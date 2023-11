Lo que necesitas saber: Definitivamente, los Pet Shop Boys son uno de los dúos más legendarios de la música dance. Y si no nos creen, acá se los explicamos.

Hay bandas y artistas que a pesar de llevar años tocando por todo el mundo y haciendo canciones, siguen siendo relevantes e importantes en la actualidad. Podríamos mencionar varios ejemplos, pero dentro de la música dance o bailable, uno de los casos más claro de lo que decimos son los Pet Shop Boys, quienes a pesar de tener una carrera impresionante, aún nos impresionan.

Fue a inicios de los 80 cuando Neil Tennant y Chris Lowe se conocieron y desde ese momento, hubo click entre ambos. A pesar de sus diferentes influencias, decidieron iniciar un grupo y componer sus propias rolas. Después de recordar a un amigo de ambos que trabajaba en una tienda de mascotas, encontraron el nombre ideal para su proyecto y a partir de ahí comenzó la historia de este dúo.

Pet Shop Boys/Foto vía Facebook de la banda

Los Pet Shop Boys son uno de los grupos más influyentes en la historia de la música

Desde entonces, los Pet Shop Boys se han convertido en uno de los grandes representantes de la música pop y esto les ha valido reconocimientos muy importantes. No solo han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, fueron elegidos el dúo más exitoso de la historia del Reino Unido y se convirtieron en líderes de lo que se conoció como la segunda invasión británica.

Sin embargo, a pesar de que llevan años creando grandes rolas y discos, y tocando por todo el mundo, siguen emocionando a miles de personas de distintas generaciones. Es por eso que acá les contaremos algunas razones por las que el dúo británico es uno de los grupo más legendarios del dance y definitivamente, su música perdurará para siempre.

Neil Tennant y Chris Lowe volvieron a hacer grande el dance

Empecemos esta lista mencionando uno de los logros más importantes de los Pet Shop Boys que los hacen importantísimos para la música. En la época en que Neil Tennant y Chris Lowe comenzaron a formar el grupo, el disco y los ritmos bailables a nivel popular estaban pasando por un momento complicado en Estados Unidos, pues la gran mayoría de los artistas de este estilo estaban desapareciendo o entrándole a otras cosas.

Caso contrario a lo que pasaba en Europa, pues del otro lado del Atlántico la música disco apenas andaba despegando y a falta de exponentes norteamericanos, su expansión quedó por algunos años inconclusa. Y es ahí donde entró el dúo británico, quienes después de un viaje a Nueva York conocen al legendario productor Bobby Orlando (pieza clave de la escena dance de finales de los 70) y junto a él, comenzaron a armar su sonido.

Los Pet Shop Boys, sin temor a exagerar, le quitaron el tono paródico y ridículo que tenía el disco en aquel entonces y lo revitalizaron, dándole una vez más el prestigio y seriedad que merecía la música bailable, entregando canciones muy bien compuestas y pensadas. Además, tanto en Reino Unido como en gran parte del continente, se encargaron de popularizar el género, pues se involucraron en algo que ningún otro grupo o artista de su generación estaba trabajando.

Gracias a la profundidad y refinado sentido de la música que tienen, Neil y Chris llevaron el dance en Europa al siguiente nivel con sus primeros materiales discográficos. Eso hizo que se ganaran el respeto de la industria musical y que muchas personas se enamoraran de sus canciones, lo que les permitió quedarse con un cierto nicho que se fue haciendo más grande con el paso del tiempo.

Tienen hitazos que trascendieron generaciones

Una de las virtudes más impresionantes de los Pet Shop Boys es que desde su álbum debut hasta la actualidad, no han parado de crear verdaderos himnos de la pista de baile. Pero sobre todo, el grupo tiene la asombrosa habilidad de componer éxitos que además de romperla en las lista de popularidad, logran trascender la prueba del tiempo y hasta generacional. En pocas palabras, algunas de sus rolas son eternas.

“West End Girls”, “It’s A Sin”, “Go West”, “Being Boring”, “Left to My Own Device”, “Rent”, “What Have I Done to Deserve This?”, “New York City Boy”, “Jealousy”, “This Must Be the Place I Waited Years to Leave”, “Invisible” y hasta su increíble cover de “Always On My Mind” son solo algunos de los ejemplos que demuestran la capacidad con la que cuentan para armar hitazos inmensos con los que han sido relevantes por más de cuatro décadas.

Y también discos que cambiaron la historia de la música bailable

Por si esto no fuera suficiente para dejar claro por qué son tan importantes l os Pet Shop Boys, hay que mencionar que a lo largo de su enorme carrera han sacado discos de estudio que definitivamente cambiaron por completo la historia de la música y revolucionaron la manera en que se hacía y entendía el dance.

Los primeros ejemplos son Please y Actually, los álbumes con los que el dúo británico se dio a conocer y que impusieron moda en sus inicios. Pero otro de sus trabajos que influyeron a la música bailable fue Very, que dio el siguiente paso a la música disco que tanto defendieron Chris y Neil durante los 80 y marcó una tendencia importante en los 90, pues un montón de artistas mainstream (desde Madonna y Kylie Minogue hasta U2 o Jamiroquai) tomaron algo de este discazo para desarrollar los proyectos que publicaron durante esa década.

Sus conciertos son una verdadera fiestota inolvidable

Otra de las cosas que hacen grandes a los Pet Shop Boys son sus presentaciones en vivo. Y es que no mentimos cuando decimos que ver a Neil y Chris sobre el escenario es una experiencia completamente única, pues dan conciertos inolvidables e insuperables (si no nos creen, pregúntenle a todos los que han tenido chance de lanzarse a uno de sus shows).

Además de rifarse con el setlist, mezclando clásicos de su inmensa discografía con rolas de sus recientes trabajos, el dúo se encarga de montar un espectáculo lleno de visuales, juegos de luces, bailarines y coreografías impresionantes, transportando lo que transmiten y dicen con su música a una puesta en escena.

Todo esto combinado con la energía de los Pet Shop Boys sobre el escenario, hacen que el público se sienta en una verdadera fiestota y la verdad, es algo que muy pocos artistas (tanto de su generación como actuales) han podido lograr. No mentimos cuando decimos que ver al dúo en vivo es una de las mejores cosas que les pasará en la vida.

Su influencia en la música actual es enorme

Para cerrar con broche de oro esta lista para entender el enorme legado de los Pet Shop Boys en la música dance, debemos mencionar la gran influencia que han tenido dentro del género y que los ha llevado a inspirar a un montón de bandas y artistas a través de su música. De plano, si no fuera por ellos, muchos proyectos que nos gustan probablemente no hubieran existido.

Ya mencionamos que U2, Madonna y Kylie Minogue tomaron algo de Neil y Chris, pero también han trabajado o colaborado con un montón de nombres grandes de la industria musical, del tamaño de las dos popstars mencionadas previamente, David Bowie, Tina Turner, Liza Minnelli, Boy George, Blur, Suede, Electronic, Robbie Williams, The Killers, Lady Gaga, The Killers y hasta Rammstein.. así como lo leen.

Definitivamente, no podríamos comprender la historia de la música dance y lo que escuchamos en la actualidad sin todo el trabajo que hizo Pet Shop Boys dentro del mismo género. Neil Tennant y Chris Lowe llegaron para irrumpir dentro de la escena del Reino Unido y dejarnos claro que a pesar de todo lo que nos rodea, lo único que nos queda es bailar para disfrutar de la vida y olvidarnos de aquello que nos deja en paz. Un grupazo que seguirá sonando hasta el fin de la humanidad.

Te puede interesar