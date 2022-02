Puro girl power: 10 mujeres DJ’s y productoras que la están rompiendo en la electrónica

No cabe duda de que la música electrónica tiene grandes exponentes en la actualidad. Sí, a todos nos encantan los productores clásicos que marcaron época e influenciaron a un montón de generaciones, pero en estos momentos tenemos a muchísimos DJ’s haciendo cosas súper interesantes. Sobre todo mujeres que no solo la está rompiendo en el estudio, también luciéndose dándole a las tornamesas en los escenarios más grandes del mundo.

Hay que ser muy honestos, el trabajo femenino en el mundo de los beats y el scratch históricamente no ha recibido el reconocimiento que merece. Desde tiempos inmemorables, artistas como Delia Derbyshire –considerada por muchos como la madre de la música electrónica y POR ACÁ les platicamos sobre ella– por años quedaron olvidadas sin importante su enorme importancia para que los sonidos de sintetizadores se convirtieran en canciones pegajosas.

Hay mujeres en la actualidad haciendo cosas interesantes en la electrónica

Afortunadamente, en la actualidad, muchas mujeres tienen el espacio que para presentarse frente a miles de personas y reventar las tarimas de los festivales más importantes del planeta, como EDC o Tomorrowland; pero también para presentar sus proyectos y canciones. Aunque eso sí, siendo muy honestos, hay nombres que todavía no han brillado en el mainstream y tampoco reciben el reflector que deberían tener en la industria musical.

Es por eso que en esta ocasión les contaremos sobre 10 chicas que están haciendo cosas interesantes y espectaculares dentro de la música electrónica y que claro, les recomendamos agregar a sus playlist porque seguramente les volarán la cabeza con sus beats. Pero sobre todo, si tienen la oportunidad de verlas en vivo y a todo color, no dejen pasar la oportunidad de checar su set para bailar como si no hubiera un mañana.

Shubostar

Originaria de Corea del Sur, Shubostar ha perseguido su gusto por la electrónica en todo el mundo, gracias al techno y el disco con elementos cósmicos que mezcla a la perfección y cuyo estilo podríamos catalogar como cosmic disco y cark disco. A pesar de que se consolidó en la escena alterantiva de su país natal y Tailandia, decidió moverse a México donde frecuentemente da presentaciones underground que son espectaculares.

Nicole Moudaber

Dentro del mundo de la electrónica, el nombre de Nicole Moudaber es conocido por ser promotora de varios eventos importantes, así como por su trabajo como conductora de radio. Sin embargo, su amor por la música la llevó a iniciar una carrera como DJ y productora, creando mixes en los que podemos escuchar varias ramas del house y el techno, además de fundar su propio sello discográfico. Una verdadera eminencia cuyo papel merece más reconocimiento.

Gem & Tauri

Durante una década, Courtney Simmons y Emma Montalvo –bajo el alias Gem & Tauri– han estado involucradas en la escena EDM, asistiendo, trabajando en eventos y dándolo todo por el género. Pero su pasión por el house y en plena cuarentena empezaron a tomar en serio su proyecto musical, tocando desde casa y creando su primer EP, All You Need, el cual tiene líneas de bajo groovy y sonidos que te hacen sentir bien desde el primer beat.

Von Gold

Von Gold es el proyecto de Nora Cam, productora y DJ tapatía cuyas influencias van desde el disco, synthwave, post-punk y new wave, los cuales combina con las tendencias actuales como el indie dance y techno. Desde hace un buen rato se ha presentado en los clubes más importantes de nuestro país, tocando sus melodías llenas de vocales que te atrapan, beats un tanto oscuros y melodías pegajosas. Sin duda, una de las mujeres mexas que se están rifando.

Kalexis

Hablando de talento mexicano, tenemos que mencionar a Kalexis. Puede que el nombre de esta DJ no sea tan famoso, pero ha puesto en alto el nombre de nuestro país tocando algunos de los mejores clubes de Nueva York y donde se enfocó en su propia producción. Su estilo mezcla géneros como new wave, post-punk y música experimental con dark disco, house y techno, dando como resultado una combinación alucinante para romper la pista de baile.

Blossom

Blossom es una de las artistas de electrónica más interesantes de la actualidad. Gracias a su pasión por la música y la enorme habilidad que tiene para las mezclas, se convirtió en una de las principales protagonistas de la creciente escena EDM de Phoenix. A pesar de que tienes formación clásica (porque aprendió a tocar el violín y la viola), pero rápidamente se clavó en el house donde se ha convertido en una gran exponente del género.

Kristina Sky

Sin duda, Kristina Sky es la representante del espíritu del trance en Estados Unidos. En un inicio se encargó de llevar a los mejores DJs de la Costa Oeste a las masas, hasta que finalmente se puso ella misma detrás de las tornamesas. A lo largo de su inmensa carrera, ha compartido cartel con artistas del tamaño de Daft Punk y Armin van Buuren, pero hablando de su trabajo, es una experta en crear ritmos estresantes que nos vuelan la cabeza.

Anfisa Letyago

Si hablamos de mujeres que la están rompiendo en la electrónica actual, tenemos qué mencionar a Anfisa Letyago. Originaria de Siberia, esta DJ y productora se está convirtiendo rápidamente en una de las líderes de la nueva escuela cuando se trata de crear música dance de vanguardia, con beats ácidos e inesperados. Imagínense qué tan cañona es que la han apoyado nombres grandes del género como Carl Cox y Charlotte De Witte. No la pueden dejar pasar.

Lucii

Por supuesto que en esta lista no podíamos dejar pasar el dubstep, y para eso se pinta sola Lucii. También conocida como Emily Rose, esta DJ se ha vuelto famosa dentro de la electrónica mundial por un género único llamado Space Bass, el cual como su nombre indica, está cargado de bajos que te mandarán a otro planeta. Si quieren perderse en un montón de efectos y sonidos frenéticos, además de ver un performance alucinante, ella es la opción.

Le Twins

Por último pero no menos importante, tenemos a un proyecto interesante llamado Le Twins. Este dúo de DJ’s, cantantes y compositoras latinas, se han caracterizado por su energía en la tarima y su show en el que interpretan en vivo sus propias producciones agregando una batería para darle un toque más orgánico. Para que chequen el dato, los foros donde se presentan se llenan por completo y han compartido escenario con Steve Aoki, Martin Garrix, Marshmello y más.