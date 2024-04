Lo que necesitas saber: Además de los headliners, en Coachella 2024 habrá actos en ascenso muy rifados. Acá les dejamos algunas recomendaciones de "letras chiquitas".

¡Por fin! Después de mucha espera, estamos por ver el regreso de uno de los mejores festivales del mundo. Así es, hablamos de Coachella, que este 2024 vuelve para armar una fiestota musical en el desierto de Indio, California con un cartel que tiene nombres muy grandes, otros interesantes y muchos actos más en ascenso.

Y es que claro que llamó la atención ver dentro del lineup de Coachella a nombres tan diversos como Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat, Blur, Peso Pluma y J Balvin como algunos de los headliners de este año en el Empire Polo Field. Sin embargo, en las llamadas “letras chiquitas” hay proyectos que por supuesto vale la pena echarles oído.

Los actos emergentes de Coachella 2024 que debes checar

De entrada, en las filas más pequeñas del cartel de Coachella 2024 hay un montón de talento mexicano que seguro pondrá en alto el nombre de nuestro país, como Son Rompe Pera, Kevin Kaarl y Girl Ultra (por acá pueden checar a más artistas mexas y latinos que se presentarán en esta edición del festival). Sin embargo, hay otros actos emergentes que quizá también les vuelen la cabeza.

Sabemos que algunos tendrán la fortuna de lanzarse hasta Indio, California para esta edición de Coachella, pero no importa si estarán presentes o si van a seguir todo lo que pase en el festival desde la comodidad de sus hogares en la transmisión en vivo (acá les contamos los detalles), a continuación les traemos unas recomendaciones musicales que no se pueden perder los dos fines de semana.

Chappell Roan

Arrancamos esta lista de actos emergentes de Coachella 2024 con una artista que ha sorprendido a muchos en los últimos años. Hablamos de Chapell Roan, una joven de 26 años que trae una propuesta muy interesante, combinando el synth pop ochentero super dark con el sonido del pop de inicios de los 2000, junto con una estética visual influenciada por la onda drag queen.

Chappell fue una de las teloneras de la más reciente gira de Olivia Rodrigo, donde dejó a muchos con el ojo cuadrado gracias a sus teatrales melodías de pop alternativo (que muchos llaman a su estilo “campy”) y movimientos sugerentes sobre el escenario. Así que si a ustedes les late esta vibra, de plano la deben checar en Coachella.

Tems

Ahora que si lo suyo no es el pop taaaan experimental, les traemos una propuesta que segurito les va a gustar. Se trata de Tems, una artista nigeriana que ha sobresalido gracias a su proyecto musical, en donde combina elementos del R&B alternativo con un toque de Afrobeat. Y aunque su nombre todavía no tiene los reflectores que se merece, bajita la mano ha hecho un montón de cosas muy rifadas en la industria musical.

Para que se den una idea de qué tan cañona está, esta cantautora ha colaborado con Drake y Future, participó con un cover de Bob Marley en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever y por si esto no fuera suficiente, coescribió “Lift Me Up”, la rola que cantó Rihanna para la misma película. De plano, esta joven es muuuy talentosa y tiene todo para romperla en el Empire Polo Field de Indio, California.

Renée Rapp

Probablemente conozcan a Renée Rapp por interpretar a Regina George en el musical de Broadway y en la más reciente versión de Mean Girls o la serie cómica The Sex Lives of College Girls de Max. Sin embargo, tiene una enorme carrera como cantante y parece que su presentación en Coachella 2024 podría ser la culminación de todo lo que ha hecho a lo largo de los años y un nuevo inicio para su carrera.

En 2022 lanzó su primer EP, Everything to Everyone y al año siguiente estrenó su álbum debut, Snow Angel, el cual le valió comentarios positivos por la combinación de pop y rock rebelde que presentó en este material. Y sí, estamos seguros que Renée Rapp dará de qué hablar con los shows que dará en Indio, California.

Victoria Monét

Como podrán ver en este listado, hay un montón de talento femenino interesante en el cartel de Coachella 2024 que por supuesto que vale la pena checar. Y para cerrar con esas mujeres que prometen dar showsazos en el Empire Polo Field, tenemos a Victoria Monét, una de las abanderadas del retro-soul estadounidense que lleva un buen rato haciendo música increíble.

En 2023, tras establecerse como compositora de artistas mundialmente enormes como Ariana Grande, Fifth Harmony y Blackpink o colaborar con Nas y Travis Scott, Victoria lanzó Jaguar II, su disco debut que la llevó a recibir la nominación a Mejor artista nuevo en los premios Grammy. Definitivamente, pinta a que en Coachella se rifará sobre el escenario y cerrará un ciclo en su carrera.

Militarie Gun

Del soul, pop y R&B, es momento de hablar de una proyecto que definitivamente nos recuerda el ADN musical de los primeros años de Coachella. Nos referimos a Militarie Gun, una banda emergente de rock alternativo, punk rock y hardcore que lleva unos cuantos años de carrera pero que de plano está haciendo muchísimo ruido en la escena de Los Ángeles, California.

Después de varios EP’s, la agrupación estrenó en 2023 su primer disco, Life Under the Gun, en el que incluyeron la rola “Do It Faster”, con la que se dieron a conocer en Estados Unidos e incluso a nivel mundial. Y la verdad es que queremos ver a este grupazo porque además de ser una bandota, segurito que armará el moshpit sabroso en el desierto de Indio.

Cimafunk

Dejamos los guitarrazos distorsionados para pasar a una propuesta de Coachella 2024 bastante chill. Su nombre es Cimafunk, un músico, cantautor y productor que se ha ganado la atención de la industria musical por su sabrosa mezcla de funk y hip hop con música cubana y afrocaribeña, ideal para disfrutar y pasarla de maravilla.

Aunque tiene un rato sin sacar un disco, Cimafunk hará historia en esta edición de Coachella, pues se convertirá en el primer artista nacido en Cuba en actuar en este festival. Ojo acá, que si lo suyo son esos ritmos que te ponen a bailar y gozar de la instrumentación de la música caribela, este musicazo es la opción que estaban esperando y que seguro les volará la cabeza.

88rising Features

Cerramos esta lista de actos emergentes que participarán en Coachella 2024 mencionando un show muy especial de esta edición. Tras el éxito que fueron las presentaciones de Blackpink el año pasado en el Empire Polo Field, quedó claro que el público del festival quiere escuchar más k-pop y para los que buscan algo similar estará 88rising Features.

Para los que no sepan, 88rising es uno de los sellos y compañía de medios más importantes en la actualidad, que ha llevado a la música asiática a romperla en el mercado estadounidense. Sin embargo, en este Coachella decidieron reunir a un buen número de actos musicales de k-pop y j-pop bajo el nombre de 88rising Futures, en el que se presentarán artistas como Atarashii Gakko!, Number_i, Awich, Yoasobi, Xin Liu y más. Pura estrella en ascenso de estos géneros.

