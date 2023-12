Lo que necesitas saber: ¿Qué tienen en común Phoenix y Bill Murray con The Hives y Cyndi Lauper? Bueno, pues todos ellos armaron duetos musicales navideños muy rifados.

El 25 de diciembre es una fecha especial para compartir y pasar un buen rato con la familia, amigos y seres queridos. Sin embargo, también es una época de sorpresas, las cuales nos han llegado por parte de bandas y artistas que de manera inesperada, han armado duetos musicales navideños impresionantes especialmente para esta ocasión.

Y es que a esos músicos que nos encantan también les late la idea de regalarle algo especial a sus fans, es por eso que decidieron juntarse con otros nombres de la industria musical (e incluso del entretenimiento) para darnos rolas completamente únicas que nos animen y recuerden el espíritu de las fechas decembrinas.

Es por eso que mientras nos preparamos para llegar con toda la actitud a la cena y al intercambio de regalos (y para que no escuchen las mismas rolas de siempre que nunca faltan en esta época del año), a continuación les traemos 5 geniales (y curiosos) duetos musicales navideños para entrarle a la época decembrina que probablemente no recordaban o conocían. Trépenle al volumen, porque lo necesitarán.

Aquí les dejamos 5 duetos musicales navideños para que truene la bocina

Phoenix y Bill Murray – “Alone in Christmas Day”

En 2015, Bill Murray estrenó el especial A Very Murray Christmas en Netflix, el cual contó con la participación especial de actores como George Clooney, Amy Poehler, Michael Cera, Chris Rock, David Johansen, Maya Rudolph, Jason Schwartzman, Jenny Lewis, Rashida Jones y Miley Cyrus. Pero aprovechando que Sofia Coppola dirigió este proyecto, tuvo como invitados especiales ni más ni menos que a Phoenix.

Junto a la banda francesa, este legendario actor nos regaló un cover muy cool de “Alone in Christmas Day” de The Beach Boys (donde incluso Murray se avienta parte de los coros junto a Thomas Mars). Este es uno de esos duetos musicales navideños que no sabíamos que necesitábamos, pero agradecemos que se haya armado.

The Hives y Cyndi Lauper – “Christmas Duel”

Definitivamente, el 2008 nos regaló uno de los duetos musicales navideños más impactantes pero rifados de todos los tiempos. En aquel año, The Hives le bajaron un poco a los guitarrazos para presentarnos “A Christmas Duel”, una canción en donde, para sorpresa de muchos, colaboran con la mismísima Cyndi Lauper.

¿Y qué tal suena esta combinación? Bueno, pues contra todo pronóstico, y a pesar de meterle una melodía clásica de la música de Navidad que podría sonar a cualquier otro artista, Pelle Almqvist y Cyndi se lucieron como los grandes armando un dueto en el que mezclan diálogos sumamente dulces con otros un tanto… desagradables. Una verdadera joya infravalorada, si nos lo preguntan.

Paul McCartney, Jimmy Fallon y The Roots – “Wonderful Christmastime”

Paul McCartney es uno de esos artistas que prácticamente tienen una rola para cada ocasión y por supuesto que la Navidad no es la excepción. Es por eso que en 2017, esta leyenda viva de la música apareció en el compilado Holidays Rule echándose una nueva versión de su rola “Wonderful Chrismastime” con The Roots y el buen Jimmy Fallon… sí, así como lo leen, no es broma.

En realidad, este cover surgió a raíz de un segmento en el programa de Fallon donde se aventaron esta canción con el propio Sir Paul y voces invitados de lujo, como Scarlett Johannson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon y Seth McFarlane. Sin embargo, decidieron grabar esta versión donde la banda –usando sus voces y haciendo coros– ponen la melodía para que Jimmy y McCa canten juntos.

David Bowie y Bing Crosby – “Peace On Earth / Little Drummer Boy”

Para 1977, David Bowie ya era una de las estrellas más importante de la música. Sin embargo, en aquel año sorprendió a propios y extraños apareciendo en Bing Crosby’s Merrie Olde Christmas, el especial de Navidad del actor y cantante Bing Crosby. Pero además de compartir pantalla en un pequeño sketch, también grabaron “Peace On Earth / Little Drummer Boy”.

Se trata de un dueto donde mezclaron la clásica “Little Drummer Boy” (o “El niño del tambor” como la conocemos por acá) con una canción que Ian Fraser, Larry Grossman y Buz Kohan compusieron especialmente para que David no se negara a participar en el especial. Esta inusual colaboración fue todo un éxito, tanto así que se considera uno de los sencillos más vendidos de la carrera de Bowie y del mismo Crosby. ¿Qué tal? ¿Se sabían esa historia?

Miley Cyrus, Mark Ronson y Sean Ono Lennon – “Happy Xmas (War Is Over)”

Por último pero no menos importante, cerramos esta lista de duetos musicales navideños con uno bastante especial. En 2018, Miley Cyrus trabajó con Mark Ronson para la canción “Nothing Breaks Like a Heart”, que apareció en el quinto disco en solitario del productor británico. Sin embargo, decidieron llevar su colaboración al siguiente nivel.

Ese mismo año sacaron un cover de “Happy Xmas (War Is Over)” de John Lennon, donde contaron con la participación de Sean Ono Lennon. El resultado fue una versión totalmente inesperada pero que suena increíble, pues armaron una gran voz entre la potente voz de Miley junto a los suaves coros del hijo del ex Beatle y uno que otro guitarrazo que le da un toque rockero a este clásico de Navidad.

