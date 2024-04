Lo que necesitas saber: En los escenarios de Coachella se han visto regresos épicos. Y por acá repasamos 10 de los mejores que se han visto en Indio, California.

Coachella definitivamente es uno de los escenarios soñados por las bandas y artistas de todo el mundo. Sin embargo, no solo se trata de uno de los festivales más importantes del planeta que han pisado leyendas de la música que le da a los actos una exposición tremenda, también ha servido como el espacio para ver regresos esperadísimos en la industria musical.

Y es que no importa si eres un tío casado con el rock “viejito” y los sonidos de antes, o quizá prefieres la música un poco más actual. Desde sus inicios a finales de los 90, en el festival llevado a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California han vuelto artistas que de plano no creíamos que se reunirían en un buen rato, haciendo realidad el sueño de muchs fans y melómanos.

Repasemos algunos de los mejores regresos que se han dado en Coachella

Desde entonces, además de esperar que reúnan a lo mejor de la industria del momento con uo que otro acto nostálgico, un montón de personas están a la expectativa de cada edición del lineup de Coachella para ver a quién traerán de regreso a los escenarios. Y vaya que al menos cada año incluyen a una artista o banda que vuelve para volver locos a todos los asistentes.

Sin embargo, debemos decir que han habido regresos más épicos que otros. Es por eso que acá nos armamos una lista con los que consideramos que han sido las vueltas más rifadas (y hasta inesperadas) en la historia del festival. Así que prepárense, porque estamos por recordar presentaciones verdaderamente impresionantes de Coachella.

Iggy Pop and The Stooges

En 2003, Coachella dejó a los fans del punk y el rock garagero con la boca abierta cuando confirmaron que para su edición de aquel año tendrían ni más ni menos que a Iggy Pop junto a The Stooges, quienes llevaban 29 años de descanso y sin compartir escenario… no es broma. Así que como verán, la expectativa por verlo en vivo estaba por los cielos.

El 27 de abril de 2003, la banda estadounidense le voló la cabeza a quienes los vieron en el Empire Polo Club de Indio, pues se aventaron un setlist corto pero certero en el que sonaron algunos de sus mayores himnos, como “I Wanna Be Your Dog”, “Down on the Street”, “Fun House” y muchas más. Desde entonces, tuvo que pasar otra década para que se juntaran, aunque ya no volvió a ser lo mismo.

Pixies

Para el 2004 sucedió algo muy similar con ni más ni menos que con los Pixies, quienes luego de 11 años de descanso, regresaron su alineación original para dar una de las presentaciones más recordadas y anticipadas presentaciones hayan visto en Coachella (así de plano). De verdad, fue un hecho histórico que sin temor equivocarnos, entra en los mejores momentos de la música alternativa de todos los tiempos.

Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Kim Deal se apoderaron del escenario principal del festival y nos regalaron un show que se sintió como una montaña rusa de emociones, con temazos como “Monkey Go To Heaven”, “Hey!”, “Gigantic”, “Here Comes Your Man” y claro, “Where Is My Mind?”. La banda se aventó un set de 21 rolas que tocaron con la intensidad de sus primeros años y que forma parte de su enorme legado.

Bauhaus

Como verán a lo largo de esta lista, son varias las leyendas musicales que decidieron volver para presentarse en Coachella. Y el más claro ejemplo fue lo que pasó en 2005 cuando Bauhaus anunció que después de siete años, se volverían a reunir para tocar en este festival y aventarse una presentación simplemente épica.

El 30 de abril de aquel año, la banda británica conformada por Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David J dieron un showsazo de aquellos repasando lo mejor de su discografía, con un setlist de 11 rolas entre las que sonaron himnos del rock gótico como “Bela Lugosi’s Dead”, “Burning From the Inside”, “Stigmata Martyr” y “Dark Entries”. Simplemente épico lo de Bauhaus en Coachella.

Rage Against The Machine

El Coachella de 2007 fue grandioso, pues en su lineup contaron con nombres pesados, como Björk, Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Arctic Monkeys Amy Winehouse, Manu Chao y muchos más. Sin embargo, para el último día del festival tuvieron a uno de los headliners más potentes de toda su historia: Rage Against The Machine.

Después de ocho años sin tocar juntos, Zach de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford tomaron el escenario principal del Empire Polo Club para armar un caos al ritmo de temazos como “Know Your Enemy”, “Guerilla Radio”, “Sleep Now in the Fire” y por supuesto, “Killing In The Name”. Un cierre ponchadísimo y duro para esa edición del festival.

Portishead

Como ya es una tradición, Coachella presentó en su cartel nombres muy rifados para todos los gustos. Sin embargo, para los fans del trip-hop y la música británica, sorprendieron a propios y extraños al anunciar que traerían de regreso a Portishead para cerrar el primer día del festival junto a Depeche Mode, Massive Attack y The Strokes… brutal, ¿no lo creen?

Fue el 29 de abril de ese año cuando Beth Gibbons y compañía volvieron para aventarse una presentación íntima pero poderosa en Indio, California, cautivando al público con rolones del tamaño de “Glory Box”, “Wandering Star”, “Sour Times”, “Roads” y “Cowboys”. 12 canciones fueron más que suficientes para que la banda británica le volara la cabeza a los asistentes de Coachella.

My Bloody Valentine

Lo de Coachella de 2009 fue una verdadera locura, pues tuvo como actos principales a artistas del tamaño de Paul McCartney, Morrissey, The Killers, Amy Winehouse, The Cure y Yeah Yeah Yeahs. Por si esto no fuera suficiente, en el lineup también apareció en el cartel un nombre que llamó muchísimo la atención: My Bloody Valentine.

Luego de casi una década sin tocar juntos, Kevin Shields, Colm Ó Cíosóig, Debbie Googe y Bilinda Butcher dieron una presentación brutal en el festival, en la que le recordaron al mundo porque son una de las mejores agrupaciones del shoegaze (para muchos, la mejor) tocando clásicos como “When You Sleep”, “Only Shallow”, “Soon”, “Feed Me With Your Kiss” y “You Made Me Realise”. Pura distorsión y melancolía con los irlandeses.

The Stone Roses

El primer día de Coachella 2013 fue un verdadero sueño para los fans de la música británica en Indio, California, pues tuvieron ni más ni menos que a Blur como headliners. Sin embargo, los encargados de cerrar aquella noche del festival fueron ni más ni menos que a las leyendas de la escena Madchester y precursores del britpop, The Stone Roses.

Tras casi 17 años sin pisar un escenario de Estados Unidos, Ian Brown, John Squire, Mani y Reni se lucieron tocando un setlist lleno de himnos, como “I Wanna Be Adored”, “Sally Cinnamon”, “Waterfall”, “Fools Gold”, “Made of Stone” y “She Bangs The Drums” y “I Am the Resurrection”. Y aunque el público no respondió como se merecía esta banda (lo mismo pasó con Blur), los de Manchester se rifaron y le hicieron honor a su legado.

OutKast

Definitivamente, Coachella se voló la barda con el lineup que armó para 2014, ya que contó con actos fuertes del tamaño de Muse, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, Beck y Lana Del Rey. Sin embargo, el nombre que llamó la atención de todos fue el de OutKast, el icónico dúo de hip-hop que volvió prácticamente de la nada.

Tras siete años de descanso, André 3000 y Big Boi volvieron para dar un show explosivo en Indio, California, donde cada uno tuvo su propia parte en la presentación. Por supuesto que sonaron rolones como “Hey Ya”, “Ms. Jackson”, “B.O.B.“, “Rosa Parks” y “Roses”, pero también contaron con invitadazos como Janelle Monáe, Future y Sleepy Brown. Un regreso épico y a la altura de este grupo.

Guns N’ Roses

Estamos seguros que cuando se anunció el cartel de Coachella 2016, lo único que vieron por ahí fue el nombre de Guns N’ Roses. Y los entendemos, pues sorprendió que incluyeran a esta bandota y sobre todo, que anunciaran que tocarían con tres de los integrantes más importantes de su historia: Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Luego de casi una década sin tocar juntos y tras un poco de nerviosismo (pues sabemos que les encantan los retrasos e incluso cancelar de último momento), los miembros originales de la banda tomaron el escenario principal en el Empire Polo Club de Indio para aventarse un concierto nostálgico que tuvo clásicos, covers rifados e incluso contaron con la participación del mismísimo Angus Young… una locura.

Blink-182

Cerramos esta lista con uno de los regresos más inesperados de Coachella: el de Blink-182. En 2023, la banda tenía programados varias presentaciones por México y Latinoamérica, pero cancelaron por una lesión en la mano de Travis Barker. Sin embargo, unas cuantas semanas después anunciaron que volverían para presentarse en el desierto de Indio, California.

Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis no estaban dentro del lineup oficial, pero sorprendieron a todos haciendo una aparición sorpresa durante los dos fines de semana del festival, pues llevaban ocho años sin tocar juntos. Y aunque no fue un show impecable, dieron una presentación llena de melancolía happy punk con himnos del género, como “What’s My Age Again?”, “First Date”, “Feeling This”, “I Miss You” y claro, “All The Small Things”.

Menciones honoríficas de reuniones en Coachella

Siouxsie and The Banshees (2002)

Kraftwerk (2004)

Jesus and Mary Chain (2007)

The Verve (2008)

Pavement (2010)

Caifanes (2011)

At The Drive-In (2012)

Jurassic 5 (2013)

Mazzy Star (2013)

Violent Femmes (2013)

Neutral Milk Hotel (2014)

