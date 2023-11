La obra más exitosa de los Flaming Lips (pero no la mejor, para algunos) se disfruta mejor completa, de principio a fin. Peeeero, no por eso deja de tener sus altibajos, siendo sus bajos los momentos más altos de los mejores álbumes de otras bandas. Es decir, las mejores canciones del Yoshimi Battles the Pink Robots son unos rolones.

Foto: Getty

“Approaching Pavonis Mons by Balloon (Utopia Planitia)”

Y no sólo por el título. La melodía que cierra el décimo álbum de los Flaming Lips, bien podría ser parte de algunos de los muchos álbumes de Frank Zappa. Una muestra de lo que Steven Drozd puede hacer con la guitarra, que le valió, en su momento, ser ganador del Grammy a la “Mejor interpretación instrumental de rock”… por encima de Tony Levin, Joe Satriani y Slash.

“In the Morning of the Magicians”

Una cancion que remite al Soft Bulletin (para muchos, ese sí, su mejor disco). Una mezcla de tristeza, alegría, colorido y sonidos infantiles que crea una confusión reflejada en el cambiante ritmo de la canción. Como si Cri-Cri se hubiera metido un ácido para componer una música sobre la que Wayne Coyne canta de la manera más dulce posible.

“It’s Summertime”

El retumbar con el que abre “It’s Summertime” parece dilatar los oídos para que, uno a uno, entren los multiples sonidos que dan forma a esta sorprendente canción. Se hace honor al nombre y suena a ese calor del verano, pero de esos veranos tristes y, por ello, más recordados. Lo que se escucha a partir del minuto 1:14 es, quizás, lo más bello que escucharán hoy.

“All we have is now”

Como se puede notar, lo mejor del Yoshimi Battles the Pink Robots está al final y ésta, que es la penúltima canción, es una completa joya. Hipnótica, con un piano que perfora hasta adentro, para después dejar libres las secuencias y divertidos ruiditos. Como varias de las letras de este magnífico álbum, la de “All we have is now” contrastan con la música. Entre una dulce melodía, se dicen cosas que son un trancazo: “Tú y yo nunca estuvimos destinados a ser parte del futuro”

“Do you realize?”

Alguna vez Jarvis Cocker dijo que la profundidad se consigue al hablar de las cosas más ordinarias y el ejemplo es “Do you realize?”, una canción que bien podría ser un postulado filosófico: date cuenta que la vida es hermosa, dolorosa y que pasa muy rápido porque, a final de cuentas, es una ilusión. Una de las canciones más pop de la discografía de The Flaming Lips, pero también una de las más hermosas. Una completa celebración condensada en 3:33 minutos.

