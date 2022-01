Pa’ tus playlists: 6 bandas para escuchar si te gusta Jack White (y todos sus proyectos)

Jack White es uno de los músicos de rock más reconocidos del nuevo milenio y, es justo decirlo, tiene un lugar especial como una de las figuras más reconocidas del género en la historia. En ese sentido, hay que recordar que prácticamente todos los proyectos en los que ha trabajado (The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather) han brillado en su momento, así como en su etapa solista.

Garage rock, blues-rock, puro riff contagioso y más son parte de su sello característico… y eso, se puede ver en un montón de bandas que sin duda, han tomando influencia del músico de Detroit. Así que ojo acá fans porque llegó la recomendación del momento con algunos proyectos musicales que debes escuchar si te late Jack White (o alguna de las bandas que ha formado).

Y ya saben, si tiene alguna recomendación por ahí, rólenla. No sean gachos.

1. The Bullseyes

Bajita la mano, a principios de los 2000 también comenzaba a crecer una pequeña pero interesante escena musical cercana al blues y al ‘garage revival’ comandada esencialmente por The Black Keys y The White Stripes (con todo y que en su momento tuvieron su rivalidad). Básicamente, este par de bandas le demostraron al mundo que que no hace falta tener un grupo de cuatro o cinco integrantes para hacer grandes cosas; con dos miembros basta y sobra.

En la actualidad, esa idea la rescatan bandas como Royal Blood, pero en ámbito más underground hay proyectos musicales como The Bullseyes también rescatan esa esencia en nuestros días y la mantienen firme. Este dúo conformado por el guitarrista Darek Lukasik y el baterista Matt Jarząbek lo podemos definir como el hijo polaco que influenciado totalmente por Jack White y Dan Auerbach.

Si quieren entrarle de lleno a su proyecto, escuchen su rola “Can’t Believer” lanzada en 2019 y escuchen el disco The Best of The Bullseyes (sí, tiene nombre de material recopilatorio, pero su disco debut de 2020).

2. Band of Skulls

Si son fans curiosos del blues-rock contemporáneo hasta el tuétano, seguro ya han escuchado a Band Of Skulls en el pasado. Y si no lo han hecho, no los culpamos pues es una de esas bandas increíbles que merecen mucho más foco. Ellos lanzaron su primer disco en el 2009 y desde entonces, el proyecto ha entregado cinco discos en total.

El más reciente es Love Is All You Love de 2019 en el principio del 2022 compartirán Mardsen & Richardson, que es un disco hecho por los únicos dos miembros restantes de la banda, Russel Mardsen y Emma Richardson. Con más de 10 años de carrera, la banda le mete a su influencia blues algo de cosas psicodélicas, un poco de vibras funky y dance, un tanto de hard-rock entre otras cosas que los hacen de lo más versátil del estilo.

Por acá, recomendamos totalmente los discos Baby Darling Doll Face Honey, Sweet Sour, Himalayan y By Deafault para irse adentrando si es que no los conocen bien. Lo valen totalmente.

3. Deap Vally

Continuando con lo que parece una bella ‘tradición bluesera’ de conformar dúos, ahora mencionaremos a Deap Vally. La pareja conformada por Lindsay Troy en la guitarra y Julie Edwards en la batería, se formó en 2011 y fue hasta 2013 cuando lanzaron su disco debut Sistrionix, una carga de blues garage psicodélico poderoso y directo.

Desde entonces, han lanzado cuatro discos poniéndole todo tipo de texturas musicales a su trabajo, desde el indie-rock hasta el funk o el distorsionado grunge. Sin embargo, si a ustedes les late el rollo a lo Jack White (con un toque de Black Rebel Motorcycle Club), su disco debut y el Femijism son dos joyas que deben tener en sus listas de reproducción sí o sí. La rola “Baby I Call Hell”, una pasada.

4. The Blue Stones

No es broma, parece que es casi una ley no escrita que los proyectos de blues-rock de la actualidad deben estar compuesto casi esencialmente por dos personas nomás. Y no nos malentiendan, eso no tiene nada de malo cuando te encuentras con bandas como The Blue Stones.

Esta banda, digámoslo así, es joven pues apenas en 2015 lanzaron Black Holes, su primer disco (con un relanzamiento en 2018). Y en 2021, regresaron a las andadas con Hidden Gems. De esta lista, podemos decir que The Blue Stones son los que de verdad se acercan más al estilo blues y si debiéramos hacer una molesta comparación, podríamos decir que en la composición musical tienen todo la esencia de Jack White solista con la voz de Dan Auerbach de The Black Keys.

Se ve que definitivamente White y Auerbach han sido una pieza fundamental -si no es que los más influyentes- del estilo en el nuevo milenio. Pero bueno, acá les dejamos un tremendo temazo de The Blue Stones para que gocen de su obra.

5. Urbanites

Nos alejamos de la esencia más pura del blues-rock (bueno, no del todo) y ahora, les presentamos a Urbanites. Esta es una banda brasileña fundada en 2016 por el guitarrista y vocalista Gui Lazzari, quien se describe en el sitio web oficial de la banda como un fan del grunge, del britpop y el rock alternativo en general.

Desde entonces, ellos han lanzado un par de EP’s, varios sencillos y su lanzamiento más reciente es Keep Me Moving de 2020. Digamos que si a ustedes les laten The Raconteurs, esta banda carioca les agradará bastante. A continuación, es dejamos la rola “Don’t Tell Me Why”.

PD. Si le permiten a su redactor en turno recomendarles algo, es que de vez en cuando le echen un ojito a las recomendaciones que les aparezcan en Instagram (así encontré a esta banda, jeje).

6. Little Triggers

Bueno, más allá del excesivamente mencionado blues-rock que les hemos mostrado a lo largo de este artículo, hay que decir que la línea musical de Jack White también comprende el garage-rock más alocado y el rock n’ roll de antaño. Así que bajo esa idea, nuestra última recomendación del momento es Little Triggers.

Se trata de una banda relativamente joven que comenzó en 2019 a soltar música y debutaron en ese año con su disco Loaded Gun. Y es que justo como ese álbum se define en su título, el proyecto musical liderado por Tom Hamilton es un arma cargada con un montón texturas en las que predomina el garage y el rock n’ roll, pero traídos a nuestros tiempos. Suena fresco.

Y si quieren más, esta banda no solo tiene influencias del propio White; varias de sus canciones te recordarán un poco a Wolfmother e incluso a los Arctic Monkeys más old-school. Es una banda que pinta para romperla en grande tarde o temprano. Acá una probadita de lo que les hablamos con la rola “BURN”.