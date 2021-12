Recordemos los épicos shows donde The Cure y Placebo tocaron juntos en 2004

Hay un lugar especial en la historia de la música para esas bandas que podríamos llamar ‘las más influyentes de todos los tiempos’ y ahí, The Cure debe tener cabida sin duda alguna. Tan solo imagínense cuántos proyectos musicales han crecido bajo el manto de la voz de Robert Smith, y eso sin contar el estilo musical que han hecho el sello de la casa durante tantos años. Una locura por donde se le vea -o se le escuche, mejor dicho-.

Es más, pensemos también en cuántos artistas han citado al grupo inglés como influencia. Los hay por montones y de entre todos los que podemos enumerar, Placebo debe ser una las agrupaciones más significativas en todos los sentidos. Por eso es que resulta épico ver a ambas bandas sobre un escenario. ¿Se lo imaginan?

Pues bien, lo cierto es que eso ya ha sucedido antes y tan solo de pensarlo, resulta emocionante. Echemos el clavado nostálgico y recordemos aquellas veces que Placebo y The Cure se juntaron en 2004 para algunos shows.

El primer acercamiento de The Cure y Placebo

Puede sonar un poco aventurado, pero hay bandas que -por decirlo de alguna manera- no existirían sin The Cure. O bueno, al menos no como las conocemos. Y la influencia no solo abarca en lo musical; también lo estético, lo ideológico, lo emocional… es un universo lo que podríamos definir como influencia.

Como sea, si algo tenemos muy claro, es que el vínculo entre la banda liderada por Robert Smith y la que encabeza Brian Molko, superó la barrera del tiempo y las cuestiones de ídolo-fan. Porque cuando Placebo comenzaba su trayectoria allá a mediados de los 90, la crítica no tardó en compararles con la legendaria banda de Smith o con otros ídolos del estilo de Siouxie and the Banshees. Pero no eran críticas demoledoras ni destructivas; eran comparaciones con bandas legendarias porque se sentía la esencia de ese post-punk que Molko y compañía adoptarían para añadirle una sonoridad más agresiva, que sería su sello.

Entonces, ¿cuál fue el primer acercamiento entre The Cure y Placebo? Bueno, no fue como tal un encuentro entre las dos bandas, aunque sí fue una reunión épica. Todo sucedió en la celebración de cumpleaños de David Bowie en 1997 en el Madison Square Garden, ese mítico show donde el Starman invitó a Lou Reed, a gente de Sonic Youth, de Pixies, a Dave Grohl, a Billy Corgan de Smashing Pumpkins y por supuesto, tanto a Robert Smith como a Brian Molko.

Seguro ya conocen la mítica foto del backstage con todas esas luminarias de la música posando juntas -si me permiten, una de las imágenes más icónicas e infravaloradas de la historia del rock-. A grandes rasgos, no sabemos qué tanto habrían platicado Smith y Molko…. pero de que hubo un acercamiento, es lo más probable y la prueba está en lo que cocinarían durante los primeros años del nuevo milenio.

Y las bandas se juntaron

Si son amantes de la música dosmilera, ya lo sabrán. Y si no, se los aclaramos: Placebo estaba en la cúspide de su carrera entre el 2000 y el 2004 como una de las bandas británicas más sobresalientes del momento. Posiblemente junto a The Libertines, lideraban el resurgimiento de la escena británica luego de que el britpop perdiera brillo a finales de los 90.

Y si había que confirmarlo, tan solo hay que recordar que figuras como el ya mencionado David Bowie y Johnny Marr de The Smiths respaldaban a Molko y compañía. En ese sentido, uno podría decir que tener a esos dos estandartes de la música británica de tu lado es suficiente para considerarte una gran banda… y tienen razón. Pero si eso se necesitaba confirmar, ahí estaban los saltos al escenario de The Cure con Placebo y viceversa.

Para mediados de los 2000, Placebo, como dijimos, era ya una de las bandas más grandes del mundo. Su álbum debut homónimo, Without You I’m Nothing, Black Market Music y Sleeping with Ghosts son cuatro joyas discográficas que no flaquearon en sus lanzamientos y al contrario, hicieron que el mismísimo Robert Smith viera en el grupo a un proyecto que debía seguir sí o sí.

Y sucedió, pero no solo fueron elogios entre una y otra banda. Para el 2004, se cimentó una amistad llena de colaboraciones en el escenario. Un nuevo encuentro entre ambas partes, pero ahora de forma directa, se dio en ese mismo año durante octubre cuando ambas bandas fueron invitadas a tocar en el show de 20 aniversario del Canal Plus francés (cuando el rock aún era sumamente redituable para los medios masivos). Placebo tocó “Special K” y fieles a su costumbre, su presentación estuvo de 10.

Luego, subió The Cure, quienes invitaron a Molko y compañía a tocar “If Only Tonight We Could Sleep”, original del disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de 1987. Escuchar a Brian compartir los versos con Robert, resulta interesante para entender la influencia que este último ejerció en el vocalista de Placebo.

Un show más entre Placebo y The Cure (o Robert Smith)

Bueno, la intromisión en el evento del canal francés estuvo bien, tuvo mística y todo genial. Pero quizá, eso no se compara con lo que vendría después en ese mismo 2004. En noviembre, Placebo dio un concierto en el legendario Estadio de Wembley ya como una banda consolidada y para el cierre, tenían una sorpresa de proporciones épicas.

Sí: Robert Smith subiría ahora como invitado de Molko y compañía. Pero es válido decir que esta intervención fue aún más emotiva ya que por un lado, Placebo se alzaba como la banda del momento y Robert Smith, sin dudarlo, accedió a la invitación afirmando esa idea.

Desde luego, aunque Smith cantó con ellos “Without You I’m Nothing”, Molko y sus colegas no dudaron en homenajear el legado de The Cure con un cover genial de “Boys Don’t Cry” que seguro aquellos que asistieron a ese concierto, deben tener guardado como un recuerdo inolvidable. En años más recientes, los covers siguieron y algunas apariciones en conjunto también, pero sin duda nada se compara a aquellas primera veces. Y si no nos creen, échenle oído al alarido de la gente en este video de ese show de 2004 en Wembley.

En el 01:17:40 encuentran el cover de Placebo junto a Robert Smith: