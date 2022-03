5 bandas sonoras que muestran la genialidad de Gustavo Santaolalla

Gustavo Santaolalla es un genio. El argentino es una de las figuras más relevantes en la industria de la música en Latinoamérica, llevándose créditos en la compisición, producción y demás. Ha sido responsable de muchas bandas a lo largo del continente, y le debemos algunos de los mejores materiales discográficos de bandas como La Maldita Vecindad, Café Tacuba y Molotov.

Todo esto sin mencionar que también es uno de los personajes más reconocidos y laureados entre distintas ceremonias internacionales, incluidos los premios Grammy. Pero una de las facetas que más nos fascinante de Gustavo Santaolalla, es su paso por la creación de bandas sonoras para producciones fílmicas y hasta de videojuegos.

Así que aprovechando que el músico argentino se presentará en la edición de 2022 del Vive Latino en la Ciudad de México, quisimos hacer un brevísimo repaso de su carrera en la industria del entretenimiento con algunos de los scores que más han impactado dentro y fuera de la pantalla.

Amores perros

El trabajo colaborativo entre Alejandro González Iñárritu y Gustavo Santaolalla, nos ha reglado algunas de las mejores bandas sonoras en el siglo XXI. Todo inició en el 2000 con la salida de Amores perros, el debut como director del mexicano que además, marcó el inicio de un equipo conformado por Guillermo Arriaga (guion), Rodrigo Prieto (fotografía) o Lynn Fainchtein (supervisora musical), entre otros, que se volvió a reunir con grandes resultados en 21 gramos y Babel.

Santaolalla explotó el sonido del ronroco para crear melodías cortas pero concisas que sumergen a los espectadores en historias turbias que si bien no parecen tener una conexión obvia, se unen a partir de la tragedia, la soledad, la ansiedad, violencia, melancolía. Amores perros es una de las películas más importantes en el cine mexicano, y el trabajo musical del argentino fue de vital importancia para que la película lograra ser tan impactante como icónica.

Historia coral, música uniforme

El productor argentino pronto entendió que si bien la película era coral con tres historias distintas a seguir entre personas que se relacionan de maneras indirectas, la música debía ser pareja. Es decir, mantener el mismo ritmo y peso para todas porque, como mencionamos, lo que más los une es la tragedia (y desde luego, la figura del perro). Amores perros se llevó una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, la primera para México después de poco más de 20 años. ACÁ hablamos más a profundida de la cinta.

Ahora bien. Al hablar de la música de Amores perros, no sólo mencionamos lo hecho por Santaolalla y Fainchtein. Sino de la importancia en la participación de bandas y artistas como Control Machete, Julieta Venegas, Zurdok, Café Tacvba, Ely, Guerra, Nacha Pop, Illya Kuryaki & The Balderramas y más.

Brokeback Mountain

Brokeback Mountain se estrenó en 2005 bajo la dirección de Ang Lee y el protagónico de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger. La película causó mucha controversia al momento de su salida porque se conversó sobre ella como la historia “de dos vaqueros gays”. Esa fue la premisa principal que se manejó entre los medios, generando conversación en torno a una de las partes de una narrativa mucho más amplia y compleja.

Uno de los involucrados en la película, el compositor y productor Gustavo Santaolalla, dijo una vez que él nunca vio Brokeback Mountain como “una película de vaqueros gays”, sino que siempre la entendió como una historia de amor. Y ese entendimiento de la historia más allá del factor que alguna vez generó controversia (y que tristemente sigue dando de qué hablar), es lo que llevó al argentino a trabajar en un score que refleja de manera justa la soledad y la tristeza de una pareja que ha de permanecer separada. AQUÍ les contamos más de la película.

El primer Oscar

El trabajo de Santaolalla, en la película, ha sido descrito como simple y sencillo, pero es más una cualidad positiva de lo que podríamos pensar, pues es justo lo que una historia como la que vemos necesitaba: ser acompañada entre sutilezas, silencios y un ritmo cálido. El centro de todo es la relación entre Ennis del Mar y Jack Twist, y el score potencia esta parte.

La cinta recibió ocho nominaciones a los premios Oscar en las categorías de Película, Director, Actor, Actor y Actriz de reparto, Guion adaptado, Fotogtrafía (para el mexicano Rodrigo Prieto) y Score. Brokeback Mountain se llevó tres estatuillas, representando el primer Oscar para Gustavo Santaolalla. El argentino venció al icóncio John Williams (nominado dos veces en esa ocasión), Alberto Iglesias (nominado este 2022) y Dario Marianelli.

Babel

El cierre de la Trilogía de la muerte bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, llegó con Babel en 2006. Nuevamente con un guion de Arriaga, fotografía de Prieto y el score de Gustavo Santaolalla. Con esta cinta, todos echaron la carne al asador en un conjunto de historias que rompían la barrera del idioma, sin fronteras, para adentrarse en las partes más complejas y catastróficas de la experiencia humana.

La cinta protagonizada por Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal y Adriana Barraza, vuelve a tener una estructura coral donde las conexiones entre personajes se hacen con aspectos materiales, en algunos casos, pero donde se empalan entre experiencias como la muerte, la pérdida y la soledad. El productor retoma cada una de las partes más emocionales y les da un contexto a través de la música que hacen que el momento sea más devastador y realista.

El segundo Oscar

Babel recibió siete nominaciones a los premios Oscar, y triunfó con la estauilla que Gustavo Santaolalla se llevó a casa por su trabajo en la música. El argentino hizo un largo recorrido en otras. ceremonias como los Golden Globes y los BAFTA. En la Academia se alzó por encima de figuras como la de Alexandre Desplat, Thomas Newman, Philip Glass y Javier Navarrete.

Unos años después, Santaolalla e Iñárritu se volvieron a encontrar para colaborar por última vez en Biutiful de 2010 con el protagónico de Javier Bardem. No perdemos la esperanza de que se reúnan de nueva cuenta para trabajar en otra cinta donde el talento de Santaolalla para percibir las partes más hermosas de la decadencia humana, salga a relucir a través de la música.

The Last of Us

Ya no podemos aguantarnos las ganas de ver la adaptación para la televisión de The Last ff Us en donde veremos a Pedro Pascal y Bella Ramsey en la piel de Joel y Ellie, respectivamente. Pero en lo que llega, siempre es grandioso regresar a la primera entrega del juego que salió en 2013 y cuya banda sonora corrió a cargo de Gustavo Santaolalla.

La elección del argentino fue perfecta. Algunos gamers han dicho que sin la música, el título no hubiera tenido el mismo impacto. Y coincidimos. El trabajo de Santaolalla logra capturar un escenario desolador y un tanto desértico en términos humanos. En la historia, los personajes principales se enfrentan a un apocalipsis en donde deben cumplir una importante misión.

La soledad, una vez más, toma partida en la creación de la música y se convierte en una parte importante en la narrativa y la experiencia del juego. Todo es desolador, pero al mismo tiempo invita a reconocer el viaje que los personajes emprenderán. La importancia de Santaolalla en el juego es tan grande, que muchos creen que hizo una aparición en la segunda parte de The Last of Us en un cameo: un personaje que está sentado y toca el banyo y sí, se parece un montón.

The House

Hemos llegado al 2022 con una producción fílmica que forma parte de las originales de Netflix. Se trata de The House, una cinta animada en stop motion dirigida por Paloma Baeza, Emma De Swaef y Niki Lindroth von Bahr que se divide en tres episodios o historias cuyo común denominador es la presencia de una casa donde ocurren cosas perturbadoras que reflejan el estado de las cosas y las personas: obsesiones, desesperación, soledad, miseria.

La música corrió a cargo de Gustavo Santaolalla y en cada una de las partes, motiva los espectadores, de una forma muy extraña, a sumergirse en un mundo desesperante que parece no tener coherencia. En verdad, la experiencia de ver The House es indescriptible, y la música hace ese acompañamiento que te obliga a hundirte como los personajes.

La mejor manera de describir The House, es que cada una de las historias profundiza en distintas formas de terror. Pero no aquellos miedos que vienen de recursos sobrenaturales o sustos literales. Sino es escenarios perturbadores que vienen de la interacción humana que cada vez comprendemos menos. AQUÍ les contamos más de esta película animada.