y arriesgado como lo fue el fallecido David Bowie, quien en 69 años exploró áreas como la música, la escritura, la fotografía, actuación y más donde confirmó la capacidad artística que poseía y desarrolló durante décadas sin miedo alguno.

Justamente todo ese recorrido en el mundo artístico nos lo deja ver ‘Moonage Daydream’, un documental de Brett Morgen que a través de un viaje audiovisual, nos deja conocer y adentrarnos en el mundo y obra del fallecido cantante británico.

2.- ‘Demi Lovato: Dancing With The Devil’ (Youtube)

Con un formato de miniserie documental, ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ nos muestra el inicio de la cantante como una chica Disney, hasta la sobredosis por fentanilo que tuvo en 2018 y por la que casi pierde la vida.

Con declaraciones de la misma Demi y de otros involucrados (familia, amigos, compañeros de trabajo), en este documental conocemos más a detalle todo el camino de adicciones, sobriedad, recaídas y aprendizajes que Lovato ha tenido en los últimos años.

1.- ‘Oasis Knebworth 1996’ (Paramount+ y Apple TV)

Los hermanos Gallagher siempre nos dejan en claro que no se pueden ver ni en pintura. Sin embargo, son muy conscientes del legado que dejaron con Oasis, una de las bandas más importantes del Britpop y que desde 2009 dejó un vacío muy profundo en los corazones de todos sus seguidores.

Justamente no hay fan de Oasis que no se lamente de haberse perdido los shows que la banda británica dio en Knebworth, Reino Unido, por allá de 1996. y donde 250 mil personas tuvieron la oportunidad de escuchar rolas del Definitely Maybe, algunas del Be Here Now y hasta uno que otro cover.

Como ven, en documentales de música hay muchos y muy variados. ¿Qué otro título agregarían a esta lista?

