¡Vibras retro! 13 canciones modernas (y geniales) que te regresarán a los 80

Aunque pasen los años y las generaciones, la década de los 80 nos sigue emocionando cuando se trata de música. Y con ello, no solo hablamos de todas esas canciones que aquella época nos dejó; también hablamos de esa influencia que artistas de la actualidad le han puesto a su trabajo.

Sí, incluso en el nuevo milenio, la vibra ochentera se siente con fuerza en las rolas de varias bandas y cantantes que le hacen honor a ese momento tan espectacular de la historia. Por eso, les traemos ahora un listado con algunas canciones modernas y geniales que los llevarán de regreso retro.

“I Don’t Live Here Anymore” – The War On Drugs

La prueba de que los 80 están más presentes que nunca, es este temazo de The War On Drugs. La banda comandada por Adam Granduciel se destapó con esta rolita en el 2021 y sin duda, se convirtió en una de las mejores del año. Y es que la vibra retro se siente en esa textura de balada ochentera inspiradora, con un coro nostálgico que pega en el fondo y guitarras hipnóticas para gozar sin parar. De hecho, todo ese disco de la banda es muy bueno y lo recomendamos totalmente.

POR ACÁ nuestra entrevista con Granduciel por el lanzamiento de ese material.

“Be Sweet” – Japanese Breakfast

Seguimos en el terreno del 2021 con sentimiento ochentera y ahora, el turno es para Michelle Zauner, la rifada Japanese Breakfast. La compositora y productora comenzó a hacerse un espacio en la industria desde 2016 y ha ganado buen renombre desde entonces, pero fue hasta el 2021 que el proyecto llegó a otros alcances con el disco Jubilee, que es considerado uno de los mejores del año (está nominado a los Grammy en Mejor Artista Nuevo y Disco Alternativo).

El sencillo que encabezó dicho lanzamiento fue “Be Sweet”, que está lleno de sensaciones dance y mucho sintetizadores contagiosos geniales y reverberaciones en la producción que precisamente nos remontan a la década de los 80. Además, el video está divertido. Un te-ma-zo total. POR AQUÍ les platicamos por qué deben seguirle la pista a este proyecto si no lo han hecho.

“Papillon” – Editors

Ahora, nos vamos un poco más atrás hasta el 2009, con este track de Editors del disco In This Light and on This Evening. De ese álbum, se recuerda mucho el estupendo uso del sintetizador que se hizo el sello destacado el material y la prueba está en la genial “Papillon”, de onda bailable-siniestra-dance muy del new-wave. La voz profunda de Tom Smith y el arreglo de synths juega muy bien para recrear la esencia ochentera de la que hablamos ahora.

“Dancing On Glass” – St. Lucia

A lo largo de la década de los 2010, la influencia de los 80 tomó vuelo en proyectos como St. Lucia, que fueron parte de ese importante renacimiento del synth-pop que en algún momento popularizaron Tears For Fears, Erasure o los Pet Shop Boys hace décadas. En 2015, esta banda la rompió en grande en el circuito del indie-pop más nostálgico con el tema “Dancing On Glass”, donde la voz del vocalista parece salida precisamente del la época que estamos recordando. Una joyita que vale la pena redescubrir.

“Love Me” – The 1975

Bueno, esta canción es del 2015, pero se siente como si ejemplificara a la perfección la transición musical maisntream de los 70 a los 80, justo en la explosión del art-rock más añejo al new-wave más revolucionario. Podríamos decir con justicia que tiene este track de The 1975 tiene lo mejor de finales de los 70 y principios de los 80. Una pieza que estamos seguros, hubiera explotado mejor en aquellos tiempos que en la época moderno... pero ojo, eso no quiere decir que no rifó.

“An Honest Mistake” – The Bravery

Esta es una de esas canciones que ejemplifican bien el concepto de ‘envejecer de la manera adecuada’. “An Honest Mistake” de The Bravery se lanzó en 2005 como sencillo (sí, ya tiene sus añitos) pero aún después de tanto tiempo, se siente fresca de una manera retro. Es la combinación perfecta del dance-punk de la banda con arreglos ochenteros que se sienten en los sintetizadores y el ritmo bailable que no deja descansar a uno. Un clásico dosmilero lleno de cositas retro para el goce.

“Charlemagne” – Blossoms

Si ustedes como este, su humilde redactor en turno, se clavan de repente leyendo los comentarios en videos de YouTube, encontrarán una opinión muy compartida respecto a esta canción. Y es que si nunca habían escuchado esta canción de Blossoms, lo primero que evoca el coro son los 80 en todo su esplendor.

Pero no solo eso. La canción, por momento, también tiene una esencia noventera importante en la voz de Tom Ogden que desprende guiños al britpop de Suede. Bueno, la verdad que en general, Blossoms es una banda a la que le gusta mucho traer a nuestros tiempos lo mejor de décadas pasadas y en el caso de “Charlemagne”, la vibra ochentera está bien marcada.

“When Possessed Pray” – Spectres

¿Son ustedes fans de los primeros trabajos de New Order? Sí, de esos discos que aún mantenían la esencia post-punk de Joy Division pero que ya tenían ciertos tintes melódicos bien definidos. Entonces, está rolita de Spectres es para ustedes. “When Possessed Pray” se les incrustará en la mente y en sus listas de reproducción si no la habían escuchado. Imperdible para los amantes de la movida ochentera británica (aunque bueno, estos músicos son de Canadá, jeje).

“Everybody’s Gonna Love Somebody” – Alfie Templeman

Ya antes les hemos hablado de Alfie Templeman y su trabajo. Es un pop que rompe el concepto más internalizado que tenemos de lo que ofrece ese estilo y es que a este joven británico, le gusta coquetear mucho con la década de los 80. Eso se nota en su canción “Everybody’s Gonna Love Somebody”, que él mismo ha dicho es su intento de hacer algo del estilo de “Everybody Wants to Rule the World” de Tears For Fears. Está de más decir que la rola de Alfie quedó de lujo.

“Saturdays” – Twin Shadow ft. HAIM

Ahí nada más para que vean que los 80 no solo sobreviven, sino que pegan con fuerza en estos años, tenemos “Saturdays” de Twin Shadow junto a HAIM como ejemplo de que la época está influenciando a muchos artistas. Esta es una de esas canciones bien inspiradoras que en aquella época hubiera funcionado al estilo de “All the Love in the World” o “Your Love” de The Oufield.

“Out Of Sequence” – Drab Majesty

Del 2019, pero con toda la esencia ochentera por delante, esta canción nos muestra el gran trabajo que Drab Majesty hace para recrear en lo musical y en lo estético aquella década. Las guitarras con reverberación, la batería sintetizada, la voz profunda e hipnótica, la esencia un poco darky… Escogimos “Out Of Sequence”, pero de verdad que cualquier canción de este proyecto sirve para hacer el recorrido retro hacia los ochentas.

“Smokey Lavander” – Wes Chiller, Kyle Krone

Si algo podemos decirles sobre esta rola, es que le hagan caso a las sugerencias musicales que les aparezcan en Instagram, uno nunca sabe qué joyita se puede encontrar de la nada por ahí. Una canción relajada, romántica, llena de guitarras suaves con ecos y sensaciones del new-wave más clásico de la primera mitad de la década de los 80. Eso es lo que tiene “Smokey Lavander” de Wes Chiller con Kyle Krone.

“Something To Remember Me By” – The Horrors

The Horrors es una de esas bandas a las que seguro recuerdas como una banda emo por excelencia (más por la estética que mantenían en sus comienzos que por el estilo musical), pero no cabe duda que han sabido reinventarse. Le entraron al garage revival más frenético de los 2000 y luego, dieron el salto a producciones más trabajadas cercanas al synth-pop

“Something To Remember Me By” es el ejemplo cómo hacer una buena canción de estilo retro, que en este casi se siente cercana a la música de finales de mediados de los 80. Una rolota increíble para bailar y tristear a gusto.