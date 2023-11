5 datos curiosos de 'Yoshimi Battles the Pink Robots' de The Flaming Lips

Lo que necesitas saber: 'Yoshimi Battles the Pink Robots' es un álbum esencial de The Flaming Lips. Y por acá les dejamos algunos datos curiosos de este discazo.

Después de un buen rato sin presentarse en la CDMX, toca ver una vez más a los majestuosos The Flaming Lips en vivo. Y aunque se ha presentado por acá algunas veces en los últimos años (ya que adoran nuestro país y nosotros a ellos), ahora nos traen la variable de tocar de principio a fin su legendario décimo disco de estudio: Yoshimi Battles the Pink Robots.

Hace veintiún años ya, Wayne Coyne y compañía nos llevaron a un viaje espacial que trajo en igual medida una historia de película de ciencia ficción y acción, así como una profunda reflexión sobre la mortalidad y la condición humana. La combinación funcionó y es uno de los discos más sólidos de su discografía, pero también es un álbum muy exitoso.

Con la excusa de contar la historia de la salvadora de la humanidad, una chica llamada simplemente Yoshimi, The Flaming Lips se aventó uno de los mejores discos que hay en la psicodelia de ciencia ficción. Aunque es debatible si el álbum es conceptual o no, lo que sí sabemos es que causó mucho revuelo y por eso, nos dimos a la tarea de investigar cinco datos sobre este álbum.

El disco es una exploración de la banda hacia el pop

La banda venía de dos discazos muy apegados a un sonido de psicodelia experimental. El Zaireeka (1997) es un disco que pasa por muchísimas exploraciones, es pesado y por momentos usa muchísimo los silencios. En cambio, The Soft Bulletin (1999), se centró en rolas mucho más digeribles y en formatos que usan los coros épicos que les conocemos a The Flaming Lips.

Aún así, empezando el nuevo milenio, la banda pensó en hacer un disco con beats y que sería divertido ponerle beats y sonidos raros a canciones sencillas sobre robots. Wayne ha declarado que estaban escuchando el pop bastante, como Nelly Furtado y Madonna, pero no querían pensar en lo comercial, sino en el sonido enorme que tenía el pop de inicios de los dosmiles.

The Flaming Lips incluso llegó a pensar que la audiencia no lo aceptaría en absoluto, y pensarían que era un “experimento de pop bobo”. Afortunadamente decidieron publicar el disco y la recepción fue buenísima.

Yoshimi existe en la vida real, o al menos quien inspiró su nombre...

El nombre de la heroína ficticia no fue elegido al azar, y una música que estaba colaborando en la grabación del álbum es quien sirvió de inspiración para bautizar a la peleadora de robots rosas. En las sesiones para grabar el disco, Yoshimi P-We, hacía sonidos mientras tocaba, y cuando la grabaron y metieron su voz a algunas máquinas con filtros.

El productor del álbum Dave Fridmann dijo: “Suena a que Yoshimi está teniendo sexo, o siendo asesinada por un robot gigante.” A esto, Wayne Coyne le contestó: “Bueno, sería un robot rosa, ¿No es así?”. Y con eso, se plasmó el nombre de la música de sesión en el título de dos canciones, y por supuesto, del álbum.

Incluso, se usaron algunos de sus gritos estilo karate para la segunda parte de su pelea con los robots. Definitivamente, ese fue uno

Yoshimi Battles the Pink Robots: El Musical

Así como lo leen, por ahí del 2007, Aaron Sorkin y Des McAnuff trabajaron con Wayne Coyne para montar una adaptación del disco (y demás rolas de The Flaming Lips). El musical se estrenó en 2012 en La Jolla Playhouse, aunque no duró mucho en los escenarios, por lo que nos quedamos con las ganas de verla.

En alrededor de 2 horas con 20 minutos, la banda y un equipo teatral intentaban compartir la historia de Yoshimi, mientras peleaba con robots rosas para salvar a la humanidad, aunque no causó el impacto que nos hubiera gustado para que recorriera el mundo.

Pueden echar un vistazo a lo que la obra de The Flaming Lips contenía en un adelanto, y la verdad es que no se veía nada mal.

La edición de aniversario del disco tiene CIEN tracks

Para no decepcionar a los muy fans, The Flaming Lips lanzó el año pasado la edición de los veinte años de Yoshimi Battles the Pink Robots, y al anunciar la lista de canciones, varios revisamos dos veces antes de creer lo que publicaron.

Con 100 rolas en seis discos, la banda incluyó demos, sesiones en vivo, versiones y hasta covers; todo esto nos encanta porque podemos escuchar con lo que la banda estaba experimentando en el 2002.

Esta es la portada del décimo aniversario de ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’/Foto: Warner Records

The Flaming Lips le ganaron en una categoría de los Grammys a Joe Satriani y Slash

En 2003, The Flamig Lips recibieron su primera nominación a los Grammy con “Approaching Pavonis Mons By Balloon (Utopia Planitia)”, dentro de la categoría “Mejor Ejecución de Rock Instrumental”, del disco que les escucharemos el sábado.

Dentro de los nominados se encontraban Joe Satriani y Slash, y Wayne Coyne a la fecha se dice sorprendido por ese momento. Las rolas nominadas eran las siguientes: “Sco-Mule” de Gov’t Mule; “Apollo” de Tony Levin; “Starry Night” de Joe Satriani; y “Love Theme from The Godfather” de Slash.

Al día de hoy, The Flaming Lips tienen 6 nominaciones y han ganado 3 premios Grammy. No podemos estar más de acuerdo con la premiación, ya que escuchen nada más este temazo.

Con estos datos nos convencemos más de que el décimo disco de The Flaming Lips tiene una magia propia, y no nos cansamos de escucharlo completo. Dentro del Festival Hipnosis, nos tocará escucharlo de principio a fin por primera vez en México y ya sabemos que la agrupación nos dará un espectáculo inmenso, como acostumbran.

