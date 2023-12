Lo que necesitas saber: Sacando un poco nuestro modo 'Grinch', acá les dejamos 5 canciones navideñas que ya estamos hartos de encontrar hasta en la sopa.

Sí, estamos en diciembre y eso sólo significa una cosa: Navidad, esa época del año donde todas las ciudades se cubren de luces de colores, árboles con esferas, las familias se juntan para cenar, niños y niñas esperando la llegada de Santa Claus y sí, la temporada donde se oyen canciones de Navidad 24/7.

Y es que no queremos confundirlos, claro que amamos la Navidad y todo lo que esta celebración conlleva. Sin embargo, también es cierto lo que dice Sam Smith en su canción “Good Thing”: “Demasiado de algo bueno no será bueno por mucho tiempo”.

Las canciones navideñas son bastante comunes en estas fechas. Foto: Getty Images

5 canciones navideñas que ya estamos hartos de escuchar

En el caso de la época navideña, muchos aún no llegamos al 25 de diciembre y ya nos vemos rebasados por las canciones navideñas que no dejan de sonar en todas partes. Así que sacando un poco nuestro lado ‘Grinch’, acá dejamos 5 canciones navideñas que ya estamos hartos de escuchar.

Eso sí, antes de que se rasguen las vestiduras en los comentarios, aclaramos que no decimos que las rolas son malas (porque la verdad no lo son), sino que hablamos de esas canciones navideñas que en diciembre nos encontramos hasta en la sopa.

Acá enlistamos 5 canciones navideñas que simplemente ya nos cansamos de oír. Foto: Getty Images

Mi Burrito Sabanero

Si viven cerca de una escuela (sobre todo Kinder o primaria), entonces quizá nos den la razón con este villancico navideño, pues “Mi burrito sabanero” ha sido una de las canciones navideñas más conocidas en las últimas décadas y se usa mucho en festivales infantiles.

La canción la compuso el músico venezolano, Hugo Blanco, por allá del año 1972. La letra del villancico habla de cruzar en burro la Gran Sabana, un Parque Nacional de dicho país, siguiendo la estrella de Belén para conocer al niño Jesús.

“Mi Burrito Sabanero” es considerada por Billboard como una de las mejores canciones navideñas de todos los tiempos y tiene covers hechos por otros artistas. Pero eso no quita que escucharla todos los días llegue a ser un dolor en el oído para muchos (sobre todo los remixes que existen).

Feliz Navidad

Esta canción también ha tomado mucha popularidad en los últimos años y no es para menos, ya que con su letra en ‘spanglish’muchos reproducen esta pieza del cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense, José Feliciano.

“Feliz Navidad” se publicó en 1970 y de acuerdo con Feliciano, la creación de la canción navideña vino cuando durante una larga gira donde extrañaba a su familia, él comenzó a recordar cómo era la cena de Navidad en compañía de sus hermanos y familia en Puerto Rico.

Y sí, es una linda historia detrás de una canción si nos lo preguntan, pero la verdad es que después de escuchar más de 20 veces el “I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart”, se vuelve un poco cansado.

Santa Claus llegó a la Ciudad

Si algo nos queda muy claro es que Luis Miguel tiene una de las voces masculinas más privilegiadas de los últimos años. Algo que el ‘Sol de México’ demuestra con otra de las canciones navideñas más populares de todos los tiempos: “Santa Claus Llegó a la Ciudad”.

Esta canción originalmente se llama “Santa Claus Is Coming to Town” y la escribieron John Frederick Coots y Haven Gillespiast en el año de 1932. Sin embargo, Luismi hizo este cover en español para su disco ‘Navidades’, que sacó en el 2006.

Nada contra el cantante ni mucho menos contra la rola, pero seguramente los empleados de tiendas departamentales estarán de acuerdo que escuchar esta canción en repeat, todo el día, durante varias semanas, es peor que hacer llorar al niño Dios.

Last Christmas

Que nos perdone nuestro amado George Michael en el cielo, pero si bien es cierto que “Last Christmas” es una de las mayores obras musicales que nos dejó con Wham!, también es cierto que es una de las canciones que JAMÁS faltan en las fiestas navideñas. Irónicamente no habla de la festividad.

Como les contamos en una “Historia detrás de la Canción”, esta canción habla sobre encontrarte con tu ex luego de terminar la relación. Fue escrita por George Michael luego de ir a visitar a sus papás junto a Andrew Ridgeley, la otra pieza de WHAM!, y se convirtió en un éxito desde su lanzamiento (1986).

Si bien no es como tal una canción navideña, el video y el hecho de que se lanzara en el mes de diciembre provocaron que se convirtiera en un clásico de estas fechas y una de las piezas musicales a la que más covers le han hecho (Taylor Swift, Coldplay, Ariana Grande, etc.).

Además de eso, recordemos que fue en la Navidad de 2016 cuando George Michael falleció, por lo que “Last Christmas” aún se reproduce para enaltecer su legado en esa fecha. Y sí, aunque acá lo amamos mucho, podemos decir que también es cansado escuchar este rolón en todos lados.

“All I Want For Christmas Is You”

Ya hasta Mariah Carey hace chistes de que sólo la descongelan en Navidad para que cante “All I Want For Christmas Is You”, pero lo cierto es que no hay una canción que no se escuche más que esta. O al menos así es desde 1994, cuando la cantante la lanzó en su disco ‘Merry Christmas’.

“All I Want For Christmas Is You” cuenta con varios Record Guiness por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad, ha sido reversionada hasta junto a Justin Bieber y en plataformas como TikTok no falta la rola en videos sobre esta temporada del año.

De nuevo, nada en contra de nadie, pero luego de varios días escuchando esta canción navideña, a varios nos da automáticamente un tic en el ojo nomás’ con escuchar el intro y su “It’s tiiiiimeeee”.

¿Qué otras canciones navideñas creen que nos faltaron poner en este ranking?

Te puede interesar