Lo que necesitas saber: Ahora, podrás ver la transmisión en los diferentes escenarios de Coachella de manera simultánea.

Acá en México, ya pasó la temporada recia de festivales con el Vive Latino, Ceremonia y Tecate Pa’l Norte… Pero en Estados Unidos, el mes de abril significa la llegada de uno de los eventos musicales más importantes y sí: para quienes no podemos ir, está la transmisión de Coachella 2024.

Como recordarán, el festival mantiene una alianza con YouTube para que la plataforma de videos realice la emisión de los dos fines de semana en los que se lleva a cabo el evento… Y para este año, implementarán una función que nos permitirá ver varios shows de manera simultánea.

YouTube volverá a ser partner de Coachella para la transmisión en vivo. Foto: captura de pantalla.

Multiview: La transmisión de Coachella 2024 para ver más de un escenario a la vez

Esta nueva función se conoce como Multiview y YouTube la ha aplicado anteriormente para eventos de la NFL, y ahora se aplicará para la transmisión de Coachella 2024.

Anteriormente, uno podía entrar a la plataforma y ver las presentaciones por escenario en diferentes links, lo que implicaba tener que salirse de un stream para entrar al otro. Pero eso se acabó para esta edición…

El Multiview de YouTube permitirá que podamos ver los shows de hasta cuatro escenarios diferentes en pantalla dividida. Por supuesto, tú podrás escoger el audio del escenario que quieras habilitar al momento.

Así luce el Multiview de YouTube para Coachella 2024. Foto: YouTube/Coachella.

De acuerdo con un comunicado, la función estará disponible en la app de YT para televisores (sin costo adicional, eh). Lo que no se ha especificado es si las cuatro visualizaciones son predeterminadas o si nosotros podremos configurar qué escenarios queremos en nuestra cuadrícula 4×4 en la televisión.

Por otro lado, si no usas el Multiview, podrás seguir la transmisión de Coachella 2024 en YouTube al igual que el año pasado en otros dispositivos. Es decir, seis escenarios en total (con el Sonora el primer fin de semana y el Yumo el segundo) entre los que podrás ir saltando.

Cartel del festival, horario de transmisión y fechas

Para refrescarte el dato, el festival se llevará a cabo los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril. La transmisión de Coachella 2024 en YouTube iniciará desde las 5 PM hora de la Ciudad de México, para que no te pierdas nadita.

Este año, los headliners son Lana Del Rey, Doja Cat y Tyler, The Creator, además del regreso de No Doubt. Blur, Peso Pluma, Justice, Deftones, Bleachers, Ice Spice. Khruangbin, Young Miko, Bizarrap y J Balvin so otros de los actos que se unen al festival.

En cuanto al talento mexicano en Coachella, en esta edición tendremos a Kevin Kaarl, Girl Ultra, Son Rompe Pera y Latin Mafia por mencionar a algunos. Checa acá los precios y más sobre el festival.

Este es el cartel completo del Coachella 2024. Foto: Coachella.

