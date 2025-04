Lo que necesitas saber: Barry Can't Swim llega al AXE Ceremonia 2025 con un set que queremos aprovechar al máximo, y por eso les compartimos 5 rolotas para entrarle.

El AXE Ceremonia está a la vuelta de la esquina, y desde el anuncio del cartel, nos sorprendió leer que venía Barry Can’t Swim, un productor escocés de electrónica refinada y ecléctica que no había venido antes a México.

Llevábamos siguiendo a este genio desde 2019, cuando comenzó a lanzar sencillos de una electrónica refinada que mezcla house, afrobeat, jazz y en algunas ocasiones se deja ir hacia los bangers que ofrece el EDM. El escocés llega al AXE Ceremonia 2025 con un live set (te explicamos las diferencias por acá) que queremos aprovechar al máximo, y por eso les compartimos 5 rolotas para entrarle a Barry Can’t Swim.

Las 5 rolas indispensables para clavarse con Barry Can’t Swim

Las bases de su proyecto se escuchan desde “Because I Wanted You To Know”

Por allá del 2019, un proyecto con un nombre curioso nos llamó la atención por ofrecer una mezcla de sonidos que en principio parecerían demasiado complejos de unir, pero que funcionan a la perfección en una rola. Con una intro con flautas, un beat, lo que parece ser arpas con mucho delay, este rolón revienta con pianos brillantes que parecen estar flotando en el agua por los efectos.

Con unos vocales elusivos y algo de la influencia de world music de artistas como Bonobo y Floating Points, Barry Can’t Swim mostró su propuesta desde su primer sencillo, una rola que puede estar en repetición por varias horas y vivir en tus oídos.

La primera colaboración de Barry Can’t Swim llegó en “Some Day I Will”

El sonido onírico de Barry Can’t Swim lució en su primera colaboración, con hawi, para la que escuchamos cuerdas bellísimas y texturas bastante similares a las de Underworld o Fatboy Slim, pero este maestro de los sonidos cortos logra hacer un homenaje que resuena en tu oído pero crea una identidad propia.

Continuando con el sonido de la world music sobre un house ligero, el escocés nos puso a bailar aunque no entendiéramos los vocales de este temazo

La versatilidad del sonido de Barry Can’t Swim con breakbeat y silencios en “Skylab District”

Para “Skylab District”, Barry Can’t swim confió en la magia que da el breakbeat, usando sonidos vocales bastante noventeros, sobre una producción digna de esta década. Joshua Minnie (su verdadero nombre) es un maestro del dancefloor aunque esté en el estudio, y el drop de esta rola lo demuestra. Lucirá esa capacidad para ponernos a bailar en este AXE Ceremonia.

Con sintetizadores hipnóticos en el puente, antes de dejar caer la rola completa, Joshua mete un crescendo de breakbeat que resulta en algo espectacular que te transporta décadas atrás.

“Jazz Club After Hours”, el homenaje al jazz de nicho

¡Qué elegancia la de este track de Barry Can’t Swim! Homenajeando sus influencias del jazz de forma libre, Joshua te invita a esta rola con una intro un poco atípica, pero que sigue con un drop con cuerdas y un piano seguido de flautas. Seguramente escucharemos en AXE Ceremonia este temazo.

Esta rola forma parte de su EP Amor Fati (2021), que ya trazaba la influencia densa del jazz en el proyecto Barry Can’t Swim. El uso de metales sigue presente hasta en sus trabajos más recientes.

“God Is The Space Between Us”, una clase maestra del sampling vocal y breakbeat minimalista

Quizás una de las mayores virtudes de Barry Can’t Swim es el build up de una rola, en la que poco a poco va incrementando los elementos en una rola para reventar mucho después.

En “God Is The Space Between Us”, Joshu consigue usar muchísimos elementos en una rola, pero sabe precisamente cuándo prenderlos y apagarlos, dándole el protagonismo a la voz etérea de Taite Imogen. Ojo con el uso de silencios que tiene en esta rola, algo de conocedor del dancefloor.

¿Qué rolas de Barry Can’t Swim no pueden faltar en su set en el AXE Ceremonia?