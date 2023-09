Lo que rifó y no rifó del primer concierto de Depeche Mode en México este 2023

Lo que necesitas saber: Luego de cinco años, Depeche Mode regresó a México con su 'Memento Mori Tour', y acá les contamos qué estuvo cool (y qué no tanto) del primer show de la banda inglesa en el Foro Sol.

Luego de cinco años de ausencia y ahora como un dúo musical, Depeche Mode regresó a México para dar el primero de tres conciertos programados en la CDMX como parte de su ‘Memento Mori Tour’, gira mundial con la que promocionan su quinceavo disco de estudio.

Al ser una de las agrupaciones pioneras de la música electrónica en el mundo, el regreso de Dave Gahan y Martin Gore a nuestro país era esperado por miles de fans que este 21 de septiembre no dudaron en irse a plantar al Foro Sol desde temprano para presenciar el retorno de la banda británica.

Depeche Mode regresó a México tras cinco años de ausencia. Foto: David Barajas para Sopitas.com

Depeche Mode regresó a México después de 5 años de ausencia

Nosotros obviamente no podíamos perder la oportunidad de ver a Depeche Mode en vivo una vez más. Sobre todo ahora con la nueva faceta a la que inevitablemente la agrupación inglesa entró después del fallecimiento de Andrew Fletcher, tecladista y miembro fundador, ocurrido el año pasado.

Luego de vivir una noche llena de hits, visuales y mucha gritadera mezclada con nostalgia, acá enlistamos lo que rifó y lo que no rifó tanto sobre el primer concierto que Depeche Mode ofreció en el Foro Sol de la CDMX con la gira del ‘Memento Mori’.

Dave Gahan en el primer concierto de Depeche Mode en México, este 2023. Foto: David Barajas para Sopitas.com

Lo que rifó del primer concierto (de tres programados) de Depeche Mode en CDMX

Los visuales y luces que acompañaron a la banda

Dave Gahan tiene un dominio del escenario bastante notable y eso no es novedad. Sin embargo, debemos decir que los visuales que acompañan a la banda en esta gira le dan un ‘punch’ extra a la presencia de los integrantes de Depeche Mode.

Más allá de la letra ‘M’ gigante en el escenario, durante rolas como “It’s Not Good”, “Sister of The Night”, “Everything Counts” y más, en las pantallas del Foro Sol pudimos apreciar varios visuales (de caballos hasta calaveras), estrobos, imágenes distorsionadas y luces de colores que encajaban con la atmósfera de cada rola.

El sonido era muy bueno

Para quienes tienen experiencia asistiendo a conciertos en el Foro Sol saben que, de buenas a primeras, algo que uno siempre nota desde el principio de un show es la calidad del sonido. Y vaya que en el caso de Depeche Mode no tenemos ninguna queja.

Desde que Kelly Lee Owens, la telonera de los shows de Depeche Mode en México, salió al escenario, a las afueras del Foro Sol se escuchaba el audio bastante claro y nítido. Algo que seguramente más de un fan agradeció para esta velada inolvidable.

Un setlist variado y con varios éxitos de la banda

23 canciones fueron las que Depeche Mode tocó en la primera fecha del ‘Memento Mori Tour’ en México y la verdad es que la selección del setlist fue bastante variada, pues la agrupación incluyó rolas de diferentes discos como Black Celebration, Violator, Music For The Masses, Ultra, Songs of Faith and Devotion y más.

Aunque sonaron varias nuevas canciones como “Ghosts Again” y “My Cosmos Is Mine” (que escuchamos en vivo por primera vez), también estuvo cool volver a oír clásicos como “Everything Counts”, “Precious”, “World In My Eyes”, “Enjoy The Silence” y más con los que Dave y Martin han llenado estadios durante toda su carrera.

Obvio no podía faltar “Enjoy The Silence” en el regreso de Depeche Mode a México ?✨ pic.twitter.com/aZ8TiLcBxM — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

El homenaje a Andrew Fletcher

Uno de los momentos más esperados por los fans de Depeche Mode en esta primera noche fue el homenaje a Andrew Fletcher, a quien muchos aún vimos cuando la banda se presentó en el Foro Sol durante 2018 con la gira del ‘Global Spirit Tour’.

Fue con “World In My Eyes” con la que Depeche Mode rindió tributo a su miembro fundador. Y aunque Dave y Martin no dieron ningún tipo de discurso, el simple hecho de ver la foto de Fletcher en las pantallas del Foro Sol fue suficiente para ponernos la piel chinita

Así el homenaje a Andrew Fletcher cuando Depeche Mode tocó “World In My Eyes”. ??



La primera noche de DM en su vuelta a México, emotiva como se esperaba. ?#DepecheMode pic.twitter.com/RtmoXq5Rzs — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

Dave Gahan y Martin L. Gore intentaron conectar con el público varias veces

Aunque ellos nos enseñaron a disfrutar del silencio y hablan muy poco al estar sobre el escenario, Dave Gahan y Martin Gore no sólo nos demostraron que aún tienen mucha energía en sus presentaciones, sino que también les encanta que el público interactúe con ellos.

“A Question of Lust”, “Soul With Me”, “Ghosts Again”, “Just Can’t Get Enough” y “Personal Jesus” y “Enjoy The Silence” fueron algunas canciones en donde pudimos ver a Dave y Martin pasear por el escenario, animando a la gente a alzar las manos, moverse o corear las canciones junto con ellos.

Depeche Mode. Foto: David Barajas para Sopitas.com

El concierto de Depeche Mode se grabó (y muchos andaban bien emocionados por eso)

El concierto de Depeche Mode en el Foro Sol se grabó para el documental que la banda preparará próximamente, algo que llevó a muchos a no poder ocultar su emoción al momento de ver una cámara pasar (cosa que seguro pasará en los otros dos shows que la agrupación dará en los próximos días).

Claro que eso no fue lo que llevó a la gente a estar emocionada, pues fuimos testigos de cómo muchos se rifaron el físico durante el show. Aunque seguramente para varios el ser parte de un evento de este tipo los llevó a desbordar más alegría de la usual.

Depeche Mode grabará los conciertos en México para incluirlos en su próximo documental. Foto: X

Lo que no rifó del primer show de Depeche Mode en México en 5 años

El concierto empezó 30 minutos tarde

Si algo sabemos es que cuando uno espera el regreso de una banda de la talla de Depeche Mode, los últimos minutos antes de que comience el show pueden parecer eternos. Ahora imagínense si esos minutos se convierten en media hora.

Pues eso pasó en este primer show. El inicio del concierto, de acuerdo con los horarios oficiales, estaba programado para las 9 de la noche. Depeche Mode salió al escenario a las 9:30 de la noche después de algunos rechiflidos, algo que si bien tampoco fue para tanto, pudo haberse evitado.

El show de Depeche Mode arrancó bien, pero media hora tarde. Foto: David Barajas para Sopitas.com

-Las iniciativas de los fans no ocurrieron como se planearon

Como les contamos por acá, el club de fans de Depeche Mode en México tenía en mente varias iniciativas para recordar a Andy Fletcher en el regreso de la banda a México, entre las que se encontraban actividades con guantes blancos y hasta el uso de unas máscaras.

Aunque las ideas sonaban increíbles, fueron pocos los fans que se organizaron para llevarlas a cabo. De hecho en la zona de General A (donde nos encontrábamos) apenas y vimos un par de guantes y ni hablar de las máscaras. Hubiera estado increíble ver a cientos de personas unirse en este emotivo tributo.

Varios fans sí hicieron las actividades pactadas para el concierto, pero no la mayoría. Foto: X

La grúa que grababa el concierto no dejaba ver bien

Aunque algo que rifó del concierto fue el hecho de que el público mexicano fue considerado para participar en el próximo documental de Depeche Mode, debemos admitir que el tener la cámara de grabación en una grúa no nos pareció la mejor idea de todas.

La grúa en cuestión bloqueaba la vista desde la zona genera (y ya nos imaginamos a los que se encontraban más atrás) de una manera bastante gacha. Y aunque no somos fans de grabar todo el concierto, tampoco lo somos de tener videos de conciertos donde algo tapa la imagen en cuestión.

“Walking on my Shoes” es una de las rolas con las que arranca el concierto de Depeche Mode en el Foro Sol ? pic.twitter.com/d00qK0xfI4 — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

-La gente se veía apagada por ratos

No sabemos si quizá las canciones del ‘Memento Mori’ daban paso a que la atmósfera al principio del show fuera un poco fúnebre, pero el concierto de Depeche Mode arrancó un poco flojo en cuanto a la respuesta del público que se empezó a prender por ahí de la tercera rola (“Walking on my Shoes”).

De hecho, por ratos parecía un poco como que la banda esperaba una respuesta un poco más eufórica por parte de los fans, quienes no estaban precisamente aburridos (aunque seguramente cansados después de una jornada de chamba y seguirla en el concierto).

Así de impresionante sonó “Just Can’t Get Enough” de Depeche Mode en el Foro Sol ? #MementoMoriTour pic.twitter.com/ki9HVjdt3L — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

Como pudieron ver, el regreso de Depeche Mode a tierras mexicanas tuvo de todo. ¿Quién de ustedes estuvo ahí? ¿Cuál fue la cosa que más rifó y la que no rifó tanto del primer show por parte de David Gahan y compañía en el Foro Sol este 2023?

