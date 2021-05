Puro temazo: Estas son 10 de las mejores canciones en el soundtrack de ‘Cruella’

Una de las villanas más icónicas de Disney por fin ha llegado a la pantalla con su propia película. Cruella de Vil, la exuberante y despiadada modista a quien conocimos por primera vez en 101 Dálmatas, se convierte en el personaje principal de este live action tan ansiado y titulado simplemente Cruella.

Emma Stone es la protagonista de esta historia en la que vemos el origen y la transición que el personaje recorre hasta convertirse en la malvada -y por supuesto icónica- diseñadora inglesa. Si no has visto la cinta, [email protected] porque no te vamos a spoilear nada pues hoy toca hablar del poderoso e impactante soundtrack que acompaña a la película

‘Cruella’: Un soundtrack que funciona y que recoge lo mejor de la vieja escuela

¿Estamos ante uno de los mejores soundtracks de los últimos años? Es arriesgado asegurarlo, pero de que es uno de los más memorables, lo es. Y es que, debemos decirlo, las canciones de esta banda sonora son parte de ese repertorio imaginario al que inconscientemente llamamos ‘viejitas pero bonitas’, que constituye un compendio de época magnífico.

Vaya, en pocas palabras, la producción le atinó. Teniendo en cuenta que Cruella está ambientada en la década de los 70, estos tracks capturan perfectamente la esencia aquellos tiempos y eso indudablemente ayuda a recrear la magia, el entorno, el contexto histórico de lo que vemos en pantalla.

Eso sí, aunque el soundtrack nos adentra en la turbulenta (pero musicalmente maravillosa) década de los 70, Disney le abrió un espacio a Florence + The Machine para componer la canción original del largometraje. Y saben una cosa: es bastante buena. Ahora sí, echémosle un vistazo a 10 de las mejores rolas en la banda sonora de esta cinta.

“Call Me Cruella” – Florence ´The Machine

Como dijimos, de entre todo el compendio de antaño que nos ofrece la película, la legendaria Florence Welch tiene su lugar como la compositora del tema oficial con “Call Me Cruella”. El sencillo fue lanzado hace unas semanas y aunque no lo crean, hasta sirvió como una especie de tráiler porque evoca muy bien la trama de la cinta: el descenso de nuestro personaje para abrazar su lado oscuro.

“Stone Cold Crazy” – Queen

Si bien no es una de esas canciones que tiene a etiqueta de mega hit, “Stone Cold Crazy” (Sheer Heart Attack, 1974) de Queen es un clásico total de la banda inglesa. Y bueno, como Cruella se desenvuelve en el Londres de la década de los 70, se siente cómo encaja perfectamente en la cinta este frenético track lleno de energía (características que seguro no le faltarán a la protagonista en su personalidad).

“One Way Or Another” – Blondie

Se dice por ahí en la industria que la década de los 70 fue la mejor época de la música contemporánea. Y esa aseveración tiene bastantes buenos fundamentos porque, si lo pensamos con detenimiento, fue en esos tiempos cuando diversos géneros llegaron a su apogeo y se empezaron a ramificar desde el rock, el soul, el jazz, el funk.. y eso solo por ejemplo.

Además, fue en este momento cuando se comenzaron a registrar los primeros hits super masivos y uno de ellos fue “One Way Or Another” de Blondie. Esta fue una de las canciones que ayudó a definir el pop-rock y con el tiempo se ha convertido en un clásico no solo de los 70, sino de todos los tiempos. Vaya, es un clásico de la cultura pop como la querida Cruella de Vil.

“Whisper Whisper” – Bee Gees

A Bee Gees los conocemos mayormente como los ídolos británicos de la música disco, pero antes de todo el “Stayin’ Alive” y esa corriente que se quedó impregnada en nuestra mente, los hermanos Gibb ya habían triunfado con el álbum Odessa de 1969.

Y aunque la producción escogió “Whisper Whisper” como uno de los temas del soundtrack para Cruella, podríamos decir que cualquier canción de ese disco hubiese encajado perfectamente con la película. La cinta nos muestra el lado oscuro y bajo de los 70, así como su lado elegante. Esta canción de Bee Gees -aunque temporalmente no pertenece a esa época- le da sentido a ese lado brillante.

“Should I Stay Or Should I Go” – The Clash

No exageramos cuando decimos que Cruella es una historia estética medio punk -cuando la vean, lo entenderán-. Entonces, desde ese punto, la inclusión de “Should I Stay Or Should I Go” de The Clash tiene bastante sentido. Después de todo, la protagonista es una rebelde decidida a tomar su lugar en el mundo: ¿Debería quedarse en el lugar pequeño que ya tiene o deberá tomar al toro por los cuernos? La respuesta es casi obvia.

“Five To One” – The Doors

Cruella es un personaje insano, maquiavélico y seductor. Alocado hasta el tuétano debajo de esa apariencia elegante y siniestramente refinada. “Five To One” de The Doors (Waiting In The Sun, 1968) evoca todo eso en su melodía. Esta es la canción que, quizá, personifica mejor la personalidad de la protagonista una vez que llega a la cumbre de la moda.

“Feeling Good” – Nina Simone

¿Qué podemos decir de esta canción que no se sepa ya? Originalmente escrita por los compositores británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse, pero se hizo parte del dominio público pues varios artistas la han reversionado infinidad de ocasiones, siendo la entrega de Nina Simone (en el disco I Put a Spell On You de 1965) la más emblemática.

Y es que el trabajo de esta canción tiene dos funciones en Cruella: la primera y más evidente es que nos hace conectar con el sentimiento de satisfacción que el personaje experimenta al abrazar su lado complicado. La segunda, es que el staff de producción supo compilar a la perfección las canciones que nos harían empatizar con ella.

“Livin’ Thing” – Electric Light Orchestra

No todo puede ser siniestro, aunque la película se trate esencialmente de una villana y su historia de origen. Debe haber un equilibrio y Cruella lo logra -al menos en la cuestión musical- con este temazo de Electric Light Orchestra lanzada en el disco A New World Record de 1976. De verdad que ni el más malvado personaje de la ficción se resistiría a bailar con esta rolita.

“Come Together” – The Beatles (versión Ike & Tina Turner)

Algunos se preguntarán: “¿Y por qué no incluir la original de The Beatles?” y bueno, no es tan fácil acceder al catálogo del cuarteto de Liverpool (sí, ni siquiera para Disney) y menos cuando se trata de uno de los clásicos más grandes de su repertorio. Pero el asunto no va tanto por ahí.

Honestamente, la versión que Ike y Tina Turner hicieron en 1970 funciona bastante bien y hasta mejor. Si bien el cover es bastante fiel a la original, hay que decir que la poderosa voz de Tina le da al tema una atmósfera más siniestra y elegante; más de femme fatale. Es todo el rollo de Cruella.

“Whole Lotta Love” – Led Zeppelin (versión Ike & Tina Turner)

De nuevo, habrá varios que dirán “¿Por qué no la de Led Zeppelin?” y pasa justamente lo mismo que en la canción anterior en el sentido de que se busca una canción seductora, elegante y que al mismo tiempo tenga algo de siniestro, que es lo que Emma Stone logra con su interpretación de Cruella de Vil.

No es que la canción de la banda británica no tenga esos atributos porque, de hecho, los plasma. Sin embargo, la versión original de Robert Plant y compañía es mucho más psicodélica y salvaje dada la potencia de la guitarra y batería de Jimmy Page y John Bonham, respectivamente. Por su parte, Ike y Tina Turner la convierten en un funk-soul lleno de experimentación, bajan la velocidad y nuevamente, le dan una atmósfera más ‘seductoramente siniestra’.