6 rolas de Death Cab for Cutie que han aparecido en series y películas

Si hablamos de bandas que marcaron por completo el sonido de mediados de los 2000, tendríamos que mencionar a Death Cab for Cutie. Esta agrupación apareció en 1997 y desde entonces, se ganaron un montón de fans que a pesar de los años y lo que sea, los siguen fielmente en cada paso que dan. Sin embargo, su música –a veces sin saberlo– ha llegado a miles de personas gracias a las series y películas en las que han aparecido sus rolas.

Parece que a las personas detrás de grandes proyectos de cine y televisión (al menos en Estados Unidos) les encantan las canciones que Ben Gibbard y compañía han compuesto, pues han sonado en toda clase de producciones. Tanto en comedias románticas como en dramas, no importa el género, siempre encajan a la perfección los temas de los oriundos de Washington.

Foto: Getty Images

De verdad, no mentimos, al menos los hemos escuchado en 50 producciones. Es por eso que acá nos armamos un pequeño listado con algunas de las canciones de Death Cab for Cutie que aparecieron en series y películas, ya sea para que las recuerden o de plano las descubran.

Grey’s Anatomy – “When We Drive”

Puede que Grey’s Anatomy esté durando una eternidad, pero aunque no lo crean, solamente han usado una rola de Death Cab for Cutie a lo largo de toda la serie. Fue en el episodio 20 de la temporada número 15 cuando suena de fondo “When We Drive” (incluida en el noveno álbum de la banda).

Son unos cuantos minutos en los que podemos escuchar esta rola, pero musicaliza dos momentos importantes: cuando Jo le dice a Alex que está enferma y que vuelve a quedarse en casa sin trabajar; y cuando Jackson junto a Meredith informan a Catherine de una operación importante que tienen para ella.

After Life – “I Will Follow You Into The Dark”

“I Will Follow You Into The Dark” es uno de los clásicos de Death Cab for Cutie y de las canciones más famosas que tienen –también es de las más tristes de todo su catálogo–. Es por eso que la han usado en un montón de series y películas, sobre todo en situaciones de lagrimita o donde de plano algunos personajes se tienen qué despedir de manera emotiva.

Sin embargo, en esta ocasión queremos hacer mención honorífica a la aparición que tuvo en After Life, la maravillosa serie protagonizada por Ricky Gervais. En la escena donde suena este rolón, vemos a Tony recordando a Lisa, su esposa que muere de cáncer de mama. Pero quizá lo que nos hace llorar como si no hubiera un mañana es el paseo que nuestro protagonista da con su perro, en el que visita la tumba de Lisa.

Easy A – “Transatlanticism”

No todo es drama alrededor de la participación de la música de Death Cab for Cutie en el cine y la televisión. Para ser honestos, hay momentos en los que sus canciones parece que encajan perfecto para un momento en la historia donde nos mostrarán algo fuerte, pero también sirven para instantes reveladores un tanto divertidos.

Tal como sucedió con “Transatlanticism”, la cual apareció en Easy A. Esta rola suena justo en el momento en que Olive está hablando con su mamá en el coche y le cuenta que está harta de la reputación que tiene tanto en la escuela como con sus amigos y conocidos. Sin embargo, su madre le confiesa que antes se acostaba con muchos chicos, todo esto para levantarle el ánimo.

Twilight: New Moon – “Meet Me At The Equinox”

Sí, estamos seguros que después de tantos años, hay quienes de plano no tragan las películas de Twilight y están en todo su derecho. Sin embargo, la música en esta saga es algo de lo que no nos podemos quejar, porque a lo largo de todas las cintas nos presentaron rolas increíbles de grandes bandas y artistas de esa época.

Y eso sucedió cuando Death Cab for Cutie apareció en el soundtrack de New Moon con la canción “Meet Me At The Equinox“. A pesar de que no apareció como tal en alguna escena en donde participaran Robert Pattinson, Kristen Stewart o Taylor Lautner, pero este fue el tema principal de esa película y por supuesto que la teníamos que incluir en esta lista.

Gossip Girl – “The Ice is Getting Thinner”

Por supuesto que no podíamos olvidarnos de una serie que aunque muchos lo nieguen, nos aventamos casi religiosamente. Claro que hablamos de Gossip Girl, que además de mostrarnos de manera intensa y hasta dramática la lujosa vida de varios adolescentes en Nueva York, también se rifaron incluyendo canciones increíbles durante sus seis temporadas.

Y hablando de Death Cab for Cutie, su rola “The Ice is Getting Thinner” sonó en una de las escenas más curiosas de la serie, cuando Chuck Bass hace un brindis en el compromiso de su papá y baila con Blair Waldorf –con quien termina besándose–. Pero del otro lado están Serena Van der Woodsen y Dan Humphrey, que contrario a los demás, se avientan su último baile al ritmo de esta canción y desgarrándonos el cora.

The O.C. – “Soul Meets Body”

Cerramos esta lista con The O.C., una de las series que apostó por un montón de canciones de Death Cab for Cutie. Pero no solo eso, para que se den una idea de qué tan importantes fueron para esta historia, eran la banda favorita de Seth Cohen y por si esto no fuera suficiente, tuvieron una participación especial tocando en vivo en uno de los episodios.

Es en la segunda temporada donde Ben Gibbard y compañía dan un concierto para los protagonistas y demás público. Sin embargo, de todas las rolas que aparecieron durante sus cuatro temporadas, queremos hacer mención del momento en que suena “Soul Meets Body”, donde la pandilla desayuna en una cafetería mientras Summer planea cómo hacer que su último año de escuela juntos el mejor de su vidas. Pero acá les dejamos una de las escenas de la banda en la serie.