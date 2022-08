6 bandas definitivas del british ska y 2 tone que aparecen en ‘This is England’

Al momento en el que se This is England en 2006 bajo la dirección de Shane Meadows, se convirtió en una de las películas británicas más destacadas de la primera década del nuevo mileno que además, retraba una época bastante caótica, pero de la que poco se han explorado las razones de los conflictos culturales y políticos.

Hablamos de la década de los 80, los años en los que Reino Unido se fue a la guerra con Argentina para “recuperar” el desconocido territorio de las Islas Malvinas. La guerra, de la cual no se habló lo que debería, reveló entre líneas un discurso racista que fue apoyado por distintos grupos, entre ellos, los skinheads.

Si bien los skinheads nacieron en respuesta a la música, específicamente al ska y el 2-Tone, pronto, algunos de sus miembros de mayoría blanca y de clase trabajadora, utilizaron su constante de aparecer en grupos con botas, tirantes y sus cabezas rapadas, con la adición de playeras con la swastika, un salud nazi y la idea de rechazo a los migrantes.

Un grupo de jóvenes skinheads en Londres haciendo el saludo nazi / Foto: Getty Images

This is England

En This is England, el padre de nuestro protagonista de 12 años, Shaun, fue uno de los poco más de 250 británicos que murieron durante el conflicto. Así que al encontrarse con un grupo de skinheads que escuchan buena música y visten botas Dr. Martens, encuentra un lugar al cual pertenecer.

La armonía del grupo, el cual integra a un joven de ascendencia jamaiquina, se rompe con la llegada de Combo, el antiguo líder que tras salir de la cárcel, comienza a hablarles de cómo los migrantes han ocupado los espacios que les pertenecen, y que ni siquiera tienen los papeles para ir a una guerra como en las Malvinas.

Imagen de ‘This is England’ / Foto: FilmFour

Shaun comienza a vestir camisas a cuadros, tirantes, y se rapa la cabeza en la peluquería de la novia de Woody. En el fondo, se ve un póster del live álbum Dance Craze The Best of British Ska… Live! donde vemos las bandas más grandes del movimiento 2-Tone (el disco viene del documental de 1981 titulado Dance Craze).

Así que por acá les hablaremos de estas bandas. Pero antes, les dejamos acá el podcast que profundiza sobre la Guerra de las Malvinas, las implicaciones culturales, políticas y sociales en la sociedad argentina y británica, y cómo el conflicto trascendió a una cancha de futbol.

The Selecter

Pauline Black, vocalista de The Selecter, es uno de los iconos femeninos más grandes en la música del Reino Unido. Desde su primer concierto, donde tocaron canciones sobre racismo y con un tono feminista, tomó la decisión de vestirse de manera similar a sus compñaeros, pero con un toque femenino al usar maquillaje. Y en sus palabras, lo cambió todo.

The Selecter estaba conformada por siete integrantes diversos de ascendencias africanas y afrolatinas, con un sólo chico blanco y una vocalista era mujer (que como dato, viene de una familia nigeriana y judía, criada con una familia blanca). The Selecter, es justo decirlo, fue la representación de lo que el 2-tone movement logró en la época: unir a la juventud.

Bad Manners

Buster Bloodvessel, el vocalista de Bad Manners, es uno de los mejores showman no sólo del género, sino en general. Y eso hizo de Bad Manners, incluso ahora, la gran party band del Reino Unido. En palabras del cantante, nunca intentaron hacerse los listos, sólo buscaban divertirse.

Y eso es lo que obtienes desde hace más de 40 años con con el debut del grupo en el disco Ska‘n‘B en 1980. Tal cual, la manera de definirlos frente a las otras bandas, es que su visión y su forma de presentarse era más relajada, con toques de humor cortesía de Buster.

The Beat

Una agrupación que tuvo poco tiempo de vida en su primer periodo, pero que logró cautivar a las audiencias con tres discos de estudio. The Beat, conocidos como English Beat en Estados Unidos, lograron saltar a la fama tras salir de tour con The Specials, quienes los invitaron a grabar su primer disco con el sello de 2-Tone.

Sorpesivamente, fueron ellos los que lograron el éxito en el mercado estadounidense (a diferencia de Madness y The Specials) con I Just Can’t Stop It. Después de su primera ruptura, miembros de la banda fundaron otros grupos que tuvieron mediano éxito, pero nada comparado con la gloria de The Beat.

The Bodysnatchers

Y si hablamos de Pauline Black, entonces también hemos de mencionar a otra de las figuras definitivas. Nos referimos a Rhoda Dakar de The Bodysnatchers, una banda que creció con base en un montón de sencillos exitosos, pero que nunca lograron grabar un disco por su separación en 1981.

La gran diferencia, y la cual marcó a The Bodysnatchers por encima de las demás bandas, es que estaba conformada por puras mujeres. Hace unos años, la vocalista sacó Rhoda Dakar Sings the Bodysnatchers, el disco que le hubiera gustado liberar entre el 79 y el 81, con esos sencillos que las llevaron a salir de gira con The Specials y las bandas que permanecieron.

Madness

Madness no necesita presentación. Son una institución. Es una de las bandas británicas más exitosas de todos los tiempos, y una de las que colaron un sinfín de canciones en los listados más importantes (cof cof, no en Estados Unidos, eso sí).

El fenómeno con Madness en el Reino Unido, fue suficiente para la banda, que al estar conformada por puros hombres blancos tocando música con beats afrolatino, les trajo un séquito de seguidores racistas que buscaban la supremacía blanca. Sin embargo, alejados de todos esos discursos, la banda se convirtió en la representante del british ska y a la fecha, se mantienen activos.

The Specials

The Specials es una de las bandas más populares del género, y una de las que trascendió más allá del boom del 2-Tone. Esto, a pesar de que en sus inicios no alcanzaran el éxito esperado en Estados Unidos con su espectacular disco debut de 1979. ¿La razón? Hay muchas, pero la principal es el poco o nulo entendimiento de la música y la letra.

La banda nació durante una crisis de la clase trabajadora en Coventry tras un apogeo en la manufactura de automóviles. Todas sus canciones apelaban a la cotidianidad de una sociedad que enfrentaba problemas por todos lados: desempleo, recesión, embarazos no planeados, familas rotas, y la diferencia de clases.