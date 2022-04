3rd: La nueva superbanda de grunge de Krist Novoselic, Kim Thayil y Matt Cameron

Estamos seguros que cualquiera en algún punto de su vida, a deseado ver a sus músicos favoritos tocando juntos, aunque sea por una sola vez. Sin duda es un sueño que muy pocos han podido cumplir, ya que son pocos los artistas que se animan a colaborar con otras leyendas. Pero si ustedes son fans from hell del grunge, estamos seguros que esta noticia les alegrará el día, la semana y probablemente el año, porque los integrantes de Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden armaron un grupazo llamado 3rd.

Así como lo leyeron, no es broma. Sabemos que Krist Novoselic, Kim Thayil y Matt Cameron son muy importantes para el rock que surgió en los 90, pues ellos junto a sus respectivas bandas formaron el sonido que representó a los jóvenes de la época y que hasta la fecha, siguen haciendo cosas muy interesantes. Sin embargo, después de tanto tiempo trabajando con un montón de musicazos, este trío decidió unir fuerzas en un proyecto que promete muchísimo y les volará la cabeza.

Krist Novoselic, Matt Cameron y Kim Thayil estrenan el disco de su nueva banda: 3rd

Resulta que este 12 de abril, Cameron, Novoselic y Thayil lanzaron oficialmente el álbum debut homónimo de 3rd, su nueva superbanda en plataformas digitales. A pesar de que es más que suficiente tener a estas leyendas reunidas para tocar juntos, a ellos no les bastó e invitaron a otros músicos impresionantes como Bubba DuPree (guitarrista de la banda de hardcore, Void), así como Jennifer Johnson y Jillian Raye (cantantes de la otra agrupación de Krist, Giants In The Trees).

De acuerdo con Stereogum, el material discográfico de presentación de este grupazo contó con la producción de una figura importante que forjó el sonido del grunge, ni más ni menos que Jack Endino (quien trabajó en discos clave como Bleach de Nirvana y Screaming Life de Soundgarden). Los integrantes de esta bandota dieron pistas de que estaban trabajando en algo especial, tanto así que dieron su primer show prácticamente en secreto hace unos días en el Museum Of Pop Culture de Seattle.

A primera escucha, podemos decirles que el debut de 3rd es todo lo que esperaban escuchar y mucho más: guitarrazos distorsionados que nos recuerdan a cuando Kim Thayil, Matt Cameron y Krist Novoselic empezaban con sus respectivas bandas combinados con un toque de folk-rock que seguramente los dejará con ganas de armar un slam. Hasta ahora no sabemos si tienen planeado salir de gira por todo el mundo, pero nos encantaría verlos en México tocando todas estas rolas, pero por el momento, pueden checar su disco y darse una idea de lo que hablamos.