5 bandas coreanas (que no son de k-pop) para tener en el radar

La música coreana se ha asentado en la industria del entretenimiento a nivel mundial gracias al k-pop. Eso, inevitablemente ha hecho que mucha gente voltee a ver a Corea del Sur para descubrir un poco más de sus diferentes escenas musicales.

Con ello a cuestas, es hora de hablar un poco del rock de aquel país. Sabemos que quizá el género en el panorama internacional no está en su auge hoy en día. Y aunque lo estuviera, hay que decirlo: muy pocas personas –aún con todas las posibilidades que nos ofrece el internet– se rifan la misión de conocer a artistas de por esos lares.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

En occidente predomina el pop, la música urbana y en el caso del rock, sigue habiendo una hegemonía importante de artistas estadounidenses o británicos. Y no está mal que sea de esta manera; así es el consumo musical a final de cuentas históricamente. Pero de repente, está chido explorar otras alternativas alrededor del mundo.

Así que si ustedes son amantes de descubrir nuevas bandas o de adentrarse en el trabajo de otros artistas que quizá no tenían tanto en el radar, acá les traemos una breve pero muy interesante lista con 5 proyectos musicales de Corea del Sur, que no son k-pop.

Rolling Quartz

Hard rock con diferentes tintes influencias y una voz poderosa… Rolling Quartz es una banda poco tiempo en el ruedo, pero ya se han ganado un lugar en el ámbito del k-rock como uno de los proyectos más geniales del momento.

Esta banda, que es la unión de dos proyectos diferentes (Rolling Girlz y Rose Quartz), comenzó su carrera en 2019 con algunas presentaciones en Seúl, logrando llamar la atención de la escena local. Sin embargo, vino la pandemia y debieron centrar su promoción a través de redes sociales.

Así, en el 2021 vino su disco debut Blaze y en febrero del 2022, lanzaron un EP llamado Fighting, con un estilo poderoso de guitarras y riffs duros para esos amantes, como dijimos, del hard rock.

SURL

Del rock de guitarras pesadas, nos pasamos al indie-rock más chido que escucharan en estos días. SURL ganaron bastante notoriedad luego de que en el 2018 ganaron el concurso Shinhan Card Rookie y desde entonces, lanzaron EP ese mismo año llamado Aren’t You.

Un año después, lanzaron otra producción de corta duración llamada I Know que los afianzó como uno de los grupos emergentes imperdibles de Corea del Sur. Su ascenso en su país ha sido marcado y rindió frutos cuando a finales del 2022, por fin trajeron su primer disco de larga duración: Of Us, que los llevará en abril de este 2023 a una gira por Estados Unidos.

Si te late la música estilo rock estilo Kakkmaddafakka, Bloc Party, Arctic Monkeys (de antaño), Circa Waves o el indie pop más suave, esta bandita es la opción.

Nell

Es hora de hablar de Nell. Seguro que muchos ya los conocerán porque llevan una carrera de más de 20 años en activo. Pero para quienes no, deben saber que se trata de una de las bandas más icónicas de Corea del Sur de la historia.

La banda se ha reinventado a lo largo del tiempo y su influencia es bastante variada, con rolas que se sienten como el indie rock británico dosmilero hasta el dance-pop, el pop-rock psicodélico. Está canijo encasillarlos en un solo estilo, verdaderamente.

Digamos que si les gusta la influencia de Radiohead, Placebo, The Killers, entre otras cosas, Nell les gustará bastante si no los han escuchado.

Hyukoh

De nuestra lista, Hyukoh es otra banda que posiblemente varios ya conozcan. Y es que son tan rifados como polémicos, pues en algún momento su tema “Lonely”, que muchos le encontraron parecido “1517” de The Whitest Boy Alive.

Se desestimó ese caso y el sello que representaba a Hyukoh, lanzó un comunicado en julio del 2015 donde esclarecían la controversia, diciendo que Erlend Oye había estado con la banda en marzo del 2015 e incluso habían tocado el tema juntos. O sea, la polémica no pasó a más.

Como sea, Hyukoh es una banda que ha ganado bastante reconocimiento más allá de todo eso, con una fusión que tiene muchos diferentes tipos de rock desde el garage hasta el indie.

End These Days

Bueno, ya fue mucho indie-rock, ¿no? Volvemos a atorarle al rock de guitarras duras y ritmos frenéticos con esta espectacular banda llamada End These Days, que en los años recientes se ha convertido en punta de lanza de la escena metalcore (muy en auge en Corea del Sur) y el hardcore.

Tal vez la única bronca es que no son tan recurrentes con sus lanzamientos de larga duración, pues entre materiales dejan pasar bastante tiempo. En 2014 lanzaron un EP, en 2017 su primer material discográfico de larga duración con Ambivalence, y el último lanzamiento que tuvieron fue del 2020, con otro extended play llamado Dead End.

Como sea, son una bandota que vale la pena si te laten los breakdowns potentes y headbangear sin parar.