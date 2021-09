¡California! Así lucen en la actualidad los protagonistas de ‘The O.C.’

A inicios de los 2000, surgieron un montón de series dirigidas para los adolescentes y jóvenes adultos bastante interesantes. Ejemplos hay y muchos; sin embargo, hoy queremos recordar una de esas producciones que no solo nos entretuvo cuando andábamos en la pubertad, sino que bajita la mano también nos habló de cosas más profundas y hasta nos enseñó música espectacular. Sí, por supuesto que hablamos de The O.C.

Fue en agosto de 2003 cuando se estrenó esta serie a través de Fox Channel y desde un inicio se convirtió en un verdadero éxito. La historia principal seguía a Ryan Atwood, un joven problemático que es detenido una noche por acompañar a su hermano en el robo de un vehículo. Después de todo acaba siendo adoptado por la familia Cohen, que vive en el condado de Orange –una de las zonas más exclusivas de California– y tenían un hijo, Seth, con quien tiene una gran amistad.

Sin embargo, más tarde aparecieron las chicas, Marissa Cooper, la vecina de al lado, que ha tenido que pasar por la separación de sus padres y de la que Ryan termina enamorado; y Summer Roberts, el amor platónico de Seth. Principalmente a ellos cuatro y a sus familias los vimos pasando por un montón de situaciones, divertidas, intensas y demás, mostrando la evolución y el proceso de maduración que tuvo cada uno a lo largo de la serie.

‘The O.C.’ fue un fenómeno cultura y hasta una plataforma para bandas

Con el paso del tiempo y para ser muy honestos –aunque nos duela–, la calidad de The O.C. bajó, sobre todo tras la salida de Mischa Barton, pero el show continuó hasta que nos tocó despedirnos de estos personajazos el 22 de febrero de 2007, cuando se emitió el último episodio. En total fueron cuatro temporadas y de igual manera, casi cuatro años todo terminó. Sin embargo, y hay que reconocerlo, fue todo un fenómeno cultural que tocó temas intensos.

En la serie podíamos ver el choque cultural entre la idealista familia Cohen y la comunidad poco profunda, materialista y de mente cerrada en la que residen, además incluyeron ciertos elementos y conceptos de la posmodernidad. Igual es importante recalcar la música, porque en varios capítulos vimos a un montón de bandas que se convirtieron en gigantes como The Killers, The Walkmen, Modest Mouse, Death Cab for Cutie y más.

Es momento de checar cómo lucen en la actualidad los protagonistas de la serie

La cosa no paró ahí, porque en The O.C. también tuvieron pequeños papeles actores que en ese momento eran desconocidos pero que ahora son estrellas de la industria cinematográfica, como el caso de Chris Pratt, Olivia Wilde, Amber Heard, Shailene Woodley (sí, la de Big Little Lies), Jeffrey Dean Morgan, Bella Thorne entre muchos otros… la serie fue tan importante que incluso hubo cameos de George Lucas y hasta Paris Hilton.

Sin embargo, ya pasó un buen rato desde que terminó la serie y porque nos encanta la nostalgia y la verdad, añorar un poco el pasado y esa época en que éramos felices y no lo sabíamos, en esta ocasión nos echamos un clavado para ver cómo lucen en la actualidad los protagonistas de la serie y aunque no lo crean, muuuchos están muy cambiados, otros de plano desaparecieron un poco de los reflectores y a otros los seguimos viendo en la televisión, ahí les va.

Benjamin McKenzie – Ryan Atwood

En The O.C., Benjamin McKenzie fue ni más ni menos que el protagonista, Ryan Atwood. Él era el hijo de una familia rota que por azares del destino termina viviendo con la familia Cohen, y es gracias a ellos que logra enderezar su camino, convertirse en arquitecto y en general, en una persona de bien. Aunque la verdad en el plano amoroso las cosas no salieron como esperaba, pues aunque nos hubiera encantado verlos juntos–spoiler– no termina con Marissa.

Años después, McKenzie apareció en diversos thrillers y cintas independientes. De 2014 a 2019 fue la estrella de Gotham, la serie que narra el ascenso del detective Gordon en Ciudad Gótica antes de la aparición de Batman, y en la que también dirigió tres capítulos. Hasta el momento, u último proyecto fue la película The Report junto a Adam Driver y John Hamm. Ben se casó con la actriz Morena Baccarin, que curiosamente también apareció en la serie.

Mischa Barton – Marissa Cooper

Ya que hablamos de Ryan, tenemos que mencionar a su interés amoroso, Marissa Cooper, interpretada por Mischa Barton. A ella la conocimos desde el primer episodio, pues era la vecina de los Cohen, la cual se enamora del joven problemático y que tiene graves problemas con el alcohol. Sin embargo, Marissa no tuvo un final tan feliz que digamos, pues lamentablemente muere en un accidente de coche en la tercera temporada.

Luego de la serie, Mischa estuvo metida en un montón de problemas. Entre que fue hospitalizada por una supuesta reacción a un antibiótico, la detuvieron por conducir en estado de ebriedad, la ingresaron en un psiquiátrico y hasta fue enjuiciada por su madre. Pero contra todo pronóstico, se mantuvo frente a las cámaras, la última película que hizo fue Spree de 2019 y también aparece en The Hills: New Beginnings de MTV.

Adam Brody – Seth Cohen

El lado nerd en The O.C. no podía faltar, y eso nos lo daba un entonces actor desconocido llamado Adam Brody en el papel de Seth Cohen. Él fue ni más ni menos que el hijo sarcástico de los Cohen, amante de los videojuegos y de los cómics que logra cumplir su sueño pero que en secreto estaba enamorado de una de las chicas más populares de su escuela, Summer Roberts –curiosamente salió con la actriz que la interpretó, Rachel Bilson–. Al final y luego de ir y venir, estos personajazos terminan juntos.

Cuando terminó la serie, la carrera de Adam despegó y se ganó su lugar en distintos proyectos. Apareció en cintas como Sr. y Sra. Smith y Shazam!, aunque recientemente lo hemos visto en la producción de FX, Mrs. America, y también tuvo un pequeño papel en la cinta ganadora del Oscar a Mejor Guión Original en 2021, Promising Young Woman. Brody se casó con otra actriz de un show de adolescentes, Leighton Meester, o para los fans de Gossip Girl, Blair Waldorf.

Rachel Bilson – Summer Roberts

Por supuesto que no podíamos dejar de lado al amor platónico de nuestro nerd favorito, Summer Roberts, interpretada por Rachel Bilson. En la serie, era la mejor amiga de Marissa Cooper y que un principio nos la pintaron como una chica hueca y sin aspiraciones en la vida. Sin embargo, conforme fueron pasando las temporadas tuvo una enorme evolución al punto de que se convirtió en defensora del medio ambiente y se casa con Seth Cohen.

A pesar de que ya tenía cierta fama por pequeñas apariciones en Buffy, la caza vampiros y That 70’s Show, después de la serie la vimos en How I Met Your Mother, Nashville y en películas como Jumper (donde conoció a su esposo, el actor Hayden Christensen) y The To Do List. Decidió enfocar su carrera en la televisión, aunque en los últimos años se hizo famosa por el podcast Welcome to The O.C., Bitches, donde cuenta anécdotas con otra actriz del show, Melinda Clarke.

Peter Gallagher – Sandy Cohen

Claro que no podíamos olvidarnos de las figuras paternas de The O.C. y empezaremos con uno que nos caía muy bien, Sandy Cohen. Peter Gallagher daba vida a este abogado neoyorquino y padre de Seth, una persona sumamente idealista que conoció a su esposa Kirsten, la clásica chica californiana de ideas republicanas, en la universidad de Berkeley. A pesar de muchas cosas que pasaron gracias a él y su apoyo, su familia –incluido Ryan– logró salir adelante.

Peter continuó con su gran carrera cuando la serie se acabó, recientemente lo vimos en películas como After: Aquí empieza todo y la última de ellas, Palm Springs de 2020. Sin embargo, Gallagher decidió continuar en la televisión y ha tenido papeles en series como How I Met Your Mother, Californication, La ley y el orden: unidad de víctimas especiales y recientemente apareció en Grace & Frankie y Zoey’s Extraordinary Playlist.

Kelly Rowan – Kirsten Cohen

Y ya encarrerados con Sandy, hablemos de su esposa, Kirsten Cohen, interpretada por Kelly Rowan. Además de ser la madre de familia, trabajaba en los negocios de su padre ocupándose de las casas muestras de las nuevas urbanizaciones que este construía. Quizá el caso de la actriz es el más curioso porque después del show, podemos contar casi con los dedos de una mano las apariciones que ha tenido en otras series y películas.

Este es el personaje más conocido de Rowan, pero también la vimos en producciones para la televisión como CSI: Las Vegas, Flashpoint o Murdoch Mysteries. En cuanto al cine, tuvo pequeños papeles en Jack & Jill vs. The World y Rufus de 2012, aunque la última vez que estuvo frente a cámaras fue en la serie Tulips in Springde 2016. Sin duda, sería bueno volverla otra vez en los grandes planos, ¿no creen?

Tate Donovan – Jimmy Cooper

Los padres de Marissa también fueron importantes para la trama de The O.C., y por supuesto que no podíamos dejar de lado a Jimmy Cooper. Tate Donovan fue el encargado de dar vida a este personaje, el cual se presentó como un corredor de bolsa que se ocupaba de muchos de los vecinos hasta que cae en bancarrota por la vida que llevaba su familia, roba el dinero de sus clientes y comete un delito del que Sandy Cohen lo defiende.

Luego de su última aparición en la tercera temporada de la serie, Tate continuó trabajando en el cine y la televisión. Entre sus proyectos destacados podemos mencionar Rocketman, Argo, Manchester by the Sea, 24: Live Another Day o MacGyver. Próximamente lo veremos en Respect, la película biográfica de Aretha Franklin junto a Jennifer Hudson, Forest Whitaker y Marlon Wayans; y en la mini cinta Blood Relative.

Melinda Clarke – Julie Cooper

Por último pero no menos importante, tenemos a la mamá de Marissa, Julie Cooper, interpretada por la actriz Melinda Clarke. En la serie nos la mostraron como una mujjer aparentemente egoísta y superficial pero que mientras avanzaban los episodios descubrimos que tenía una parte más empática y vulnerable. Después de la muerte de su hija y a pesar de lo complicado que esto fue, logra salir adelante y hasta se gradúa de la universidad.

Como ya lo comentábamos antes, en la actualidad, Melinda se dedica al podcast que tiene con Rachel Bilson sobre este show, donde entrevistan a actores y personas importantes detrás de este programa. Sin embargo, durante algunos capítulos la vimos como Lady Heather en CSI: Las Vegas –donde también apareció Kelly Rowan–, Gotham –protagonizada por Benjamin Mackenzie–, Dallas, Nikita, Chuck y por supuesto, The Vampire Diaries.