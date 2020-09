Un suceso que cambió a muchos: Estas son 5 canciones inspiradas en el 11 de septiembre de 2001

2020 ha quedado marcado por diversos acontecimientos, desde la pandemia del coronavirus hasta los distintos movimientos sociales en distintas partes del planeta como Hong Kong y Estados Unidos. Es justo en este último país donde más cosas están sucediendo en estos momentos, protestas en contra de la violencia racial y las elecciones presidenciales de noviembre, pero también se están tomando el tiempo para recordar el 9/11.

El 11 de septiembre de 2001, el mundo se sacudió por completo ante una noticia que cubrieron todos los noticieros del mundo: un atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Justo a las 8:46 de la mañana un avión Boeing 767 se estrelló con la Torre Norte del World Trade Center, y unos minutos más tarde un segundo avión impactó con la Torre Sur, dejando como saldo 2 mil 996 muertos y más de 6 mil heridos.

El 9/11 impactó a todo el mundo, hasta la música

Este acontecimiento no sólo se quedó en la mente de todas las personas que estuvieron presentes en ese momento en el lugar de los hechos, también en aquellos que siguieron muy de cerca lo que sucedía en la Gran Manzana. En los siguientes meses y años, muchos artistas sacaron canciones inspiradas en ese suceso, desde temas esperanzadores que levantan el ánimo de cualquiera, hasta otras un tanto más crudas que narran lo que pasó.

Después de tanto tiempo, el 9/11 sigue siendo un fantasma dentro de la sociedad no solo estadounidense, en todo el mundo. Es por eso que tras tantos años de aquel suceso que cambió por completo la historia de la humanidad, queremos recordar algunas de las rolas que grandes artistas compusieron para honrar a las personas que murieron esa mañana y para reflejar el impacto que dejó en ellos.

Paul McCartney – “Freedom”

La historia de Paul McCartney en el 9/11 fue una de las más impactantes. Resulta que el miembro de The Beatles en aquel año estaba terminando de grabar su vigésimo álbum de estudio, Driving Rain, pero decidió volar a Nueva York para afinar los detalles del disco. El 11 de septiembre de 2001, Sir Paul estaba sentado en un avión estacionado en la pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy cuando ocurrieron los ataques.

Desde su asiento apreció cómo los dos aviones se estrellaban en las Torres Gemelas, dejándolo profundamente desconcertado. Su respuesta inmediata a la tragedia fue donar las ganancias de su sencillo “From a Lover to a Friend” para ayudar a las familias de los bomberos, pero su tributo a las personas que perdieron la vida aquel día y a todos aquellos que ayudaron en los rescates fue “Freedom”, una rola que simplemente habla de vivir en libertad.

Gorillaz – “911”

Aunque ellos estaban del otro lado del Atlántico, Gorillaz también compuso una canción inspirada en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Resulta que en aquel año, el grupo de rap D12 –conocido por tener entre sus filas a Eminem– se quedaron varados en Londres tras los acontecimientos, pero en lugar de matar el tiempo en el aeropuerto esperando a que les dieran una respuesta sobre su vuelo, Damon Albarn los invitó a trabajar con él.

Al frontman de Blur siempre le llamó la atención experimentar con sonidos de Medio Oriente –que más tarde exploraría a fondo en el disco Think Thank de 2003–, pero sabía que para esta canción ese ritmo sería perfecto. Los raperos son los que cantan en toda la rola, tirando rimas crudas sobre lo que sucedió aquel día y poniéndose en los zapatos de las víctimas y sus familiares, aunque Albarn y Terry Hall (el vocalista de The Specials) aparecen haciendo un par de coros.

My Chemical Romance – “Skylines and Turnstiles”

My Chemical Romance tiene una historia muy curiosa relacionada con el 9/11, pues aunque suena extraño, sin ese ataque quizá jamás hubieran existido. Resulta que Gerard Way estaba siguiendo en las noticias –como todos– lo que pasaba en la metrópoli cuando iba en camino a su trabajo, en medio del caos, la incertidumbre y la desesperanza comenzó a escribir una canción llamada “Skylines and Turnstiles”, la primera en la carrera de la banda.

El propio vocalista y frontman cuenta que trata acerca de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de hacer algo drástico para ayudar en el momento, como unirse al Ejército o lo que sea. Aunque es la primera rola en la carrera de My Chemical Romance, durante los años que estuvieron activos fueron muy raras las ocasiones en que la tocaron, pues para Way, el tema solamente le sirvió para sacar el miedo y la angustia que sentía después de aquel suceso.

Coldplay – “Politik”

En aquel lejano 2001, Coldplay estaba conquistando al mundo con su álbum debut, Parachutes, pero después de presentarlo y tocar aquellas canciones, la banda estaba preparada para entrar al estudio. Justo una semana después de los atentados del 11 de septiembre, Chris Martin y compañía comenzaron a grabar nuevas rolas y en medio de toda la cobertura por lo sucedido en Nueva York, compuso “Politik”.

Un pequeño ruido aumenta en el silencio, y como un golpe en el corazón, los instrumentos juntos arrancan la canción con toda la fuerza. Luego de la introducción, Martin le cuenta a quien escucha que le dé las cosas honestas, y que le diga cuál es su política. Aunque habla en general de la sinceridad, en una entrevista el líder de Coldplay mencionó que esta canción refleja su comprensión de la mortalidad después del 9/11 y que está hecha inconscientemente para ese crudo acontecimiento.

Bloc Party – “Hunting For Witches”

Junto con las reacciones del mundo por lo que sucedió en las Torres Gemelas esa mañana, vino un fenómeno donde la sociedad en general comenzó a sentir temor por las personas de Medio Oriente, algo que hasta la fecha sigue presente. Es por eso que Bloc Party en su segundo álbum de estudio, A Weekend in the City publicó “Hunting For Witches”, donde hablan sobre la paranoia e islamofobia que se apoderó del planeta.

Según lo que cuenta a NME Kele Okereke, frontman de la banda, para componer la letra de la rola se inspiró en los ataques terroristas al sistema de transporte de Londres en julio de 2005, los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y la reacción de los medios de comunicación a los mismos, pues le sorprendió lo fácil que había sido azotarlos hasta la furia. En palabras del frontman, después del 11 de septiembre, los medios han cambiado el miedo y el uso del miedo para controlar a la gente.