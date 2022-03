5 razones para escuchar ‘Never Let Me Go’, el nuevo disco de Placebo

No cabe duda de que el 2022 pinta para ser algo espectacular para la industria musical. No solo lo decimos porque oficialmente los conciertos y festivales están de regreso en todo el mundo, también porque se vienen un montón de discos muy esperados de artistas y bandas que nos encantan. Sin embargo, después de mucha espera, por fin podemos escuchar uno de los materiales discográficos más esperados de todo el año, ni más ni menos que Never Let Me Go, lo más nuevo de Placebo.

Como recordarán, fue en 2013 cuando la banda comandada por Brian Molko y Stefan Olsdal estrenaron su séptimo álbum de estudio, Loud Like Love. Desde entonces, se dedicaron a tocar por todo el planeta –visitando México en un par de ocasiones– esas rolas que nos fascina cantar en vivo. Pero desde entonces, prácticamente pasaron desapercibidos y por un buen rato no supimos nada de ellos, hasta que la pandemia llegó y curiosamente, los puso de vuelta en el mapa.

También puedes leer: RECORDEMOS LOS ÉPICOS SHOWS DONDE THE CURE Y PLACEBO TOCARON JUNTOS EN 2004

Placebo está de vuelta con ‘Never Let Me Go’

Fue el 16 de septiembre de 2021 (y cuando andábamos echándonos un pozolito) que Placebo regresó oficialmente después de cinco años estrenando la rola “Beautiful James”. En aquel momento, además de revelar que estaban de vuelta, confirmaron con bombo y platillo que volvían con un nuevo material discográfico llamado Never Let Me Go, el cual promocionaron con varios sencillos como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y más.

Sabemos que en Sopitas.com tenemos un montón de fans de esta agrupación británica y probablemente ya escucharon su octavo álbum de estudio desde que estuvo disponible en plataformas digitales. Pero si hay alguien que está medio escéptico y las rolas con las que promocionaron el disco nomás no los convencieron, no se preocupen, que acá les traemos cinco buenas razones por las cuales no pueden dejar pasar este discazo que quizá entre en las listas de lo mejor del 2022.

El tiempo de espera valió completamente la pena

Quizá este sea un punto un tanto obvio, pero no lo podíamos dejar pasar. Una de las razones por las que tienen qué checar Never Let Me Go, es porque se trata del primer material discográfico de Placebo en más de cinco años. Evidentemente, tanto Brian Molko como Stefan Olsdal no son los mismos que presentaron el disco previo, pero esta evolución tanto musical como personal se hace presente en este álbum y les prometemos que todo ese tiempo de espera valdrá la pena cuando escuchen sus nuevas rolas.

Un disco ideal para los tiempos que vivimos

Sobra decir que muchos artistas tomaron como inspiración la pandemia y todo lo que estamos pasando como humanidad para componer canciones. Sin embargo, Placebo no solo creó un disco lleno de momentos sombríos y hasta desoladores (justo como los tiempos que enfrentamos), también armaron temas que a pesar de la vibra oscura de la que nos contagian, nos regalan un montón de esperanza. Y sin duda, estamos seguros que será un verdadero viaje introspectivo para quien lo escuche.

Las letras tocan temas que a todos nos interesan

Para muchos, el contenido lírico en gran parte es importante para clavarse con una rola o disco. Y en el caso de Placebo, en este aspecto hace un extraordinario trabajo al traernos letras que tocan temas que van desde la muerte y despedirse de este mundo, el consumismo, normalizar y celebrar las relaciones no heteronormativas, la tecnología y su uso para espiar a la humanidad, los lugares oscuros que hay en el internet e incluso de todo el daño que le estamos haciendo al planeta como humanidad.

Brian Molko y Stefan Olsdal evolucionan como músicos

Lo mencionamos brevemente antes, pero queda muy claro que el sonido de Placebo ha evolucionado y para bien. Sí, todavía podemos sentir ese feeling del post-punk y toques industriales con los que se hicieron famosos, pero en Never Let Me Go también hay partes musicales que para ser honestos, sorprenden para bien, como la celestial orquestación de “The Prodigal”, canciones que podrían entrar en el pop punk como “Twin Demons” y “Try Better Next Time”. En este álbum podrán encontrar la versión más madura de Brian Molko y Stefan Olsdal.

Gracias a este álbum regresan a México

Ok, si nada de lo que les dijimos antes los convenció para escuchar el nuevo material discográfico de Placebo, les tenemos una buena razón y es que gracias a él, volverán a México. El próximo 12 de septiembre, esta bandota regresará a nuestro país para tocar en el Palacio de los Deportes y presentar Never Let Me Go de este lado del charco. Así que es momento de ir repasando las rolas que acaban de sacar del horno, porque seguramente sonarán macizo en el concierto y ni modo que no se las sepan.